ДРЕЗДЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ДРЕЗДЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - картинная галерея старых мастеров, собрание европейской живописи XV-XVIII веков в Дрездене, входит в состав Государственных художественных собраний.
Дрездене, входит в состав Государственных художественных собраний. В его основе - коллекция саксонских курфюрстов (Фридриха III Мудрого, Августа II Сильного, Августа III). В 1560-1722 годах экспонировалась в помещении кунсткамеры во дворце курфюрстов, с 1722 года - отдельно от других коллекций в перестроенных придворных конюшнях на территории дворцового ансамбля Цвингер. Новое здание построено по проекту Г. Земпера в неоренессансном стиле (1847-1856 годы, достраивал А. Крюгер).
Дрезденская картинная галерея - одно из наиболее значительных собраний европейской живописи, включает произведения великих старых мастеров: С. Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Корреджо, Я. Тинторетто, П. Веронезе, Я. ван Эйка, П. П. Рубенса, А. ван Дейка, Я. Вермера, Рембрандта, А. Дюрера, Х. Хольбейна Младшего, Л. Кранаха Старшего, Д. Веласкеса, Х. де Риберы, А. Ватто, Н. Пуссена. Во время Второй мировой войны экспонаты были вывезены в СССР (1945 год); 1240 отреставрированных под руководством П. Д. Корина шедевров были возвращены ГДР в 1955 году. Музей возобновил работу в восстановленном здании в 1956 году.