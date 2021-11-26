ГАВАРНИ ПОЛЬ
ГАВАРНИ ПОЛЬ (Настоящее имя и фамилия Сюльпис Гийом Ипполит Шевалье, Chevalier) - французский график и живописец.
Обучался в рисовальной школе; работал помощником инженера в местечке Гаварни (отсюда - псевдоним художника), посылал свои рисунки в столичные журналы: забавные сценки, народные костюмы и т. п. С 1828 года работал в Париже, где изучал технику литографии. Сотрудничал с популярными журналами («La Caricature», «L’Artiste», «Le Charivari» и др.). Гаварни прекрасно удалось передать дух и наэлектризованную атмосферу своей эпохи в сериях «Женские плутни» (1837 год), «Студенты и лоретки» (1841 год), «Актрисы», «Актёры» и др. (все 1837-1847 годов). Рисунки Гаварни отличаются изяществом и меткостью характеристик, остроумием; ему свойственна скорее мягкая ирония, нежели едкая сатира.
В 1834 году Гаварни издавал «Журнал для светских людей» («Le journal des gens du monde»); когда издание прогорело, он, как несостоятельный должник, попал в тюрьму Клиши, где, не теряя присутствия духа, рисовал сокамерников (серия «Клиши»). В 1847-1851 годах жил в Лондоне; его работы этого периода овеяны печалью и горечью. Произведения после 1851 года нередко отражают глубокие раздумья художника над превратностями судьбы: «Инвалиды мод», «Состарившиеся лоретки». Гаварни иллюстрировал произведения Э. Сю, А. Дюма-отца, О. де Бальзака, Гонкур (написавших книгу о жизни и творчестве Гаварни, 1873 год) и др.
В последние годы нередко обращался к пейзажу, создавая во время своих путешествий по Франции, особенно в Пиренеях, тонкие по цвету, поэтичные акварели. В последние годы жизни оставил рисование, вернувшись к профессии инженера; увлёкся вопросами воздухоплавания. Наследие Гаварни включает около 8 тысяч работ, запечатлевших жизнь Парижа 1830-1850-х годов.