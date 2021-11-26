ГУГО

ГУГО - аббат Флавиньи, хронист.

Внук императора Конрада II по линии отца и правнук императора Оттона III со стороны матери. В отроческом возрасте был передан в качестве облата в монастырь Сен-Ван в Вердене, где получил образование под руководством аббата Родульфа. Приняв монашество , стал одним из приближенных Родульфа, примкнув к сторонникам григорианской реформы, в числе которых был Ярентон, аббат монастыря Сен-Бенинь (Дижон, Бургундия). Позиция защитника реформы стала причиной конфликта Гуго с епископом Верденским Теодорихом, сторонником императора Генриха IV. После того как в 1084 году. папа Григорий VII был вынужден бежать из захваченного Генрихом Рима, Теодорих Верденский признал антипапу Климента III. Аббат Родульф был лишен сана и изгнан, вместе с ним Верден покинул и Гуго. Он нашел убежище у аббата Ярентона в Дижоне, где остался и после возвращения аббата Родульфа в Верден (1092). Гуго посетил наставника в последние дни его жизни и присутствовал при его погребении (2 апреля 1099 года).

По приглашению Гуго, архиепископа Лиона, Гуго переехал в Лион, где стал одним из его близких советников и начал составление «Верденской хроники» (Chronicon Virdunense seu Flaviniense). В 1095 году Гуго сопровождал аббата Ярентона в Англию, где как легат папы Урбана II должен был уладить конфликт между королем Вильгельмом II и герцагом Нормандии Робертом. На обратном пути в Байё Гуго тяжело заболел. После выздоровления он присоединился к свите герцога Роберта, направлявшегося в 1-й крестовый поход . В сентябре 1096 года вместе с Ярентоном Гуго вернулся в Дижон, однако вскоре по протекции архиепископа Гуго епископ Отёнский Хаганон назначил его аббатом Флавиньи (22 ноября 1096 года). За 3 года управления аббатством он много сделал для украшения церквей и пополнения монастырской библиотеки, истратив более 2 тысяч солидов из личных средств. В 1098 году, после смерти епископа Хаганона, у Гуго возник конфликт с его преемником Норгадом (Норгаудом). В сентябре 1099 года из-за недовольства братии монастыря, спровоцированного епископом, Гуго был вынужден покинуть аббатство. Заступничество архиепископа Гуго Лионского не имело успеха. Гуго обратился с апелляцией в Рим и через год (сентябрь 1100 года) был восстановлен в должности аббата Флавиньи. Однако в 1101 году он вновь был вынужден бежать из монастыря, спасая свою жизнь, т. к. монахи заподозрили аббата в том, что он якобы хотел подчинить монастырь Флавиньи аббатству Сен-Бенинь в Дижоне. Новая апелляция в Рим осталась без ответа.

«Хроника» Гуго, из которой известны обстоятельства его жизни, заканчивается 1102 годом. Позднейшие сведения о нем носят фрагментарный характер и сводятся к упоминаниям у Лаврентия, аббата монастыря Сен-Ван в Вердене, и у Лаврентия Льежского. После вторичного изгнания из Флавиньи Гуго опять нашел убежище в Дижоне. По сообщению Лаврентия Верденского, Гуго, не получив поддержки из Рима, решил присоединиться к сторонникам императора, и это стало причиной его изгнания из монастыря Сен-Бенинь. Гуго вернулся в Верден, где примкнул к партии епископа Рихарда, ставленника императора Генриха V. В 1111 году, в период обострения отношений между императором и папой Пасхалием II, Рихард изгнал из Вердена аббата Лаврентия, сторонника папской партии , и поставил на его место Гуго. Однако, когда к 1115 году наметилось улучшение отношений между папой и императором, епископ Рихард изгнал Гуго из Вердена и вернул Лаврентия. О дальнейшей судьбе Гуго достоверно неизвестно. Возможно, Гуго был еще жив в 1140 году и провел последние дни в монастыре Сен-Ван.

Гуго прославился как историк. «Хронику» он начал писать в Лионе между 1090 и 1095 годами. В период настоятельства в Флавиньи ее большая часть была уже написана. В распоряжении Гуго были архивы аббатств Сен-Ван, Сен-Бенинь, возможно, аббатства Клюни, а также архиепископский архив в Лионе и б-ка в Флавиньи. В 1-й книге «Хроники» Гуго использовал краткие сведения более ранних авторов, расположенные по годам от воплощения Сына Божия до смерти Оттона III с пасхалистическими указаниями (циклы, эпакты, конкурренты). Они не всегда соответствуют принятой в Риме Александрийской пасхалии, что свидетельствует о том, что Гуго заимствовал их из других источников (началом года у Гуго является 25 марта). Ему были известны сочинения почти всех христианских историков и хронистов, от блаженного Иеронима до Флодоарда Реймсского и Рихера Реймсского, агиографические тексты, начиная с мученических актов и заканчивая поздними произведениями каролингской эпохи, «Этимология» Исидора Гиспальского, творения святителя Григория I Великого, Беды Достопочтенного, Гинкмара Реймсского и многих др. В описании Святой земли он основывался на сведениях из Итинерария Антонина Плацентийского. Гуго был знаком с произведениями языческих писателей, особо отмечал сочинения Сенеки (полный список известных Гуго авторов смотри: MHG. SS. Bd. 8. S. 282-283). 2-я книга «Хроники», посвященная XI веку, богата документами этого времени (папские буллы, императорские и королевские указы, выдержки из актов Соборов). Стиль Гуго весьма изощренный, порой он вводит рифмованные окончания фраз. Тексту «Хроники» предшествует Некрологий аббатства Флавиньи, содержащий указания на дни кончины аббатов монастыря, епископов Отёнских, а также благотворителей аббатства Флавиньи. Завершает «Хронику» список аббатов Флавиньи с середины VIII века с краткими сведениями о них.

Сочинения:

Chronicon / Ed. H. Pertz // MGH. SS. T. 8. P. 280-503; PL. 154. Col. 9-403.