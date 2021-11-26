ГАЛЕВИ ФРОМАНТАЛЬ
ГАЛЕВИ ФРОМАНТАЛЬ - французский композитор, педагог.
Член Института Франции (1836 год). Дядя Л. Галеви. В 1819 году окончил Парижскую консерваторию (учился у Л. Керубини, А. Бертона, Э. Мегюля). Получив Римскую премию (за кантату «Эрминия», 1819 год), в 1820-1822 годы жил в Италии и Австрии. С 1827 года аккомпаниатор, затем хормейстер в «Опера Комик» и Парижской опере. С того же года профессор Парижской консерватории, среди его учеников были Ж. Бизе, Ш. Гуно, К. Сен-Санс, Ш. Лекок. С 1854 года секретарь Академии изящных искусств.
Творчество Галеви, создавшего более 30 опер, оказало заметное влияние на развитие жанров большой и комической оперы во Франции. Галеви дебютировал на оперной сцене в 1827 году комической оперой «Ремесленник». Европейская слава пришла к нему с постановкой оперы «Жидовка» в 1835 году в Парижской опере. В том же году успех оперы «Молния» на сцене парижской «Опера Комик» обеспечил композитору прочные позиции в обоих театрах. «Жидовка» (также «Дочь кардинала», либретта Э. Скриба) - образец так называемой большой оперы, лучшее произведение Галеви. В опере противопоставлены два музыкальных стиля: условно «западный» (например, хор в сопровождении органа «Te Deum laudamus» в 1-м действии и др.) и «восточный» (молитва Иегове во 2-м действии). Р. Вагнер заимствовал звуковую идею перезвона молотков (из сцены работающих евреев-ювелиров) для своей оперы «Золото Рейна» (сцена в Нибельхейме). Опера ставилась на всех крупных европейских сценах, включая Россию, вплоть до конца XIX века.
Среди других опер: «Клари» (написана для постановки с участием М. Малибран, 1828 год), «Шериф» (по О. де Бальзаку, 1839 год), «Царица Кипрская» (1841 год), «Гитарист» (1841 год), «Карл VI» (1843 год), «Пиковая дама» (1850 год), «Вечный жид» (по мотивам романа Э. Сю, 1852 год), «Волшебница» (1858 год, все постановки в Париже), «Ной» (окончена Ж. Бизе в 1869 году, постановка в 1885 году, Карлсруэ). Либреттистами многих опер были Э. Скриб и брат Галеви - Леон. Среди других произведений: два балета, хоровая и вокальная музыка, фортепианные пьесы.
Одним из первых Галеви в своих партитурах стал использовать хроматические медные духовые инструменты. В музыке к трагедии «Прометей прикованный» Эсхила (в переводе Леона Галеви, 1849 год) применил микрохроматику (у струнных).
Автор мемуаров («Воспоминания и портреты», 1861 год; «Последние воспоминания и портреты», 1863 год).