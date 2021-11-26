ДВОРЖАК АНТОНИН
ДВОРЖАК АНТОНИН - ешский композитор, дирижёр и педагог.
Классик чешской музыкальной культуры. Член Чешской академии наук и искусств (1890). Сын мясника, владельца постоялого двора. C 1848 года играл на скрипке в сельском оркестре под руководством кантора Й. Шпица, на всю жизнь сохранил увлечение народными песнями и танцами. В 1853-1856 годах учился музыке в Злонице (играл на альте в капелле), затем в Ческа-Каменице у кантора Ф. Ганке. Переехав в Прагу, в 1857-1859 годах обучался в Органной школе у Й. Фёрстера (орган), Ф. Блажека (гармония и контрапункт), Й.Л. Звонаржа (пение). Работая альтистом в Об-ве св. Цецилии, познакомился с произведениями В. А. Моцарта и нем. романтиков, сблизился с композитором К. Бендлем и дирижёром А. Чехом. В 1859 году перешёл в ансамбль дирижёра и органиста К. Комзака, в 1862-1871 годах играл в оркестре пражского Временного театра, где участвовал в премьерах опер Б. Сметаны. Первое крупное сочинение Дворжака - Струнный квинтет a-moll ор. 1 (1861). Первое публичное исполнение произведений Дворжака (песни на слова Э. Красногорской и К.Я. Эрбена для голоса с фортепиано) состоялось лишь через 10 лет. С 1873 года Дворжак давал уроки музыки детям промышленника и мецената Я. Неффа, в доме которого познакомился с Л. Яначеком (впоследствии стал его близким другом); в 1874-1877 годах служил органистом в церкви Святого Адальберта Пражского. В течение 5 лет получал стипендию Австрийского министерства культуры и образования (её назначению способствовали И. Брамс и Э. Ганслик).
Ранние произведения Дворжака отмечены влиянием музыки венских классиков, Р. Вагнера (особенно опера «Альфред», 1870). Поиски собственного стиля, самобытной славянской интонационности относятся к 1870-м годам, когда Дворжак завершил 2-ю редакцию (с новой музыкой) оперы «Король и угольщик» (премьера - 1874, Временный театр), написал патриотический гимн «Наследники Белой горы» для хора и оркестра на стих. В. Галека (1872), одноактную комическую оперу «Упрямцы» (1874), симфонии Es-dur (1873), d-moll (1874), F-dur (1875), фортепианный квинтет A-dur, Ноктюрн для струнного оркестра (оба 1872), серенаду для струнного оркестра E-dur op. 22, струнный квинтет G-dur (оба 1875), несколько струнных квартетов. «Моравские дуэты» для сопрано и альта с фортепианно op. 29 и 32 (на народные тексты, 1876) высоко оценил И. Брамс, рекомендовавший произведения Дворжака для печати музыкальному издателю Ф. Зимроку (знакомство композиторов состоялось в 1878 году в Вене). В 1878 году сразу в двух пражских театрах прошли премьеры оперы «Хитрый крестьянин», созданы 3 Славянские рапсодии для оркестра (D-dur, g-moll, A-dur), серенада для смешанного камерного состава op. 44 (d-moll), 1-й цикл Славянских танцев - самых популярных, национально-характерных сочинений Дворжака (первоначально для фортепиано в 4 руки, позднее для оркестра, переложения для различных составов; 2-й цикл - 1887).
В 1880-х годах к Дворжаку пришла мировая слава. Осуществлялись постановки его опер «Упрямцы» (1881), «Димитрий» (либретто М. Червинковой-Ригровой на сюжет из русской истории, 1882, обе - Новый чешский театр, Прага), «Хитрый крестьянин» (1882, Дрезден; 1883, Гамбург; 1885, Вена). В 1884-1896 годах Дворжак гастролировал в Англии с авторскими концертами, в 1888 году встретился в Праге с П.И. Чайковским, по его приглашению приезжал в Москву и Санкт-Петербург в 1890 году (дирижировал своими сочинениями на концертах ИРМО). Выдающиеся произведения этих лет - кантата «Свадебные рубашки» (по К.Я. Эрбену, 1884), «Цыганские мелодии» для голоса с фортепиано (1880), «Юмореска» для фортепиано (1884), фортепианное трио - f-moll op. 65 (1883) и «Думки» (1891). С 1891 года профессор, с 1901 года директор Пражской консерватории (среди учеников - Й. Сук, О. Недбал, В. Новак). В 1892-1895 годах по договору с американской меценаткой Ж. Тербер возглавлял Национальную консерваторию в Нью-Йорке. Пребывание в США оказалось для Дворжака плодотворным: были написаны 9-я симфония e-moll («Из Нового Света», 1893), струнный квартет F-dur («Американский», 1893; в обоих сочинениях воссозданы некоторые характерные интонации афроамериканского и индейского музыкального фольклора), струнный квинтет Es-dur (1893), концерт для виолончели с оркестром (1895); в 1895 году впервые прозвучала его кантата «Американский флаг» (1892). По возвращении на родину в 1895 году Дворжак активно включился в музыкальную жизнь. В 1898 и 1899 годах в Вене были исполнены его симфонические поэмы «Богатырская песнь» и «Голубка» под управлением Г. Малера; состоялись премьеры опер Д. «Якобинец» (2-я редакция, 1898), «Чёрт и Кача» (1899), «Русалка» (1901), «Армида» (1904), первой чешской оратории «Святая Людмила» (1901). Кульминацией творческих исканий композитора в оперном жанре стала «Русалка» (1901, Прага). Народно-сказочный сюжет, в котором нежная лирика переплетена с юмором и идиллическими картинами природы, идеально соответствовал стилю Дворжака.
В творчестве Дворжака позднеромантическая стилистика нашла выражение в изяществе, гибкости, изысканности и разнообразии музыкальных тем, мастерстве оркестрового колорита. Славянская мелодическая характерность сочетается в произведениях Дворжака с традиционными классико-романтическими приёмами тематической разработки в «немецких» формах (симфония, камерно-инструментальный ансамбль). Особое место в его творчестве занимает католическая церковная музыка: Stabat Mater (1877, одно из самых трагических его произведений, написание которого совпало с почти одновременной смертью дочери и сына), Псалом 149, Месса D-dur (1887), Реквием (1890), Te Deum (1892). Все эти сочинения написаны для традиционных составов, на традиционные латинские тексты, при этом насыщены чешскими народными интонациями.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Souborné vydání. Praha, 1955-1990-. Sv. 1-6-.