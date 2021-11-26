ДВОРЖАК АНТОНИН

ДВОРЖАК АНТОНИН - ешский композитор, дирижёр и педагог .

Классик чешской музыкальной куль­туры. Член Чешской ака­де­мии на­ук и ис­кусств (1890). Сын мяс­ни­ка, вла­дель­ца по­стоя­ло­го дво­ра. C 1848 года иг­рал на скрип­ке в сель­ском ор­ке­ст­ре под руководством кан­то­ра Й. Шпи­ца, на всю жизнь со­хра­нил ув­ле­че­ние народными пес­ня­ми и тан­ца­ми. В 1853-1856 годах учил­ся му­зы­ке в Зло­ни­це (иг­рал на аль­те в ка­пел­ле), за­тем в Чес­ка-Ка­ме­ни­це у кан­то­ра Ф. Ган­ке. Пе­ре­ехав в Пра­гу, в 1857-1859 годах обу­чал­ся в Ор­ган­ной шко­ле у Й. Фёр­сте­ра (ор­ган), Ф. Бла­же­ка (гар­мо­ния и кон­тра­пункт), Й.Л. Зво­нар­жа (пе­ние). Ра­бо­тая аль­ти­стом в Об-ве св. Це­ци­лии, по­зна­ко­мил­ся с про­из­ве­де­ния­ми В. А. Мо­цар­та и нем. ро­ман­ти­ков, сбли­зил­ся с ком­по­зитором К. Бенд­лем и ди­ри­жё­ром А. Че­хом. В 1859 году пе­ре­шёл в ан­самбль ди­ри­жё­ра и ор­га­ни­ста К. Ком­за­ка, в 1862-1871 годах иг­рал в ор­ке­ст­ре праж­ско­го Вре­мен­но­го те­ат­ра, где уча­ст­во­вал в пре­мье­рах опер Б. Сме­та­ны. Пер­вое круп­ное со­чи­не­ние Дворжака - Струн­ный квин­тет a-moll ор. 1 (1861). Пер­вое пуб­лич­ное ис­пол­не­ние про­из­ве­де­ний Дворжака (пес­ни на сло­ва Э. Крас­но­гор­ской и К.Я. Эр­бе­на для го­ло­са с фортепиано) со­стоя­лось лишь че­рез 10 лет. С 1873 года Дворжак да­вал уро­ки му­зы­ки де­тям про­мыш­лен­ни­ка и ме­це­на­та Я. Неф­фа, в до­ме ко­то­ро­го по­зна­ко­мил­ся с Л. Яна­че­ком (впо­след­ст­вии стал его близ­ким дру­гом); в 1874-1877 годах слу­жил ор­га­ни­стом в церкви Святого Адаль­бер­та Праж­ско­го. В те­че­ние 5 лет по­лу­чал сти­пен­дию Австрийского министерства куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния (её на­зна­че­нию спо­соб­ст­во­ва­ли И. Брамс и Э. Ганс­лик).

Ран­ние про­из­ве­де­ния Дворжака от­ме­че­ны влия­ни­ем му­зы­ки вен­ских клас­си­ков, Р. Ваг­не­ра (осо­бен­но опе­ра «Альф­ред», 1870). По­ис­ки собственного сти­ля, са­мо­быт­ной славянской ин­то­на­ци­он­но­сти от­но­сят­ся к 1870-м годам, ко­гда Дворжак за­вер­шил 2-ю редакцию (с но­вой му­зы­кой) опе­ры «Ко­роль и уголь­щик» (пре­мье­ра - 1874, Вре­мен­ный те­атр), на­пи­сал пат­рио­тический гимн «На­след­ни­ки Бе­лой го­ры» для хо­ра и ор­ке­ст­ра на стих. В. Га­ле­ка (1872), од­но­акт­ную ко­мическую опе­ру «Уп­рям­цы» (1874), сим­фо­нии Es-dur (1873), d-moll (1874), F-dur (1875), фортепианный квин­тет A-dur, Нок­тюрн для струн­но­го ор­ке­ст­ра (оба 1872), се­ре­на­ду для струн­но­го ор­ке­ст­ра E-dur op. 22, струн­ный квин­тет G-dur (оба 1875), несколько струн­ных квар­те­тов. «Мо­рав­ские ду­эты» для со­пра­но и аль­та с фортепианно op. 29 и 32 (на народные тек­сты, 1876) вы­со­ко оце­нил И. Брамс, ре­ко­мен­до­вав­ший про­из­ве­де­ния Дворжака для пе­ча­ти музыкальному из­да­те­лю Ф. Зим­ро­ку (зна­ком­ст­во ком­по­зи­то­ров со­стоя­лось в 1878 году в Ве­не). В 1878 году сра­зу в двух праж­ских те­ат­рах про­шли пре­мье­ры опе­ры «Хит­рый кре­сть­я­нин», соз­да­ны 3 Сла­вян­ские рап­со­дии для ор­ке­ст­ра (D-dur, g-moll, A-dur), се­ре­на­да для сме­шан­но­го ка­мер­но­го со­ста­ва op. 44 (d-moll), 1-й цикл Сла­вян­ских тан­цев - са­мых по­пу­ляр­ных, на­цио­наль­но-ха­рак­тер­ных со­чи­не­ний Дворжака (пер­во­на­чаль­но для фортепиано в 4 ру­ки, позд­нее для ор­ке­ст­ра, пе­ре­ло­же­ния для различных со­ста­вов; 2-й цикл - 1887).

