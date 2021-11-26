ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ДЕЛЬ ПОПОЛО ВИСЕНТЕ РОДРИГЕС
ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ДЕЛЬ ПОПОЛО ВИСЕНТЕ РОДРИГЕС - испанский певец (тенор), педагог, композитор.
Основатель певческой династии. Дебютировал в Кадисе, в 1798 году - в Мадриде (выступил в тонадилье «Махо и маха» собственные сочинения). До 1807 года певец, директор и композитор оперной труппы театра «Каньос дель Пераль» в Мадриде, участвовал в испанской премьере оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта (1802 год), большим успехом пользовались поставленные здесь его тонадильи «Мнимый слуга» (1804 год) и «Расчётливый поэт» (1805 год). Как певец и композитор выступал в Париже (1808-1811 годы), в городах Италии (1811-1816 годы). В Неаполе поставил свою итальянскую комическую оперу «Калиф багдадский» (1813 год), выступил в премьере оперы «Елизавета, королева английская» Дж. Россини (партия Норфолка, 1815 год). В 1816 году в Риме спел партию Альмавивы в премьере оперы «Севильский цирюльник» Россини (партия написана специально для Гарсии; в дальнейшем он исполнял её в премьерных спектаклях в Париже, Лондоне, Нью-Йорке). В эти годы Гарсия имел сенсационный успех на крупнейших сценах Парижа и Лондона, исполняя практически весь основной теноровый репертуар конца XVIII - начала XIX веков. В 1825-1827 годы гастролировал со своими детьми в США, в 1827 году выступал в Мехико.
Автор и постановщик многочисленных опер, преимущественно комических, - испанских, итальянских и французских. Прославленный вокальный педагог, с 1829 года преподавал в Париже в основанной им школе пения. Среди учеников - А. Нурри, А. Мерик-Лаланд, а также его дети - дочери М. Малибран и П. Виардо-Гарсия, сын М.П.Р. Гарсия.