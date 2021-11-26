ИНДЖИНАШ ВАНЧИНБАЛЫН

ИНДЖИНАШ ВАНЧИНБАЛЫН - монгольский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье чи­новни­ка, пи­са­те­ля Ван­чин­ба­ла. Пер­вые про­из­ве­де­ния Инджинаша [по­весть «Слё­зы крас­ных» («Ула­ан өнгөтний ну­лимс», тома 1-3, 1857 год), ро­ма­ны «Од­но­этаж­ный па­виль­он» («Нэ­гэн дав­хар асар», 1857 год), «Па­ла­та крас­ных слёз» («Улаа­наа уйлах тан­хим», 1858 год)] под­ра­жа­тель­ны, на­пи­са­ны под влия­ни­ем китайских клас­сических ро­ма­нов.

Инджинаш - ав­тор пер­во­го монгольского ис­то­рического ро­ма­на «Си­няя кни­га» («Хөх су­дар», тома 1-3, 1870-1890 годы), на­ча­то­го его от­цом в 1830 году и по­свя­щён­но­го об­ра­зо­ва­нию в XIII веке Монгольской им­пе­рии .

Инджинаш в сво­ём твор­че­ст­ве опи­рал­ся на тра­ди­ции монгольского фольк­ло­ра, средневековой ис­то­рио­гра­фии и китайской клас­сической ли­те­ра­ту­ры.

Сочинения:

Yeke yuwan ulus-un manduүsan törö-yin Köke sudur. [Kökeqota], 1979. Boti 1–3