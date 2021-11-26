ГРИГОРЕСКУ НИКОЛАЕ ЙОН

ГРИГОРЕСКУ НИКОЛАЕ ЙОН - румынский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся в ико­но­пис­ной мас­тер­ской А. Хла­де­ка в Бу­ха­ре­сте, в 1848-1861 годы пи­сал ико­ны и рас­пи­сы­вал хра­мы и мо­на­сты­ри (Ага­пия, Кэл­дэ­ру­шань и другие). В 1862-1863 годы учил­ся в Па­ри­же - в Шко­ле изящ­ных ис­кусств у С. Кор­ню, за­тем ра­бо­тал вме­сте с ху­дож­ни­ка­ми бар­би­зон­ской шко­лы в ле­су Фон­тенб­ло; ис­пы­тал их влия­ние («За­кат в Бар­би­зо­не», 1867 год; «Сто­рож из Шайи», 1869 год, оба - Му­зей ис­кусств, Бу­ха­рест). Вер­нув­шись на ро­ди­ну в 1869 году, по­се­лил­ся в Бу­ха­ре­сте. В 1873-1874 годы по­се­тил Ве­ну, го­ро­да Ита­лии, Афи­ны, Кон­стан­ти­но­поль. В 1880-1887 годы вновь жил во Фран­ции; с 1887 года окон­ча­тель­но обос­но­вал­ся в Ру­мы­нии. Главная те­ма кар­тин Григореску - при­ро­да; его пей­за­жи про­ни­за­ны све­том и воз­ду­хом. Пи­сал так­же сце­ны сель­ской жиз­ни, кре­сть­ян­ские ти­пы («Воз­вра­ще­ние с яр­мар­ки», 1870-е годы; «Кре­сть­ян­ка из Мус­че­ла», 1877 год, обе - Му­зей ис­кусств, Бу­ха­рест). В 1877 году как ре­пор­тёр-ри­со­валь­щик уча­ст­во­вал в ос­во­бо­дительной вой­не про­тив турецкого вла­ды­че­ст­ва; на ос­но­ве сво­их за­ри­со­вок соз­дал ряд ба­таль­ных кар­тин («Штурм Смыр­да­на», 1885 год, там же, и другие).

Иллюстрации:

Н. Гри­го­ре­ску. «Кре­сть­ян­ка из Мус­че­ла». 1877. Му­зей ис­кусств (Бу­ха­рест). Архив БРЭ.