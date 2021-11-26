МИ́ДЕ
Ср.-вековое королевство и историческая область в центральной Ирландии.
Первоначально назв. «М.» относилось к окрестностям холма Уснех (ныне на территории графства Уэстмит), традиционно считавшегося центром Ирландии, где сходились границы Коннахта, Манстера, Ленстера и Ольстера. До нач. 6 в. эти земли находились в сфере влияния племени лагенов, затем – под властью И Нейллов. С 8 в. самостоят. королевство во главе с династией Кланн Холмайн (юж. ветвь И Нейллов), мн. представители которой в 8–11 вв. носили титул верховных королей Ирландии (ард-риагов). Одновременно с этим назв. «М.» распространилось на более широкую территорию, включавшую к 12 в. совр. графства Мит, Уэстмит и части графств Каван, Лонгфорд, Лаут, Оффали и Килдер. Со 2-й пол. 11 в. начался постепенный упадок М., ставшего объектом споров между правителями Манстера, Коннахта и сев. И Нейллами. В ходе англо-нормандского завоевания Ирландии (1169–71) территория М. в 1172 вошла в состав новообразованной баронии Мит (в 1542 разделена на графства Мит и Уэстмит).
Автор статьи: С. Г. Мереминский.