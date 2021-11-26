ГАНИВЕТ АНХЕЛЬ
ГАНИВЕТ АНХЕЛЬ (полное имя Ганивет Гарсия, Ganivet García) - испанский писатель, дипломат.
Окончил Мадридский университет (1890 год). С 1891 года поддерживал дружеские отношения с М. де Унамуно. С 1892 года на дипломатической службе в Антверпене, Хельсинки, Риге. Печатался с 1895 года. В своём творчестве предвосхитил идеи поколения 1898 года; испытал влияние Ф. Ницше, О. Шпенглера, М. Барреса.
Автор романа «Завоевание королевства Майя последним испанским конкистадором Пио Сидом» («La conquista del reino de Maya por el último conquistador español, Pío Cid», 1897 год), сочетающего социальную сатиру с проповедью утопичных идей; историософского сочинения «Испанская идеология» («Idearium español», 1897 год), призывающего к радикальному реформированию общества; ряда эссе, в том числе «Писем о Финляндии» («Cartas finlandesas», 1896 год); драмы в стихах «Скульптор своей души» («El escultor de su alma», 1904 год); отчасти автобиографического романа «Подвиги неутомимого творца Пио Сида» («Los trabajos del infatigable creador, Pío Cid», 1898 год) и др. Страдал душевным расстройством; покончил c собой (утопился в реке Даугава).
Сочинения:
Obras completas. Madrid, 1923-1930. T. 1-10.