ФРЕЙ ВИЛЬЯМ

Писатель, приверженец и проповедник религии человечества Огюста Конта.

Отец – генерал русской службы Константин Гейнс. Брат – генерал Александр Константинович Гейнс (1834-1892). Род Гейнсов происходил из дворян Эстляндской губернии.

Жена – Мария Евстафьевна Славинская (с 1868 года).

Владимир Гейнс посвятил себя военному делу, что было традиционным для его семьи. Отучившись в Брест-Литовском кадетском корпусе, он поступил в Артиллерийскую академию в Петербурге, которую окончил в 1863 году. После этого Гейнс был профессором математики в Инженерном училище, а также преподавал геодезию в Академии Генштаба.

Но взгляды Владимира Константиновича переменились под влиянием идей А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского и благодаря знакомству с П.Л. Лавровым. Избрав своим идеалом общину, в 1868 году он взял псевдоним Фрей, что означало «свободный», и отправился в Нью-Йорк. Скитаясь по Америке и живя в разных утопических коммунах, Вильям Фрей пришел к выводу, что любое общежитие не может долго и продуктивно существовать без религиозного чувства как основы. Подобные мысли привели его к знакомству с идеями основателя позитивизма Огюста Конта, его религией человечества, стремившейся заменить любовь к Богу любовью к Человечеству. Оно состояло, по мнению Конта, из всех живущих, умерших и еще не родившихся, то есть носило собирательный характер. Смыслом этого учения являлось служение на благо человечеству, его единство. Фрей стал его приверженцем и проповедником. С 1870-х годов он начал публиковать свои статьи, в том числе, в «Отечественных записках», «Вестнике Европы», «Деле», «Неделе», стал известен в России и заграницей.

В начале 1880-х он перебрался в Лондон и вступил в общество ортодоксальных позитивистов. Жил Фрей на окраине города со своими учениками, приехавшими с ним из Америки. Тогда же он посещал лекции и собрания Позитивистского общества, сотрудничал с позитивистами Дж. Бриджесом, Ф. Харрисоном, Э. Бисли. Также работал в типографии, созданной совместно со своими друзьями.

В 1885 году Фрей прочел «Исповедь» Л.Н. Толстого и познакомился с его учением. В том же году, решив, что между духовной системой великого писателя и религией человечества есть много общего, он отправился в Россию для личного знакомства и общения со Львом Николаевичем. Помимо частных бесед между Толстым и Фреем велась переписка. Из писем ясно, что последний стремился привлечь писателя на свою сторону и убедить его вступить в ряды сторонников Р.Ч. Попытка эта закончилась неудачей. Толстой высоко ставил морально-этические воззрения Фрея, но считал идею возведения собирательного образа человечества надуманной и усложняющей понятные вещи.

Тогда же Вильям Фрей решил встретиться с другими представителями русской интеллигенции в Москве и Петербурге. В Санкт-Петербурге прошло несколько собраний Фрея. В них приняли участие члены кружка Ф.Ф. Ольденбурга (помимо Ф.Ф. Ольденбурга в него входили С.Ф. Ольденбург, В.И. Вернадский, Д.И. Шаховской, А.А. Корнилов, И.М. Гревс и др.). Кружок занимался вопросами народного и женского образования и просвещения. В то же время его члены не прекращали свои религиозно-этические поиски, пытаясь выработать духовную основу своей деятельности и жизни вообще. Именно знакомство и общение с Фреем помогло им в этом.

«Ольденбуржцы», вслед за Толстым, не приняли идей о новом божестве – Человечестве. Их покорила этическая сторона этого учения, а также личная моральная высота проповедника. Касательно этики Фрей писал, что из религии человечества вытекает безусловное братство всех людей, полнейшее равенство всех занятий, любовь и снисходительность к другим при строгости к самому себе. Он придерживался формулы или правила О. Конта: любовь – наш принцип, порядок – основание, а прогресс – цель нашей деятельности. Главное, это жить для других, жить открыто.

Все это полностью отвечало настроениям и чаяниям кружка Ольденбурга. На этих принципах они основали затем Приютинское братство, ими руководствовались в своей личной, профессиональной и общественной жизни.

Побывав в России, Фрей вернулся в Лондон. Оттуда он вел переписку с Л.Н. Толстым, членами Приютинского братства и др.

Умер он 5 ноября 1888 года от туберкулеза. Похоронен на кладбище Эдмонтон в Северном Лондоне.

Сочинения:

Американская жизнь. Письмо первое//Отечественные записки. 1870. № 1.

Женский вопрос в Америке//Отечественные записки. 1872. № 4.

Письмо коммуниста//Вперед! 1874. № 3.

Президентская кампания в Америке и появление третьей партии//Отечественные записки. 1877. № 2.

Растрата общественных земель американским конгрессом//Отечественные записки. 1877. № 5.

Письма В. Фрея к Л.Н. Толстому. Geneve. 1877.

Переписка и личные свидания Вильяма Фрея с Л.Н. Толстым. Б.м.:Б.и., 1886.

[Дополнение к письму (первому), написанному Льву Толстому от В. Фрея]//Русские пропилеи. Т. 1. М., 1915.

[Письмо третье к Л.Н. Толстому]//Русские пропилеи. Т. 1. М., 1915.