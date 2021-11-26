ГАЛЕВИ ФРОМАНТАЛЬ

ГАЛЕВИ ФРОМАНТАЛЬ - французский композитор, педагог.

Член Института Фран­ции (1836 год). Дя­дя Л. Га­ле­ви . В 1819 году окон­чил Па­риж­скую консерваторию (учил­ся у Л. Ке­ру­би­ни, А. Бер­то­на, Э. Ме­гю­ля). По­лу­чив Римскую премию (за кан­та­ту «Эр­ми­ния», 1819 год), в 1820-1822 годы жил в Ита­лии и Ав­ст­рии. С 1827 года ак­ком­па­ниа­тор, за­тем хор­мей­стер в «Опе­ра Ко­мик» и Па­риж­ской опе­ре . С то­го же го­да профессор Па­риж­ской консерватории, сре­ди его уче­ни­ков бы­ли Ж. Би­зе, Ш. Гу­но, К. Сен-Санс, Ш. Ле­кок. С 1854 года сек­ре­тарь Ака­де­мии изящ­ных ис­кусств.

Твор­че­ст­во Галеви, соз­дав­ше­го бо­лее 30 опер, ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие жан­ров боль­шой и ко­мической опе­ры во Фран­ции. Галеви де­бю­ти­ро­вал на опер­ной сце­не в 1827 году ко­мической опе­рой «Ре­мес­лен­ник». Ев­ропейская сла­ва при­шла к не­му с по­ста­нов­кой опе­ры «Жи­дов­ка» в 1835 году в Па­риж­ской опе­ре. В том же го­ду ус­пех опе­ры «Мол­ния» на сце­не па­риж­ской «Опе­ра Ко­мик» обес­пе­чил ком­по­зи­то­ру проч­ные по­зи­ции в обо­их те­ат­рах. «Жи­дов­ка» (так­же «Дочь кар­ди­на­ла», либретта Э. Скри­ба) - об­ра­зец так называемой боль­шой опе­ры, луч­шее про­изведение Галеви. В опе­ре про­ти­во­пос­тав­ле­ны два музыкальных сти­ля: ус­лов­но «за­пад­ный» (например, хор в со­про­во­ж­де­нии ор­га­на «Te Deum laudamus» в 1-м дей­ст­вии и др.) и «вос­точ­ный» (мо­лит­ва Ие­го­ве во 2-м дей­ст­вии). Р. Ваг­нер за­им­ст­во­вал зву­ко­вую идею пе­ре­зво­на мо­лот­ков (из сце­ны ра­бо­таю­щих ев­ре­ев-юве­ли­ров) для сво­ей опе­ры «Зо­ло­то Рей­на» (сце­на в Ни­бель­хей­ме). Опе­ра ста­ви­лась на всех круп­ных ев­ропейских сце­нах, вклю­чая Рос­сию, вплоть до конца XIX века.

Сре­ди других опер: «Кла­ри» (на­пи­са­на для по­ста­нов­ки с уча­сти­ем М. Ма­либ­ран, 1828 год), «Ше­риф» (по О. де Баль­за­ку, 1839 год), «Ца­ри­ца Кипр­ская» (1841 год), «Ги­та­рист» (1841 год), «Карл VI» (1843 год), «Пи­ко­вая да­ма» (1850 год), «Веч­ный жид» (по мо­ти­вам ро­ма­на Э. Сю, 1852 год), «Вол­шеб­ни­ца» (1858 год, все постановки в Па­ри­же), «Ной» (окон­че­на Ж. Би­зе в 1869 году, постановка в 1885 году, Кар­лс­руэ). Либ­рет­ти­ста­ми многих опер бы­ли Э. Скриб и брат Галеви - Ле­он. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: два ба­ле­та, хо­ро­вая и во­каль­ная му­зы­ка, фортепианные пье­сы.

Од­ним из пер­вых Галеви в сво­их пар­ти­ту­рах стал ис­поль­зо­вать хро­ма­тические мед­ные ду­хо­вые ин­ст­ру­мен­ты. В му­зы­ке к тра­ге­дии «Про­ме­тей при­ко­ван­ный» Эс­хи­ла (в переводе Ле­о­на Га­ле­ви, 1849 год) при­ме­нил мик­ро­хро­ма­ти­ку (у струн­ных).

Ав­тор ме­муа­ров («Вос­по­ми­на­ния и порт­ре­ты», 1861 год; «По­след­ние вос­по­ми­на­ния и порт­ре­ты», 1863 год).

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