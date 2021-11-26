ГЮИСМАНС ЖОРИС КАРЛ

ГЮИСМАНС ЖОРИС (Йорис) КАРЛ - французский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье ли­то­гра­фа, в па­мять о голландских кор­нях ко­то­ро­го сти­ли­зо­вал своё пи­са­тель­ское имя. Окон­чил ли­цей Лю­до­ви­ка Свя­то­го в Па­ри­же (1866), в 1868-1900 годах слу­жил в Министерстве внутренних дел. Де­бю­ти­ро­вал в 1874 году сти­ха­ми в ду­хе Ш. Бод­ле­ра, в 1877 году сбли­зил­ся с Э. Зо­ля. Влия­ни­ем на­ту­ра­лиз­ма от­ме­че­ны ро­ма­ны: «Мар­та. Ис­то­рия про­сти­тут­ки» («Marthe, hi­s­toire d’une fille», 1876, русский перевод 1880), «Сё­ст­ры Ва­тар» («Les sœurs Vatard», 1879), «У се­мей­но­го оча­га» («En mé­na­ge», 1881), «По те­че­нию» («À vau-l’eau», 1882), де­мон­ст­ри­рую­щие фа­таль­ную за­ви­си­мость пер­со­на­жей от сре­ды.

Боль­шое влия­ние на ев­ропейских пи­са­те­лей (С. Мал­лар­ме, А. Жид, М. Пруст, О. Уайльд, Т. Манн и др.) ока­зал при­нёс­ший Гюисмансу меж­ду­народную сла­ву ро­ман «На­обо­рот» («À rebours», 1884, русский перевод 1906); раз­ви­вая идею пре­вос­ход­ст­ва искусства над жиз­нью и за­щи­щая ра­фи­ни­ро­ван­ное эс­тет­ст­во, Гюисманс обо­зна­чил в нём свой от­ход от на­ту­ра­лиз­ма к сим­во­лиз­му. Со­ста­вив­шие тет­ра­ло­гию ро­ма­ны «Там, вни­зу» («Là-bas», 1891, русский перевод 1907), «В пу­ти» («En route», 1895, русский перевод 1911), «Со­бор» («La cathédrale», 1898), «По­слуш­ник» («L’Oblat», 1903) ав­то­био­гра­фич­ны; в них про­сле­жи­ва­ет­ся эво­лю­ция ге­роя от ув­ле­че­ния ок­куль­тиз­мом до при­ня­тия ве­ры.

Став ка­то­ли­ком (1892), Гюисманс сде­лал­ся влия­тель­ной фи­гу­рой ка­то­ли­че­ско­го воз­рож­де­ния во Фран­ции, ав­то­ром агио­гра­фических тру­дов. Из­вест­ность по­лу­чи­ли эс­се Гюисманса о твор­че­ст­ве ху­дож­ни­ков Г. Мо­ро, О. Ре­до­на и др. (сбориники «Но­вое ис­кус­ст­во», «L’Art moderne», 1883). Один из уч­ре­ди­те­лей Гон­ку­ров­ской ака­де­мии (1903). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1907).

Сочинения:

Полное собрание сочинений. М., 1911-1912 годы. T. 1-3;

Œuvres compètes. P., 1928-1934 годы. Vol. 1-18;

На­обо­рот // На­обо­рот: Три сим­во­ли­ст­ских ро­ма­на. М., 1996;

На­обо­рот. М., 2005.