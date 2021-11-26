ГУЦКОВ КАРЛ
ГУЦКОВ КАРЛ - немецкий писатель, публицист.
Изучал богословие в Берлинском университете. С 1831 года работал в газете «Das Literatur-Blatt» в Штутгарте. Глава литературного движения «Молодая Германия». Среди ранних романов - «Письма чудака к чудачке» («Briefe eines Narren an eine Närrin», 1832), «Мага Гуру. История одного бога» («Maha Guru. Geschichte eines Gottes», Bd 1-2, 1833), а также «Валли сомневающаяся» («Wally, die Zweiflerin», 1835), публикация которого из-за смелых религиозных дискуссий и откровенной эротической сцены повлекла за собой арест Гуцкова и временный запрет на издание его книг. В романах «Серафина» («Seraphine», 1838), «Блазедов и его сыновья» («Blasedow und seine Söhne», Bd 1-3, 1838-1839 годы), «Нигилисты» («Die Nihilisten», 1853) зарекомендовал себя как талантливый сатирик и юморист.
Среди драматургических сочинений Гуцкова: трагедии «Вернер, или Сердце и свет» («Werner oder Herz und Welt», 1842, русский перевод 1842) - о разрушительной силе предрассудков, «Уриэль Акоста» («Uriel Acosta», 1847, русский перевод 1872) - на тему религиозной нетерпимости, а также комедии [«Меч и косица» («Zopf und Schwert», 1844) и др.], социально-критические пьесы [«Ричард Сэведж, сын своей матери» («Richard Savage, Sohn einer Mutter», 1839) и др.], драмы на исторические сюжеты «Пугачёв» («Pugatscheff», 1847, русский перевод 1918). Автор многотомных романов-эпопей: «Рыцари духа» («Die Ritter vom Geiste», Bd 1-9, 1850-1851 годы, русский перевод 1871) - попытка Гуцкова, в подражание О. де Бальзаку, Ч. Диккенсу и Э. Сю, создать монументальное полотно общественной жизни Германии XIX века; «Римский волшебник» («Der Zauberer von Rom», Bd 1-9, 1858-1861 годы), где дана критика римского клерикализма.
Сочинения:
Ausgewählte Werke. Lpz., [1908]. Bd 1-12;
Пьесы. М., 1960.