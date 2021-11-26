ГАВАРНИ ПОЛЬ

ГАВАРНИ ПОЛЬ (Настоящее имя и фамилия Сюль­пис Гий­ом Ип­по­лит Ше­ва­лье, Chevalier) - французский гра­фик и жи­во­пи­сец.

Обу­чал­ся в ри­со­валь­ной шко­ле; ра­бо­тал по­мощ­ни­ком ин­же­не­ра в мес­теч­ке Га­вар­ни (от­сю­да - псев­до­ним ху­дож­ни­ка), по­сы­лал свои ри­сун­ки в сто­лич­ные жур­на­лы: забав­ные сцен­ки, народные кос­тю­мы и т. п. С 1828 года ра­бо­тал в Па­ри­же, где изу­чал тех­ни­ку ли­то­гра­фии. Со­труд­ни­чал с по­пу­ляр­ны­ми жур­на­ла­ми («La Caricature», «L’Artiste», «Le Charivari» и др.). Гаварни пре­крас­но уда­лось пе­ре­дать дух и на­элек­три­зо­ван­ную ат­мо­сфе­ру сво­ей эпо­хи в се­ри­ях «Жен­ские плут­ни» (1837 год), «Сту­ден­ты и ло­рет­ки» (1841 год), «Ак­три­сы», «Ак­тё­ры» и др. (все 1837-1847 годов). Ри­сун­ки Гаварни от­ли­ча­ют­ся изя­ще­ст­вом и мет­ко­стью ха­рак­тери­стик, ост­ро­уми­ем; ему свой­ст­вен­на ско­рее мяг­кая иро­ния, не­же­ли ед­кая са­ти­ра.

В 1834 году Гаварни из­да­вал «Жур­нал для свет­ских лю­дей» («Le jour­nal des gens du mon­de»); ко­гда из­да­ние про­го­ре­ло, он, как не­со­стоя­тель­ный долж­ник, по­пал в тюрь­му Кли­ши, где, не те­ряя при­сут­ст­вия ду­ха, ри­со­вал со­ка­мер­ни­ков (се­рия «Кли­ши»). В 1847-1851 годах жил в Лон­до­не; его рабо­ты это­го пе­рио­да овея­ны пе­ча­лью и го­ре­чью. Про­из­ве­де­ния по­сле 1851 года не­ред­ко от­ра­жа­ют глу­бо­кие раз­думья ху­дож­ни­ка над пре­врат­но­стя­ми судь­бы: «Ин­ва­ли­ды мод», «Со­ста­рив­шие­ся ло­рет­ки». Гаварни ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния Э. Сю, А. Дю­ма-от­ца, О. де Баль­за­ка , Гон­кур (на­пи­сав­ших кни­гу о жиз­ни и твор­че­ст­ве Гаварни, 1873 год) и др.

В по­след­ние го­ды не­ред­ко об­ра­щал­ся к пей­за­жу, соз­да­вая во вре­мя сво­их пу­те­ше­ст­вий по Фран­ции, осо­бен­но в Пи­ре­не­ях, тон­кие по цве­ту, по­этич­ные ак­ва­ре­ли. В по­след­ние го­ды жиз­ни ос­та­вил ри­со­ва­ние, вер­нув­шись к про­фес­сии ин­же­не­ра; ув­лёк­ся во­про­са­ми воз­ду­хо­пла­ва­ния. На­сле­дие Гаварни вклю­ча­ет около 8 тысяч ра­бот, за­пе­чат­лев­ших жизнь Па­ри­жа 1830-1850-х годов.

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