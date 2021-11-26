НИМ

Nîmes, го­род на юге Фран­ции, реги­он Лан­ге­док-Рус­силь­он, администратиынй центр департамента Гар.

Нас. 158 тыс. чел. (2012, с при­го­ро­да­ми ок. 240 тыс. чел.). Рас­по­ло­жен в 35 км к се­ве­ру от по­бе­ре­жья Ли­он­ско­го зал. Сре­ди­зем­но­го м. Ско­рост­ное ж.-д. со­об­ще­ние (сеть TGV) с Мар­се­лем, Лио­ном, Па­ри­жем, Же­не­вой, Лил­лем. Че­рез го­род про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль: гра­ни­ца с Ис­па­ни­ей – Пер­пинь­ян – Нар­бон – Бе­зье – Ним (да­лее от­ветв­ле­ния на Мар­сель и Оранж – Ли­он). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Ним-Алес- Ка­марг-Се­вен­ны (1961; в 12 км к югу от го­ро­да).

Ос­но­ван рим­ля­на­ми под назв. Не­ма­уз (Colonia Ne­ma­usus) ок. 28 до н. э. на мес­те ук­ре­п­лён­но­го по­се­ле­ния галль­ско­го пле­ме­ни воль­ков. На­чи­ная с прав­ле­ния имп. Ав­гу­ста Н. ак­тив­но за­страи­вал­ся; мно­го­числ. зда­ния и по­строй­ки рим. эпо­хи, в т. ч. цирк, со­хра­ни­лись до на­ших дней. Один из глав­ных и са­мых круп­ных (во 2 в. н. э. – от 30 до 40 тыс. жит.) го­ро­дов Гал­лии (от­сю­да про­ис­хо­ди­ла се­мья им­пе­ра­то­ра Ан­то­ни­на Пия). Не позд­нее 3 в. в го­ро­де рас­про­стра­ни­лось хри­сти­ан­ст­во, пер­вый дос­то­вер­но из­вест­ный епи­скоп Н. – св. Фе­ликс (ум. 407). В 473 за­нят вест­го­та­ми. В 672 го­род при под­держ­ке фран­ков вос­стал про­тив вла­сти вест­го­тов (в 673 вос­ста­ние по­дав­ле­но ко­ро­лём Вам­бой). В 719 за­хва­чен ара­ба­ми, в 737 фран­ка­ми. В 924 раз­граб­лен венг­ра­ми. В ран­нем Сред­неве­ко­вье Н. пе­ре­жи­вал упа­док, его на­се­ле­ние со­кра­ти­лось до 3–4 тыс. чел., рим. цирк («аре­на») стал ци­та­де­лью. С 892 под вла­стью гра­фов Ту­лу­зы. С 972 управ­лял­ся их вас­са­ла­ми ви­кон­та­ми Н. из ро­да Тран­ка­ве­лей. В 1215 в хо­де Аль­би­гой­ских войн взят С. де Мон­фо­ром. С 11 в. важ­ный тор­го­вый и ре­мес­лен­ный центр. С сер. 12 в. имел са­мо­управ­ле­ние (с 1198 во гла­ве с 4 из­би­рае­мы­ми кон­су­ла­ми). С 1229 в со­ста­ве ко­ро­лев­ско­го до­ме­на, вхо­дил в се­не­шаль­ст­во Бо­ке­ра. Не позд­нее 1276 в Н. обос­но­ва­лись лом­бард­ские куп­цы и фи­нан­си­сты. В 1348 в ре­зуль­та­те эпи­де­мии чу­мы (см. «Чёр­ная смерть») по­те­рял треть сво­его 30-ты­сяч­но­го на­се­ле­ния. В 15 – 1-й пол. 16 вв. пе­ре­жи­вал эко­но­мич. рас­цвет: ве­ду­щие от­рас­ли – тек­стиль­ная (в т. ч. про­из-во тка­ни де­ним) и ко­же­вен­ная. С нач. 16 в. вхо­дил в же­не­ра­ли­тэ Ниж­ний Лан­ге­док. С 1560-х гг. до 1631 один из оп­ло­тов гу­ге­но­тов (в Н. дей­ст­во­вал про­тес­тант­ский кол­ледж). В 1686 по­сле отме­ны Нант­ско­го эдик­та 1598 про­тестант­ский храм Н. был раз­ру­шен, но гу­ге­но­ты по-преж­не­му со­став­ля­ли важ­ную часть на­се­ле­ния го­ро­да, осо­бен­но его эли­ты (из гу­ге­но­тов Н. про­ис­хо­дил, напр., Ф. Ги­зо). Ис­то­рия Н. пе­рио­да Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в. от­ме­че­на про­ти­во­стоя­ни­ем ре­во­люц. про­тес­тант­ской бур­жуа­зии и роя­ли­стов из ср. сло­ёв, б. ч. ка­то­ли­ков. С 1790 адм. центр деп-та Гар. В 1845 Н. свя­зан же­лез­ной до­ро­гой с Мон­пе­лье, в 1856 – с Авинь­о­ном, Па­ри­жем и Мар­се­лем. В 1907 один из цен­тров мас­со­вых вол­не­ний лан­ге­док­ских ви­но­де­лов, по­дав­лен­ных си­лой. В 1930-х гг. на­се­ле­ние Н. ак­тив­но под­дер­жи­ва­ло На­род­ный фронт. В 1942–44 ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми. В апр. – ию­ле 1944 под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам амер. авиа­ции. Ос­во­бо­ж­дён 27.8.1944 час­тя­ми амер. ар­мии и франц. пар­ти­за­на­ми. Силь­но по­стра­дал от на­вод­не­ния 3.10.1988.

