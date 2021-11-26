ГАЛЛЕН-КАЛЛЕЛА АКСЕЛИ ВАЛДЕМАР
ГАЛЛЕН-КАЛЛЕЛА АКСЕЛИ ВАЛДЕМАР - финский живописец, график, дизайнер.
Крупнейший представитель скандинавского модерна. Учился в Рисовальной школе ОПХ (1881-1884 годы) и у А. фон Беккера в Гельсингфорсе, в академии Р. Жюлиана и в студии Ф. Кормона в Париже (1884-1889 годы); в раннем творчестве испытал влияние Ж. Бастьен-Лепажа. Посетил Италию (1898 год), где изучал технику фрески, Германию, Восточную Африку (1909-1910 годы). Участник выставок журнала «Мир искусства» в Санкт-Петербурге (1898-1899 годы), парижских Салонов, объединения финских художников «Орнамо». От картин бытового жанра, посвящённых финским крестьянам («Первый урок», 1887 год, Атенеум, Хельсинки), перешёл к монументально-декоративной живописи в духе национального неоромантизма и символизма: «Защита Сампо» (1896 год, Худож. музей, Турку), «Проклятие Куллерво» (1899 год, Атенеум), триптих «Легенда об Айно» (1897 год, там же); цикл панно на темы «Калевалы» для Всемирной выставки в Париже (1900 год); росписи капеллы-усыпальницы семьи Юселиуса в Пори (1901-1903 годы).
Воплощая идею синтеза искусств, Галлен-Каллела создавал на основе народного творчества эскизы для ковров «рюйю», образцы вышивок, украшений из металла, занимался резьбой и выжиганием по дереву, конструированием мебели, архитектурой (собственные дома в Руовеси, 1894-1895 годы, и в Леппяваара, близ Хельсинки, 1911-1913 годы; ныне Музей Галлен-Каллела). Создал произведения, посвящённые композитору Я. Сибелиусу и его творчеству, портреты (М. Горького, 1906 год, Атенеум, и др.), пейзажи («Иматра зимой», 1893 год, там же). Мастер книжной графики; с 1922 года работал над иллюстрациями к национальному эпосу «Калевала» (издание 1977 года). Отец живописца Йормы Галлен-Каллелы (1898-1939 годы).
Сочинения:
Kallela-kirja. Stockh., 1932. Porvoo, 2002; Afrikka-kirja. [2 painos]. Porvoo, 1964.
Иллюстрация:
А. Галлен-Каллела. «Месть Йоукахайнена». 1897 год. Художественный музей (Турку). Архив БРЭ.
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