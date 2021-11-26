ПРАГА

ПРАГА - столица и крупнейший город Чехии, административный центр Среднечешского края.

Име­ет ста­тус края. Население 1263,6 тысяч человек (на 2014 год); в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции около 2 миллиона человек. Рас­по­ло­же­на в западной час­ти стра­ны, в ис­то­рической об­ласти Бо­ге­мия, на реке Влта­ва и её ле­вом при­то­ке Бе­ро­ун­ка. Круп­ней­ший транс­порт­ный узел Че­хии; здесь схо­дят­ся 10 железнодорожных ли­ний и 8 ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, в том числе панъ­ев­ро­пей­ско­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра Нюрн­берг - Прага - Ве­на - Бу­да­пешт - Бу­ха­рест - Кон­стан­ца. Реч­ной порт. Ме­ж­ду­народный аэро­порт имени Вац­ла­ва Га­ве­ла (1937 год). Мет­ро­по­ли­тен (1974 год).

В пе­ри­од не ра­нее III - середина I веков до н.э. на тер­ри­то­рии современной Праги про­жи­ва­ли кельтские пле­ме­на бой­ев, за­тем германские пле­ме­на мар­ко­ма­нов. По­яв­ле­ние пер­вых групп сла­вян да­ти­ру­ет­ся второй половиной VI века н.э. (по на­ход­кам в современной Праге и близ неё своё название по­лу­чи­ла праж­ская куль­ту­ра).

В IX веке на ле­вом бе­ре­гу реки Влта­ва ос­но­ван Праж­ский Град (кремль) - ре­зи­ден­ция чешских пра­ви­те­лей из ди­на­стии Прже­мы­сло­ви­чей, в X веке на про­ти­во­по­лож­ном бе­ре­гу - за­мок Вы­ше­град (Ви­ше­град; в XI - середине XII веках кня­же­ская и ко­ро­лев­ская рези­ден­ция, пе­ре­не­се­на из Праж­ско­го Гра­да).

В 965 году Фра­га (Пра­га) упо­ми­нает­ся в за­пис­ках арабского куп­ца Иб­ра­ги­ма ибн Яку­ба. С 973 года центр епи­скоп­ст­ва (с 1344 года - ар­хи­епи­скоп­ст­ва). В 1070 году в Вы­ше­гра­де ос­но­ван са­мо­сто­ятельный Вы­ше­град­ский ка­пи­тул, под­чи­няв­ший­ся на­пря­мую па­пе Рим­ско­му.

В XIII-XIV веках близ Праж­ско­го Гра­да воз­ник­ли но­вые го­ро­да: ак­тив­но за­се­ляв­шие­ся нем. тор­гов­ца­ми Ста­ре-Ме­сто (Ста­рый го­род, городское пра­во при­бли­зи­тель­но с 1230 года, в 1382-1484 годах ме­сто на­хо­ж­де­ния ко­ро­лев­ской ре­зи­ден­ции) и Ма­ла-Стра­на (Ма­лая сто­ро­на, или Ма­лый го­род, тор­го­вое по­селе­ние с IX века, городское пра­во с 1257 года; пер­во­на­чаль­но из­вес­тен как «Но­вый го­род под Праж­ским Гра­дом»), а так­же Град­ча­ны (Град­ча­ни; тор­го­вое по­се­ле­ние не­по­сред­ст­вен­но близ Праж­ско­го Гра­да, из­вест­но с IX века, городское пра­во с 1320 года) и Но­ве-Ме­сто (Но­вый го­род, с 1348 года). Во второй половине XIV века все че­ты­ре го­ро­да со­еди­не­ны Кар­ло­вым (современное название с 1870 года) мос­том (в 1784 году ад­ми­ни­ст­ра­тив­но объ­е­ди­не­ны в го­род Прага с це­нт­ром в Ста­ро­мест­ской ра­ту­ше; Вы­ше­град офи­ци­аль­но при­со­еди­нён в 1883 году, Праж­ский Град ос­та­вал­ся под уп­рав­ле­ни­ем им­пер­ских вла­стей, ны­не - ре­зи­ден­ция Пре­зи­ден­та Че­хии).

В пе­ри­од прав­ле­ния Яна Люк­сем­бург­ско­го (1310-1346 годы) и Кар­ла IV (1347-1378 годы, ро­дил­ся на тер­ри­то­рии современной Праги, в Че­хии пра­вил под име­нем Кар­ла I) бы­ла од­ним из круп­ней­ших эко­но­мических, поли­тических и куль­тур­ных цен­тров Ев­ро­пы (на­се­ле­ние дос­ти­га­ло 40 тысяч человек). Около 1300 года на­ча­лась че­кан­ка се­реб­ря­но­го праж­ско­го гро­ша. C об­щим па­де­ни­ем ро­ли чешской ко­ро­ны при Вац­ла­ве IV (1378-1419 годы) по­ли­тическое зна­че­ние Праги умень­ши­лось. В XV веке важ­ный ре­лигиозный центр, один из опор­ных пунк­тов Гу­сит­ско­го дви­же­ния, главным образом его уме­рен­но­го кры­ла (чаш­ни­ков). В 1419 году центр Гу­сит­ско­го вос­ста­ния (смотрите в статье «Праж­ская де­фе­не­ст­ра­ция»). В 1541 году по­стра­да­ла от силь­но­го по­жа­ра. В 1547 году за ак­тив­ное уча­стие в Чеш­ском вос­ста­нии 1547 года ли­ше­на ря­да при­ви­ле­гий и прав на са­мо­управ­ле­ние.