Из-за со­хра­нив­ших­ся ар­хит. па­мят­ни­ков др.-рим. вре­мён Н. на­зы­ва­ют «фран­цуз­ским Ри­мом». Центр Ста­ро­го (ан­тич­но­го) го­ро­да (в сев. час­ти Н.) ок­ру­жён буль­ва­ра­ми (Вик­то­ра Гю­го, Гам­бет­та, адм. Кур­бе и Ос­во­бо­ж­де­ния), про­ло­жен­ны­ми час­тич­но на мес­те гор. ук­ре­п­ле­ний рим. вре­ме­ни (раз­ру­ше­ны в 1785–93), от ко­то­рых со­хра­ни­лись двое во­рот (Ар­ле­зи­ан­ские на Виа-До­ми­циа, или ар­ка Ав­гу­ста; Фран­цуз­ские, или Ис­пан­ские; 16–15 до н. э.). В юж. час­ти быв. рим. фо­ру­ма (со­хра­ни­лись фун­да­мен­ты) рас­по­ло­жен ко­ринф­ский храм-псев­до­пе­рип­тер «Ме­зон Кар­ре» («Квад­рат­ный дом», ме­ж­ду 19 и 16 до н. э., ок. 5 н. э. по­свя­щён сы­новь­ям Мар­ка Вип­са­ния Аг­рип­пы Гаю и Лу­цию Це­за­рю; совр. назв. с 16 в.; в 1821–1907 му­зей изо­бра­зит. ис­кусств; че­ре­пич­ная кры­ша вос­соз­да­на в 1992) – луч­ший по со­хран­но­сти др.- рим. храм во Фран­ции. На юж. ок­раи­не быв. ан­тич­но­го го­ро­да воз­вы­ша­ет­ся эл­лип­тич. ам­фи­те­атр (цирк), ок­ру­жён­ный 2-ярус­ной ар­ка­дой со 120 ар­ка­ми (кон. 1 – нач. 2 вв. н. э.; рас­счи­та­на на 25 тыс. чел.). В сев.-зап. час­ти быв. ан­тич­но­го го­ро­да ря­дом с древ­ней вод­ной сис­те­мой, пи­таю­щей го­род, рас­по­ло­же­ны са­ды Жар­ден-де-ла-Фон­тен (1738–45, арх. Ж. Ф. Ма­ре­шаль) с ре­гу­ляр­ны­ми на­бе­реж­ны­ми ка­на­лов, от ко­то­рых от­хо­дит ши­ро­кая про­тя­жён­ная аве­ню Жан- Жо­рес, со­еди­няю­щая ста­рую сев. часть го­ро­да с но­вой юж­ной. В Жар­ден-де-ла- Фон­тен ис­поль­зо­ва­ны рим. кон­ст­рук­ции (с кон. 1 в. до н. э.); о древ­но­сти го­ро­да здесь на­по­ми­на­ют руи­ны т. н. хра­ма Диа­ны, терм, ним­фея с пор­ти­ка­ми (все 2 в. н. э.); вы­ше, на го­ре Ка­ва­лье (бла­го­ус­т­рое­на в 19 в.), – т. н. баш­ня Мань выс. ок. 32 м (мав­зо­лей вре­ме­ни имп. Ав­гу­ста, по др. ис­точ­ни­кам, сто­ро­же­вая баш­ня или три­ум­фаль­ный мо­ну­мент; ос­но­ва­ние кон. 3 в. до н. э., над­строе­на ок. 15 до н. э.). В сев. час­ти быв. ан­тич­но­го го­ро­да рас­по­ло­же­на кре­пость (1687–88, арх. Ж. Па­по по про­ек­ту Ф. Фер­ри; по­сле ре­кон­ст­рук­ции 1991–95 по про­ек­ту арх. А. Бру­но – уни­вер­си­тет­ский центр Во­бан, ны­не од­но из зда­ний Ун-та Н.), у под­но­жия ко­то­рой – рим. во­до­рас­пре­де­лит. бас­сейн «Кас­тел­лум» (1 в.).

