ГЮИСМАНС ЖОРИС КАРЛ
ГЮИСМАНС ЖОРИС (Йорис) КАРЛ - французский писатель.
Родился в семье литографа, в память о голландских корнях которого стилизовал своё писательское имя. Окончил лицей Людовика Святого в Париже (1866), в 1868-1900 годах служил в Министерстве внутренних дел. Дебютировал в 1874 году стихами в духе Ш. Бодлера, в 1877 году сблизился с Э. Золя. Влиянием натурализма отмечены романы: «Марта. История проститутки» («Marthe, histoire d’une fille», 1876, русский перевод 1880), «Сёстры Ватар» («Les sœurs Vatard», 1879), «У семейного очага» («En ménage», 1881), «По течению» («À vau-l’eau», 1882), демонстрирующие фатальную зависимость персонажей от среды.
Большое влияние на европейских писателей (С. Малларме, А. Жид, М. Пруст, О. Уайльд, Т. Манн и др.) оказал принёсший Гюисмансу международную славу роман «Наоборот» («À rebours», 1884, русский перевод 1906); развивая идею превосходства искусства над жизнью и защищая рафинированное эстетство, Гюисманс обозначил в нём свой отход от натурализма к символизму. Составившие тетралогию романы «Там, внизу» («Là-bas», 1891, русский перевод 1907), «В пути» («En route», 1895, русский перевод 1911), «Собор» («La cathédrale», 1898), «Послушник» («L’Oblat», 1903) автобиографичны; в них прослеживается эволюция героя от увлечения оккультизмом до принятия веры.
Став католиком (1892), Гюисманс сделался влиятельной фигурой католического возрождения во Франции, автором агиографических трудов. Известность получили эссе Гюисманса о творчестве художников Г. Моро, О. Редона и др. (сбориники «Новое искусство», «L’Art moderne», 1883). Один из учредителей Гонкуровской академии (1903). Награждён орденом Почётного легиона (1907).
Сочинения:
Полное собрание сочинений. М., 1911-1912 годы. T. 1-3;
Œuvres compètes. P., 1928-1934 годы. Vol. 1-18;
Наоборот // Наоборот: Три символистских романа. М., 1996;
Наоборот. М., 2005.