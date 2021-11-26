ГОНКУР ЭДМОН И ЖЮЛЬ

ГОНКУР (Concourt) де - французские писатели, братья: Эдмон и Жюль.

Принадлежали к дво­рян­ско­му ро­ду из Лотарингии. Окончили коллеж в Париже, печатались в соавторстве с 1851 года. В очерках: «История французского общества эпохи Революции» («Histoire de la société française pendant la Révolution», 1854 год), «Искусство XVIII века» («L’Art du XVIIIe siècle», 1859-1875 годы), «Женщина в XVIII веке» («La Femme au XVIIIe siècle», 1862 год) братья Гонкур дали трактовку искусства и культуры как совокупности документов, передающих дух времени через колоритные детали. Совместно братьями Гонкур написаны романы, отличающиеся изощрённым психологизмом и артистизмом письма, а также интересом к низовой городской жизни, на материале которой они предприняли попытку создать высокую трагедию: «Шарль Демайи» («Charles Demailly», 1860), «Сестра Филомена» («Sœur Philomène», 1861 год), «Рене Мопрен» («Renéе Mauperin», 1864 год), «Манетт Саломон» («Manette Salomon», 1867 год), «Госпожа Жервезе» («Madame Gervaisais», 1869); наиболее известен роман «Жермини Ласерте» («Germinie Lacerteux», 1865, русский перевод 1875) - о нравственной деградации девушки из народа, ставший во Франции первым образцом литературы натурализма. После смерти брата Эдмон Гонкур создал романы: «Девка Элиза» («La fille Elisa», 1877 год), «Братья Земганно» («Les Frères Zemganno», 1879 год, русский перевод 1879 года), «Актриса Фостен» («La Faustin», 1882 год, русский перевод 1882 год), а также «Шери» («Chérie», 1884), в котором обозначилась эволюция его стиля от натурализма к им­прес­сио­низ­му . В 1851-1895 годах братья Гонкур (сначала вместе, а с 1870 года один Эдмон) вели «Дневник» («Journal», 1887-96, полное издание - 1956-1958 годы; русский перевод 1964 год), содержащий наблюдения за литературной жизнью эпохи, а также ценные свидетельства о Т. Готье, Г. Флобере, И. Тэне, Э. Золя, Г. де Мопассане, И. С. Тургеневе и др. Согласно завещанию братев Гонкур, была учреждена Академия Гонкуров, ежегодно (с 1903 года) вручающая литературную Гонкуровскую премию. Творчество Гонкуров оказало влияние на Ж. К. Гюисманса, П. Бурже, М. Пруста.

Иллюстрации:

Э. и Ж. Гон­кур. Ли­то­гра­фия П. Га­вар­ни. 1853. Архив БРЭ.

Сочинения:

Жер­ми­ни Ла­сер­те. Бра­тья Зем­ган­но. Ак­три­са Фос­тен. М., 1972;

Œuvres complètes. Gen.; P., 1985–1986. Vol. 1–45;

Correspon­dan­ce. P., 1998.