ГАСКЕЛЛ ЭЛИЗАБЕТ

ГАСКЕЛЛ ЭЛИЗАБЕТ - английская писательница.

Дочь уни­та­ри­ан­ско­го свя­щен­ни­ка. Учи­лась в шко­ле-ин­тер­на­те. Большую часть жиз­ни про­ве­ла в Ман­че­сте­ре. На­ча­ла пи­сать по­сле тра­гической смер­ти сы­на. Пер­вое про­изв. Гаскелл - ро­ман «Мэ­ри Бар­тон. По­весть из ман­че­стер­ской жиз­ни» («Mary Barton. A tale of Manchester life», vol. 1-2, 1848 год, русский перевод 1860 года), изо­бра­жаю­щий про­цесс ста­нов­ле­ния чар­тиз­ма и борь­бу ра­бо­чих за свои пра­ва. В ос­но­ве ро­ма­нов «Крэн­форд» («Cranford», 1853 год, русский перевод 1867 года), «Се­вер и Юг» («North and South», vol. 1-2, 1855 год, русский перевод 1857 года) - со­ци­аль­но-по­ли­тический кон­фликт, ко­то­рый Гаскелл рас­смат­ри­ва­ет в ре­лигиозно-этическом ас­пек­те, ок­ра­ши­вая по­ве­ст­во­ва­ние в то­на про­по­ве­ди , на­сы­щая текст хри­сти­ан­ски­ми об­раз­ами и ал­лю­зия­ми. Ин­те­рес к этическим про­бле­мам на­шёл от­ра­же­ние и в про­из­ве­де­ни­ях о жиз­ни и нра­вах про­вин­ци­аль­ной Анг­лии: ро­ман «Руфь» («Ruth», vol. 1-3, 1853 год, русский перевод 1863 года), рас­ска­зы [«Рас­сказ ста­рой нянь­ки» («The old nurse’s story», 1852 год, русский перевод 2004 года)]. Глу­бо­ким пси­хо­ло­гиз­мом от­ме­че­ны по­след­ние ро­ма­ны Гаскелл - «По­клон­ни­ки Силь­вии» («Syl­via’s lovers», vol. 1-3, 1863 год), «Жё­ны и до­че­ри» («Wives and daughters», vol. 1-2, не окон­чен, 1866 год). Био­гра­фическая книга «Жизнь Шар­лот­ты Брон­те» («Life of Charlotte Bronte», vol. 1-2, 1857 год) - один из луч­ших об­раз­цов это­го жан­ра в английской ли­те­ра­ту­ре.

Сочинения:

Cousin Fillis and other tales. L., 1863;

The grey woman and other tales. L., 1865;

Works. L., 1907. Vol. 1-8.

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