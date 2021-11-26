ДИКИНСОН ЭМИЛИ ЭЛИЗАБЕТ
ДИКИНСОН ЭМИЛИ ЭЛИЗАБЕТ - американская поэтесса.
Окончила академию Амхерста (1847) и женскую семинарию Маунт-Холиок (1848). Стихи начала писать около 1850 года. Из обширного поэтическогонаследия (около 1800 года произведений) при жизни было опубликовано лишь несколько стихотворений; первый сборник вышел посмертно в 1890 году. Лирика Дикинсона отмечена стремлением к предельному лаконизму и афористической точности выражения; смелыми новациями в области метрики, строфики, синтаксиса. Центральное место в ней занимают мистические, религиозные и философские темы: Бог и природа; таинство жизни, смерть и надежда на бессмертие; поиски смысла существования. Стихотворения Дикинсона не имеют названий и известны по номерам, которыми они были обозначены в ставшем каноническим издании Т.X. Джонсона («The complete poems of Emily Dickinson», 1955). Значительная литературно-художественная ценность имеет и её обширное эпистолярное наследие.
Портрет Дикинсона смотреть при статье Л.Ж. Дагер.
Сочинения:
Letters / Ed. by Th. H. Johnson. Camb., 1958. Vol. 1-3;
Лирика. М., 2001;
Стихотворения. М., 2001.