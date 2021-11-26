ГАЛЛЕН-КАЛЛЕЛА АКСЕЛИ ВАЛДЕМАР

ГАЛЛЕН-КАЛЛЕЛА АКСЕЛИ ВАЛДЕМАР - финский жи­во­пи­сец, гра­фик, ди­зай­нер.

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель скандинавского мо­дер­на . Учил­ся в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1881-1884 годы) и у А. фон Бек­ке­ра в Гель­синг­фор­се, в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на и в сту­дии Ф. Кор­мо­на в Па­ри­же (1884-1889 годы); в ран­нем твор­че­ст­ве ис­пы­тал влия­ние Ж. Ба­сть­ен-Ле­па­жа. По­се­тил Ита­лию (1898 год), где изу­чал тех­ни­ку фре­ски, Гер­ма­нию, Восточную Аф­ри­ку (1909-1910 годы). Уча­ст­ник вы­ста­вок журнала «Мир ис­кус­ст­ва» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1898-1899 годы), па­риж­ских Са­ло­нов, объ­е­ди­не­ния финских ху­дож­ни­ков «Ор­на­мо». От кар­тин бы­то­во­го жан­ра, по­свя­щён­ных финским кре­сть­я­нам («Пер­вый урок», 1887 год, Ате­не­ум, Хель­син­ки), пе­ре­шёл к мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­си в ду­хе национального нео­ро­ман­тиз­ма и сим­во­лиз­ма: «За­щи­та Сам­по» (1896 год, Ху­дож. му­зей, Тур­ку), «Про­кля­тие Кул­лер­во» (1899 год, Ате­не­ум), трип­тих «Ле­ген­да об Ай­но» (1897 год, там же); цикл пан­но на те­мы «Ка­ле­ва­лы» для Все­мир­ной вы­став­ки в Па­ри­же (1900 год); рос­пи­си ка­пел­лы-усы­паль­ни­цы се­мьи Юсе­лиу­са в По­ри (1901-1903 годы).

Во­пло­щая идею син­те­за ис­кусств, Галлен-Каллела соз­да­вал на ос­но­ве народного твор­че­ст­ва эс­ки­зы для ков­ров «рюйю», об­раз­цы вы­ши­вок, ук­ра­ше­ний из ме­тал­ла, за­ни­мал­ся резь­бой и вы­жига­ни­ем по де­ре­ву, кон­ст­руи­ро­ва­ни­ем ме­бе­ли, ар­хи­тек­ту­рой (собственные до­ма в Руо­ве­си, 1894-1895 годы, и в Леп­пя­ваа­ра, близ Хель­син­ки, 1911-1913 годы; ны­не Му­зей Галлен-Каллела). Со­здал про­из­ве­де­ния, по­свя­щён­ные ком­по­зи­то­ру Я. Си­бе­лиу­су и его твор­че­ст­ву, порт­ре­ты (М. Горь­ко­го, 1906 год, Ате­не­ум, и др.), пей­за­жи («Имат­ра зи­мой», 1893 год, там же). Мас­тер книж­ной гра­фи­ки; с 1922 года ра­бо­тал над ил­люст­ра­ция­ми к национальному эпо­су «Ка­ле­ва­ла» (издание 1977 года). Отец жи­во­пис­ца Йор­мы Гал­лен-Кал­ле­лы (1898-1939 годы).

Сочинения:

Kallela-kirja. Stockh., 1932. Porvoo, 2002; Afrikka-kirja. [2 painos]. Porvoo, 1964.

Иллюстрация:

А. Гал­лен-Кал­ле­ла. «Месть Йоука­хайне­на». 1897 год. Ху­до­же­ст­вен­ный му­зей (Тур­ку). Архив БРЭ.

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