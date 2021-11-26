ГАСКЕЛЛ ЭЛИЗАБЕТ
ГАСКЕЛЛ ЭЛИЗАБЕТ - английская писательница.
Дочь унитарианского священника. Училась в школе-интернате. Большую часть жизни провела в Манчестере. Начала писать после трагической смерти сына. Первое произв. Гаскелл - роман «Мэри Бартон. Повесть из манчестерской жизни» («Mary Barton. A tale of Manchester life», vol. 1-2, 1848 год, русский перевод 1860 года), изображающий процесс становления чартизма и борьбу рабочих за свои права. В основе романов «Крэнфорд» («Cranford», 1853 год, русский перевод 1867 года), «Север и Юг» («North and South», vol. 1-2, 1855 год, русский перевод 1857 года) - социально-политический конфликт, который Гаскелл рассматривает в религиозно-этическом аспекте, окрашивая повествование в тона проповеди, насыщая текст христианскими образами и аллюзиями. Интерес к этическим проблемам нашёл отражение и в произведениях о жизни и нравах провинциальной Англии: роман «Руфь» («Ruth», vol. 1-3, 1853 год, русский перевод 1863 года), рассказы [«Рассказ старой няньки» («The old nurse’s story», 1852 год, русский перевод 2004 года)]. Глубоким психологизмом отмечены последние романы Гаскелл - «Поклонники Сильвии» («Sylvia’s lovers», vol. 1-3, 1863 год), «Жёны и дочери» («Wives and daughters», vol. 1-2, не окончен, 1866 год). Биографическая книга «Жизнь Шарлотты Бронте» («Life of Charlotte Bronte», vol. 1-2, 1857 год) - один из лучших образцов этого жанра в английской литературе.
Сочинения:
Cousin Fillis and other tales. L., 1863;
The grey woman and other tales. L., 1865;
Works. L., 1907. Vol. 1-8.
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