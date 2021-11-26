ДРЕЗДЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

ДРЕЗДЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - картинная галерея старых мастеров, собрание европейской живописи XV-XVIII веков в Дрездене, входит в состав Государственных художественных собраний.

Дрез­де­не, вхо­дит в со­став Государственных ху­дожественных со­б­ра­ний. В его ос­но­ве - кол­лек­ция сак­сон­ских кур­фюр­стов (Фрид­ри­ха III Муд­ро­го, Ав­гу­ста II Силь­но­го , Ав­гу­ста III). В 1560-1722 годах экс­по­ни­ро­ва­лась в по­ме­ще­нии кунст­ка­ме­ры во двор­це кур­фюр­стов, с 1722 года - от­дель­но от других кол­лек­ций в пе­ре­стро­ен­ных при­двор­ных ко­нюш­нях на тер­ри­то­рии двор­цо­во­го ан­самб­ля Цвин­гер. Но­вое зда­ние по­строе­но по про­ек­ту Г. Зем­пе­ра в не­оре­нес­санс­ном сти­ле (1847-1856 годы, до­ст­раи­вал А. Крю­гер).

Дрезденская картинная галерея - од­но из наи­бо­лее зна­чительных со­б­ра­ний ев­ропейской жи­во­пи­си, вклю­ча­ет про­из­ве­де­ния ве­ли­ких ста­рых ма­сте­ров: С. Бот­ти­чел­ли, Ра­фа­эля , Ти­ци­ана, Кор­ред­жо, Я. Тин­то­рет­то, П. Ве­ро­не­зе, Я. ван Эйка, П. П. Ру­бен­са, А. ван Дей­ка, Я. Вер­ме­ра, Рем­бранд­та, А. Дю­ре­ра , Х. Холь­бей­на Млад­ше­го, Л. Кра­на­ха Стар­ше­го, Д. Ве­ла­ске­са, Х. де Ри­бе­ры, А. Ват­то, Н. Пус­се­на . Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны экс­по­на­ты бы­ли вы­ве­зе­ны в СССР (1945 год); 1240 от­рес­тав­ри­ро­ван­ных под руководством П. Д. Ко­ри­на ше­дев­ров бы­ли воз­вра­ще­ны ГДР в 1955 году. Му­зей во­зоб­но­вил ра­бо­ту в вос­ста­нов­лен­ном зда­нии в 1956 году.

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