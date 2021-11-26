ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ДЕЛЬ ПОПОЛО ВИСЕНТЕ РОДРИГЕС

ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ДЕЛЬ ПОПОЛО ВИСЕНТЕ РОДРИГЕС - испанский певец (тенор), педагог, композитор.

Ос­но­ва­тель пев­че­ской ди­на­стии. Де­бю­ти­ро­вал в Ка­ди­се , в 1798 году - в Мад­ри­де (вы­сту­пил в то­надилье «Ма­хо и ма­ха» собственные со­чи­не­ния). До 1807 года пе­вец, ди­рек­тор и ком­по­зи­тор опер­ной труп­пы те­ат­ра «Кань­ос дель Пе­раль» в Мад­ри­де, уча­ст­во­вал в испанской пре­мье­ре опе­ры «Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та (1802 год), боль­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лись по­став­лен­ные здесь его то­на­ди­льи «Мни­мый слу­га» (1804 год) и «Рас­чёт­ли­вый по­эт» (1805 год). Как пе­вец и ком­по­зи­тор вы­сту­пал в Па­ри­же (1808-1811 годы), в го­ро­дах Ита­лии (1811-1816 годы). В Не­апо­ле по­ста­вил свою итальянскую ко­мическую опе­ру «Ка­лиф ба­гдад­ский» (1813 год), вы­сту­пил в пре­мье­ре опе­ры «Ели­за­ве­та, ко­ро­ле­ва анг­лий­ская» Дж. Рос­си­ни (пар­тия Нор­фол­ка, 1815 год). В 1816 году в Ри­ме спел пар­тию Аль­ма­ви­вы в пре­мье­ре опе­ры «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Рос­си­ни (пар­тия на­пи­са­на спе­ци­аль­но для Гарсии; в даль­ней­шем он ис­пол­нял её в пре­мьер­ных спек­так­лях в Па­ри­же, Лон­до­не, Нью-Йор­ке). В эти го­ды Гарсия имел сен­са­ци­он­ный ус­пех на круп­ней­ших сце­нах Па­ри­жа и Лон­до­на, ис­пол­няя прак­ти­че­ски весь основной те­но­ро­вый ре­пер­ту­ар конца XVIII - начала XIX веков. В 1825-1827 годы га­ст­ро­ли­ро­вал со свои­ми деть­ми в США, в 1827 году вы­сту­пал в Ме­хи­ко.

Ав­тор и по­ста­нов­щик мно­го­численных опер, пре­имущественно ко­ми­че­ских, - испанских, итальянских и фран­цуз­ских. Про­слав­лен­ный во­каль­ный пе­да­гог, с 1829 года пре­по­да­вал в Па­ри­же в ос­но­ван­ной им шко­ле пе­ния. Сре­ди уче­ни­ков - А. Нур­ри, А. Ме­рик-Ла­ланд, а так­же его де­ти - до­че­ри М. Ма­либ­ран и П. Ви­ар­до-Гар­сия, сын М.П.Р. Гар­сия.

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