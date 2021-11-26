ГРОВ ДЖОРДЖ
ГРОВ (Grove) ДЖОРДЖ, сэр - английский музыкальный деятель, музыковед, лексикограф.
В 1852-1873 годы секретарь дирекции лондонского Хрустального дворца, в 1856-1896 годы писал аннотации к проходившим в нём концертам. В 1882-1894 годы первый директор Королевского музыкального колледжа в Лондоне. Прославился как составитель «Словаря музыки и музыкантов» (тома 1-4, 1879-1889), написал для него множество статей. Последнее издание в 28 томах под названием «Новый словарь музыки и музыкантов Грова» (2001) вышло под редакцией С. Сейди и Дж. Тирелла. Официальная интернет-версия музыкального словаря Грова непрерывно обновляется. Из музыковедческих работ Грова наиболее известна «Бетховен и его девять симфоний» (1896).