В 1880-х годах к Дворжаку при­шла ми­ро­вая сла­ва. Осу­ще­ст­в­ля­лись по­ста­нов­ки его опер «Уп­рям­цы» (1881), «Ди­мит­рий» (либретто М. Чер­вин­ко­вой-Риг­ро­вой на сю­жет из русской ис­то­рии, 1882, обе - Но­вый чешский те­атр, Пра­га), «Хит­рый кре­сть­я­нин» (1882, Дрез­ден; 1883, Гам­бург; 1885, Ве­на). В 1884-1896 годах Дворжак га­ст­ро­ли­ро­вал в Анг­лии с ав­тор­ски­ми кон­цер­та­ми, в 1888 году встре­тил­ся в Пра­ге с П.И. Чай­ков­ским, по его при­гла­ше­нию при­ез­жал в Мо­ск­ву и Санкт-Пе­тер­бург в 1890 году (ди­ри­жи­ро­вал свои­ми со­чи­не­ния­ми на кон­цер­тах ИРМО). Вы­даю­щие­ся про­из­ве­де­ния этих лет - кан­та­та «Сва­деб­ные ру­баш­ки» (по К.Я. Эр­бе­ну, 1884), «Цы­ган­ские ме­ло­дии» для го­ло­са с фортепиано (1880), «Юмо­ре­ска» для фортепиано (1884), фортепианное трио - f-moll op. 65 (1883) и «Дум­ки» (1891). С 1891 года профессор, с 1901 года ди­рек­тор Праж­ской консерватории (сре­ди уче­ни­ков - Й. Сук, О. Не­дбал, В. Но­вак). В 1892-1895 годах по до­го­во­ру с американской ме­це­нат­кой Ж. Тер­бер воз­глав­лял Национальную консерваторию в Нью-Йор­ке. Пре­бы­ва­ние в США ока­за­лось для Дворжака пло­до­твор­ным: бы­ли на­пи­са­ны 9-я сим­фо­ния e-moll («Из Но­во­го Све­та», 1893), струн­ный квар­тет F-dur («Аме­ри­кан­ский», 1893; в обо­их со­чи­не­ни­ях вос­соз­да­ны не­ко­то­рые ха­рак­тер­ные ин­то­на­ции аф­роа­ме­ри­кан­ско­го и ин­дей­ско­го музыкального фольк­ло­ра), струн­ный квин­тет Es-­dur (1893), кон­церт для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром (1895); в 1895 году впер­вые про­зву­ча­ла его кан­та­та «Аме­ри­кан­ский флаг» (1892). По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1895 году Дворжак ак­тив­но вклю­чил­ся в музыкальную жизнь. В 1898 и 1899 годах в Ве­не бы­ли ис­пол­не­ны его сим­фо­нические по­эмы «Бо­га­тыр­ская песнь» и «Го­луб­ка» под управлением Г. Ма­ле­ра; со­стоя­лись пре­мье­ры опер Д. «Яко­би­нец» (2-я редакция, 1898), «Чёрт и Ка­ча» (1899), «Ру­сал­ка» (1901), «Ар­ми­да» (1904), пер­вой чешской ора­то­рии «Свя­тая Люд­ми­ла» (1901). Куль­ми­на­ци­ей творческих ис­ка­ний ком­по­зи­то­ра в опер­ном жан­ре ста­ла «Ру­сал­ка» (1901, Пра­га). На­род­но-ска­зоч­ный сю­жет, в ко­то­ром неж­ная ли­ри­ка пе­ре­пле­те­на с юмо­ром и идил­лическими кар­ти­на­ми при­ро­ды, иде­аль­но со­от­вет­ст­во­вал сти­лю Двор­жа­ка.

В твор­че­ст­ве Дворжака позд­не­ро­ман­тическая сти­ли­сти­ка на­шла вы­ра­же­ние в изя­ще­ст­ве, гиб­ко­сти, изы­скан­но­сти и раз­но­об­ра­зии музыкальных тем, мас­тер­ст­ве ор­ке­ст­ро­во­го ко­ло­ри­та. Славянская ме­ло­дическая ха­рак­тер­ность со­че­та­ет­ся в про­из­ве­де­ни­ях Дворжака с тра­диционными клас­си­ко-ро­ман­тическими приё­ма­ми те­ма­тической раз­ра­бот­ки в «не­мец­ких» фор­мах (сим­фо­ния, ка­мер­но-ин­стру­мен­таль­ный ан­самбль). Осо­бое ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­ма­ет ка­то­лическая цер­ков­ная му­зы­ка: Stabat Mater (1877, од­но из са­мых тра­ги­че­ских его про­из­ве­де­ний, на­пи­са­ние ко­то­ро­го сов­па­ло с поч­ти од­но­вре­мен­ной смер­тью до­че­ри и сы­на), Пса­лом 149, Мес­са D-dur (1887), Ре­к­ви­ем (1890), Te Deum (1892). Все эти со­чи­не­ния на­пи­са­ны для тра­диционных со­ста­вов, на тра­диционные латинские тек­сты, при этом на­сы­ще­ны чешскими народными ин­то­на­ция­ми.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Souborné vydání. Praha, 1955-1990-. Sv. 1-6-.