ДЕБОРД-ВАЛЬМОР МАРСЕЛИНА
ДЕБОРД-ВАЛЬМОР МАРСЕЛИНА (псевдоним; настоящие имя и фамилия Марселина Фелисите Жозефина Деборд) - французская поэтесса, писательница, актриса.
Родилась в семье разорившегося художника. С 12 лет играла в провинциальных театрах; в 1802 года жила в Гваделупе, откуда уехала после смерти матери; в 1803-1823 годах выступала в театрах Руана, Парижа, Брюсселя.
Лирика Деборд-Вальмор, представительницы французского романтизма [сборникики «Мария, элегии и романсы» («Marie, élégies et romances», 1819), «Элегии и новые стихи» («Élégies et poésies nouvelles», 1825), «Плачи» («Les pleurs», 1833), «Бедные цветы» («Pauvres fleurs», 1839), «Букеты и молитвы» («Bouquets et prières», 1843)], содержит сердечные излияния меланхолической героини, страдающей от неразделённой любви и несправедливости окружающего мира и находящей спасение в одиночестве, искусстве и Библии. Проза Деборд-Вальмор отразила влияние немецких романтиков и О. де Бальзака [роман «Мастерская художника» («L’atelier d’un peintre», 1833)], В. Скотта [исторический роман «Виолетта» («Violette», vol. 1-2, 1839)], Ж. Санд [повесть «Доменика» («Domenica», 1843)] и др. Пользовались популярностью содержащая воспоминания детства «экзотическая» повесть Деборд-Вальмор «Антильские бдения» («Les veillées des Antilles», vol. 1-2, 1821) и произведения для детей.
Сочинения:
Французские стихи в переводах русских поэтов XIX-XX веков. М., 1969. С. 256-261;
Œuvres poétiques. Grenoble, 1973. Vol. 1-2.