ГРАББЕ КРИСТИАН ДИТРИХ

ГРАББЕ КРИСТИАН ДИТРИХ (Grabbe) - немецкий дра­ма­тург .

Сын тюремного смотрителя. По окончании гим­на­зии (1820) изучал право в университетах Лейпцига и Берлина. Начал печататься в 1827 года. С 1834 года сотрудничал с театром К. Л. Иммермана, писал театральные рецензии. Драмы раннего периода [«Герцог Теодор Готландский» («Herzog Theodor von Gothland», 1822, опубликована в 1827), «Дон Жуан и Фауст» («Don Juan und Faust», 1829)] проникнуты духом бунтарства, отличаются масштабностью проблематики и экспрессивным языком; их герои протестуют против мироустройства, стремятся к полноте жизни, но, будучи не в силах преодолеть разрыв между рациональным и чувственным, переживают духовную катастрофу. В комедии «Шутка, сатира, ирония и более глубокий смысл» («Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung», 1827) весь мир предстаёт как тривиальная фарсовая пьеса. В драмах исторического цикла о династии Гогенштауфенов («Die Hohenstaufen»): «Император Фридрих Барбаросса» («Kaiser Friedrich Barbarosse», 1829), «Император Генрих VI» («Kaiser Heinrich der Sechste», 1830) Граббе выступил за объединение Германии. Наиболее известна трагедия Граббе «Наполеон, или Сто дней» («Napoleon oder die hundert Tage», 1831), в которой показан конфликт народной воли и абсолютизма: Наполеон I выведен тираном, противником свободы. Граббе также автор статьи «О шекспиромании» («Abhandlung über die Shakespearo-Manie», 1827), в которой полемизирует с эпигонами английского писателя.

Сочинения:

Werke und Briefe. Gött., 1960–1973. Bd 1–6.