В Ста­ром го­ро­де так­же со­хра­ни­лись: со­бор Нотр-Дам-э-Сен-Кас­тор с ро­ман­ским зап. фа­са­дом (1080-е гг. – 1096, пе­ре­стро­ен в 17 в., ро­ман­ский скульп­тур­ный фриз, пор­тал – 1822, нео­го­тич. ин­терь­ер 19 в.) и рас­по­ло­жен­ный по­бли­зо­сти быв. дво­рец епи­ско­па (кон. 17 в.; с 1920 Му­зей Ста­ро­го Н.), т. н. ро­ман­ский дом (12 в.), ан­самбль быв. ие­зу­ит­ско­го кол­лед­жа (17 в., ны­не Ар­хеоло- ич. му­зей и Му­зей ес­теств. ис­то­рии) с цер­ко­вью (1673–78; с 1985 вы­ста­воч­ный зал), ре­нес­санс­ная Ра­ту­ша (ок. 1700), церк­ви ур­су­ли­нок (1714–18) и быв. до­ми­ни­кан­ская с ба­роч­ным фа­са­дом (18 в.), ча­со­вая баш­ня (1752), до­ма 16–18 вв. (Отель-де-л’Академи, Отель-де-ла-Бом; Отель-Ри­ве, ны­не Выс­шая шко­ла изо­бра­зит. ис­кусств; Отель-Бу­дон). С вос­то­ка к Ста­ро­му го­ро­ду при­мы­ка­ет квар­тал Ри­ше­льё с до­ма­ми для ра­бо­чих тек­стиль­ных ма­ну­фак­тур (18 в.).

К 19 – 1-й четв. 20 вв. от­но­сят­ся: нео­ро­ман­ские церк­ви Сен-Поль (1835–49), Ора­то­рии (1866–77); нео­го­ти­ческие церк­ви Сент-Пер­пе­тю-э-Сент-Фе­ли­си­те (1852–1864) и Сен-Бо­диль (1867–77); си­на­го­га, Дво­рец юс­ти­ции в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма (1836–46, арх. Г. Бур­дон), зда­ние пре­фек­ту­ры (1855), га­ле­рея «Жюль Саль» (1894); быв. ма­га­зи­ны Блох в сти­ле ар де­ко (1924–25).

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны го­род ак­тив­но за­страи­ва­ет­ся пре­им. в юж. на­прав­ле­нии. Жи­лой дом «Не­ма­уз» (1985–1987, арх. Ж. Ну­вель), ав­то­бус­ная ос­та­нов­ка (1987, арх. Ф. Старк), ком­плекс офис­ных, ком­мерч. и жи­лых по­ме­ще­ний «Ко­ли­зей» (1991, арх. К. Ку­ро­ка­ва). В 1989 спро­ек­ти­ро­ва­на пл. Плас- д’Асас с пе­ре­се­каю­щим её во­до­во­дом со скульп­ту­ра­ми (скульп­тор М. Рес). В го­ро­де мно­го фон­та­нов: на пл. Шар­ля де Гол­ля (1851, скульп­тор Ж. Ж. Пра­дье), т. н. До­фин­ский фон­тан с кро­ко­ди­лом на те­му гор. гер­ба на Плас-дю- Мар­ше (1987, арх. Ф. Старк, скульп­то­ры М. Рес, С. и В. Тонд­жа­ни). Па­мят­ни­ки рим. имп. Ан­то­ни­ну Пию (1874, скульп­тор О. Боск), уро­жен­цу го­ро­да А. До­де (1900).