Но­вый пе­ри­од раз­ви­тия Праги на­чал­ся при Ру­доль­фе II Габс­бур­ге (1576-1612 годы), пе­ре­нёс­шем сю­да свою ре­зи­ден­цию, что, по­ми­мо эко­но­мического рос­та, спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию го­ро­да в важ­ный центр искусства и нау­ки (в Праге ра­бо­та­ли Т. Бра­ге , И. Ке­п­лер и другие). В 1618 году центр со­бы­тий вто­рой «Праж­ской де­фе­не­ст­ра­ции», опор­ный пункт Чеш­ско­го вос­ста­ния 1618-20. Серь­ёз­но по­стра­да­ла в ходе Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов и вой­ны за Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во (1740-1748 годов). В 1757 году, в хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, оса­ж­да­лась прусской ар­мией.

К 1837 году на­се­ле­ние Праги пре­вы­си­ло 100 тысяч человек. В 1845 году со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой че­рез Оль­мюц (Оло­мо­уц) с Ве­ной, Бер­ли­ном и Вар­ша­вой. С 1848 году ме­сто про­ве­де­ния не­сколь­ких Сла­вян­ских съез­дов. В 1848-1849 годах центр ре­во­люционных со­бы­тий в чешских зем­лях (смотрите Праж­ское вос­ста­ние 1848 года). Во второй половине XIX - начале XX веках важ­ный центр ма­ши­но­строе­ния, фар­ма­цев­тической промышленности и пи­во­ва­ре­ния.

В 1884, 1901 годах к Праге при­сое­ди­не­ны ряд близ­ле­жа­щих на­се­лён­ных пунк­тов, в 1910 году её на­се­ле­ние со­ста­ви­ло около 224 тысяч человек. С 28 октября 1918 года сто­ли­ца Че­хословацкой Рес­пуб­ли­ки.

В меж­во­ен­ное вре­мя про­дол­жи­лось раз­ви­тие Праги как круп­но­го цен­тра ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, в 1921 году ос­но­ван государственный кон­церн «Tesla», в 1927 году государственный кон­церн « ̌Ceskomoravsk ́a Kol­ben Dan ̌ek» ( ̌CKD). В 1922 году в ре­зуль­та­те при­сое­ди­не­ния ря­да при­го­ро­дов воз­ник­ла Вель­ка-Пра­га (Vel­k ́a Praha; Боль­шая Пра­га), в 1937 году её на­се­ле­ние со­ста­ви­ло 908 тысяч человек. Ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми 15 марта 1939 года.

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны центр Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния: в октябре 1939 года в Праге про­шли мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции про­тив ок­ку­пан­тов, в мае 1945 года на­ча­лось Праж­ское вос­ста­ние 1945 года. Ос­во­бо­ж­де­на 9 мая 1945 года вой­ска­ми 1-го Украинского фрон­та в хо­де Праж­ской опе­ра­ции 1945 года. В 1949-1960 годах центр Праж­ской края (об­лас­ти), с 1960 года - Сред­не­чеш­ско­го края (об­лас­ти; при этом Прага об­ла­да­ла ста­ту­сом края). В 1968 году центр со­бы­тий «Праж­ской вес­ны», в 1989 году - «бар­хат­ной ре­во­лю­ции» в Че­хо­сло­ва­кии.

С 1 января 1993 года сто­ли­ца Че­хии. В 2002 и 2013 годах по­стра­да­ла от силь­ных на­вод­не­ний.

Дополнительная литература:

Dějiny Prahy. Praha, 1964;

Ге­ор­ги­ев­ская Е.Б. Пра­га. М., 1967;

Mencl V. Praha. Praha, 1969;

Ры­бар Ц. Пра­га. Пра­га, 1972;

Heřman J. Staronová synagoga a starý židov­s­ký hřbitov. Praha, 1972;

Ко­рец­ки М. Пра­га и ее цве­то­вой рель­еф. Пра­га, 1975;

Šlapeta V. Praha, 1900–1978: Průvodce po moderní ar­chi­tektuře. Praha, 1978;

Пра­га / Сост. И. Чер­касов. М., 1981;

Kašićka F., Nechvátal B. Vyšehrad pohledem věků. Praha, 1985;

Preiss P. Italští umělci v Praze. Praha, 1986;

Vlс̌ek T. Praha, 1900. Praha, 1986;

Ledvinka V. Pražské paláce. Praha, 1995;

Um̌̌elecké památky Prahy. Praha, 1996. Sv. 1: Staré Město, Josefov; Vurm B. Rudolf II. a jeho Praha. Ostrava, 1997;

Demetz P. Prague in black and gold: scenes from the life of a European city. N.Y., 1997;

Dějiny Prahy. Praha, 1997–1998. Sv. 1–2; Šroněk M., Hausenblasová J. Gloria et Miseria 1618–1648. Praha v době třicetileté války. Praha, 1998;

Dějiny Prahy v datech. 2 vyd. Praha, 1999; Wittlich P., Malý J., Duda S. Prag fin de siècle. Köln, 1999;

Пра­га. Рус­ский взгляд. Век во­сем­на­дца­тый – век два­дцать пер­вый. М., 2003;

Hrůza J. Urbanismus světo­v ́ych velkom ̌est. Praha, 2003. Dl 1: Praha; Бер­тон Р.Ф.Пра­га: ис­то­рия го­ро­да. М., 2008.

Автор статьи: З.С. Не­на­ше­ва.

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