Ун-т Н. (2007), Выс­шая шко­ла изо­бра­зит. ис­кусств. 5 биб­лио­тек. Му­зеи: изо­бра­зит. ис­кусств (1821; зап.-ев­роп. жи­во­пись и скульп­ту­ра 15–20 вв., др.- рим. мо­заи­ки 2 в.; совр. зда­ние 1903–1907, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1986–87, арх. Ж. М. Виль­мотт), ес­теств. ис­то­рии (1895; древ­няя ис­то­рия, эт­но­гра­фия, зоо­ло­гия), ар­хео­ло­гич. (1896), Ста­ро­го Н. (1920; кол­лек­ция тра­диц. ним­ско­го тек­сти­ля, в т. ч. де­ни­ма), совр. иск-ва («Кар­ре д’Ар»; зда­ние 1993, арх. Н. Фос­тер), кор­ри­ды (2002) и др. Те­атр Н. (1800). В Н. еже­год­но про­хо­дят фес­ти­ва­ли: фла­мен­ко (с 1989), му­зы­каль­ный (с 1997, в ию­ле), ви­на и уро­жая (в сен­тяб­ре).

Фут­боль­ный клуб «Олим­пик» вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ко­сть­ер» (1989, ар­хи­тек­то­ры В. Гре­гот­ти, М. Шос; св. 18 тыс. мест). Рег­бий­ный клуб «Ним Гар» при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ни­ко­лас Ка­уф­манн» (4 тыс. мест).

Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг, гл. обр. ту­ри­стич. биз­нес (вклю­чая гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и рес­то­ран­ное де­ло; об­слу­жи­ва­ни­ем ту­ри­стов за­ня­то св. 41% ра­бо­таю­щих, нач. 2010-х гг.), тор­гов­ля (ок. 23% ра­бо­таю­щих), строи­тель­ст­во, ус­лу­ги транс­пор­та и ло­ги­сти­ки. В Н. дей­ст­ву­ет на­уч.-тех­нич. парк «Georges Besse» (пл. 30 га, пред­став­ле­но ок. 100 ком­па­ний; раз­ра­бот­ки в т. ч. в об­лас­ти ин­фор­мац. тех­но­ло­гий и био­тех­но­ло­гий). Н. – важ­ный центр тех­нич. об­слу­жи­ва­ния возд. су­дов (граж­дан­ских и во­ен­ных) и под­го­тов­ки пи­ло­тов. Круп­ный ди­ст­рибью­тор­ский центр ком­па­нии BIGARD, вы­пус­каю­щей раз­но­об­раз­ную мяс­ную про­дук­цию (при­ём и хра­не­ние то­ва­ра с за­во­дов ком­па­нии в др. го­ро­дах, его от­груз­ка тор­го­вым пред­при­яти­ям). В пром-сти за­ня­то ок. 25% ра­бо­таю­щих. Ве­ду­щая от­расль – пи­ще­вая; круп­ней­шее пред­при­ятие – «Conserves France S. A.» (кон­сер­ви­ро­ва­ние фрук­тов и ово­щей).

Близ Н. – уни­каль­ный по со­хран­но­сти рим. ак­ве­дук Пон-дю-Гар, в Сен-Жи­ле – ро­ман­ская ц. Сен-Жиль (Св. Эги­дия; крип­та сер. 12 в.) со скульп­ту­рой зап. фа­са­да с ис­поль­зо­ва­ни­ем сти­ли­сти­ки ан­тич­ных па­мят­ни­ков (12 в.; скульп­ту­ры 12 апо­сто­лов, мас­тер Бру­нус, пред­по­ложи­тель­но 1170–80-е гг., фриз с изо­бра­же­ни­ем Стра­стей Хри­сто­вых, тим­пан юж. пор­та­ла с изо­бра­же­ни­ем Рас­пя­тия); в Н., Га­ро­не, Сен-Жи­ле и Буй­ар­ге – биз­нес-пар­ки, спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся в осн. на транс­порт­но-ло­ги­стич. ус­лу­гах. Ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие.

Авторы: Д. С. Ел­ма­но­ва (эко­но­ми­ка),П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра),И. С. Фи­лип­пов (ис­то­рия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)