НИМ
Nîmes, город на юге Франции, регион Лангедок-Руссильон, администратиынй центр департамента Гар.
Нас. 158 тыс. чел. (2012, с пригородами ок. 240 тыс. чел.). Расположен в 35 км к северу от побережья Лионского зал. Средиземного м. Скоростное ж.-д. сообщение (сеть TGV) с Марселем, Лионом, Парижем, Женевой, Лиллем. Через город проходит автомагистраль: граница с Испанией – Перпиньян – Нарбон – Безье – Ним (далее ответвления на Марсель и Оранж – Лион). Междунар. аэропорт Ним-Алес- Камарг-Севенны (1961; в 12 км к югу от города).
Основан римлянами под назв. Немауз (Colonia Nemausus) ок. 28 до н. э. на месте укреплённого поселения галльского племени вольков. Начиная с правления имп. Августа Н. активно застраивался; многочисл. здания и постройки рим. эпохи, в т. ч. цирк, сохранились до наших дней. Один из главных и самых крупных (во 2 в. н. э. – от 30 до 40 тыс. жит.) городов Галлии (отсюда происходила семья императора Антонина Пия). Не позднее 3 в. в городе распространилось христианство, первый достоверно известный епископ Н. – св. Феликс (ум. 407). В 473 занят вестготами. В 672 город при поддержке франков восстал против власти вестготов (в 673 восстание подавлено королём Вамбой). В 719 захвачен арабами, в 737 франками. В 924 разграблен венграми. В раннем Средневековье Н. переживал упадок, его население сократилось до 3–4 тыс. чел., рим. цирк («арена») стал цитаделью. С 892 под властью графов Тулузы. С 972 управлялся их вассалами виконтами Н. из рода Транкавелей. В 1215 в ходе Альбигойских войн взят С. де Монфором. С 11 в. важный торговый и ремесленный центр. С сер. 12 в. имел самоуправление (с 1198 во главе с 4 избираемыми консулами). С 1229 в составе королевского домена, входил в сенешальство Бокера. Не позднее 1276 в Н. обосновались ломбардские купцы и финансисты. В 1348 в результате эпидемии чумы (см. «Чёрная смерть») потерял треть своего 30-тысячного населения. В 15 – 1-й пол. 16 вв. переживал экономич. расцвет: ведущие отрасли – текстильная (в т. ч. произ-во ткани деним) и кожевенная. С нач. 16 в. входил в женералитэ Нижний Лангедок. С 1560-х гг. до 1631 один из оплотов гугенотов (в Н. действовал протестантский колледж). В 1686 после отмены Нантского эдикта 1598 протестантский храм Н. был разрушен, но гугеноты по-прежнему составляли важную часть населения города, особенно его элиты (из гугенотов Н. происходил, напр., Ф. Гизо). История Н. периода Французской революции 18 в. отмечена противостоянием революц. протестантской буржуазии и роялистов из ср. слоёв, б. ч. католиков. С 1790 адм. центр деп-та Гар. В 1845 Н. связан железной дорогой с Монпелье, в 1856 – с Авиньоном, Парижем и Марселем. В 1907 один из центров массовых волнений лангедокских виноделов, подавленных силой. В 1930-х гг. население Н. активно поддерживало Народный фронт. В 1942–44 оккупирован герм. войсками. В апр. – июле 1944 подвергался бомбардировкам амер. авиации. Освобождён 27.8.1944 частями амер. армии и франц. партизанами. Сильно пострадал от наводнения 3.10.1988.
Из-за сохранившихся архит. памятников др.-рим. времён Н. называют «французским Римом». Центр Старого (античного) города (в сев. части Н.) окружён бульварами (Виктора Гюго, Гамбетта, адм. Курбе и Освобождения), проложенными частично на месте гор. укреплений рим. времени (разрушены в 1785–93), от которых сохранились двое ворот (Арлезианские на Виа-Домициа, или арка Августа; Французские, или Испанские; 16–15 до н. э.). В юж. части быв. рим. форума (сохранились фундаменты) расположен коринфский храм-псевдопериптер «Мезон Карре» («Квадратный дом», между 19 и 16 до н. э., ок. 5 н. э. посвящён сыновьям Марка Випсания Агриппы Гаю и Луцию Цезарю; совр. назв. с 16 в.; в 1821–1907 музей изобразит. искусств; черепичная крыша воссоздана в 1992) – лучший по сохранности др.- рим. храм во Франции. На юж. окраине быв. античного города возвышается эллиптич. амфитеатр (цирк), окружённый 2-ярусной аркадой со 120 арками (кон. 1 – нач. 2 вв. н. э.; рассчитана на 25 тыс. чел.). В сев.-зап. части быв. античного города рядом с древней водной системой, питающей город, расположены сады Жарден-де-ла-Фонтен (1738–45, арх. Ж. Ф. Марешаль) с регулярными набережными каналов, от которых отходит широкая протяжённая авеню Жан- Жорес, соединяющая старую сев. часть города с новой южной. В Жарден-де-ла- Фонтен использованы рим. конструкции (с кон. 1 в. до н. э.); о древности города здесь напоминают руины т. н. храма Дианы, терм, нимфея с портиками (все 2 в. н. э.); выше, на горе Кавалье (благоустроена в 19 в.), – т. н. башня Мань выс. ок. 32 м (мавзолей времени имп. Августа, по др. источникам, сторожевая башня или триумфальный монумент; основание кон. 3 в. до н. э., надстроена ок. 15 до н. э.). В сев. части быв. античного города расположена крепость (1687–88, арх. Ж. Папо по проекту Ф. Ферри; после реконструкции 1991–95 по проекту арх. А. Бруно – университетский центр Вобан, ныне одно из зданий Ун-та Н.), у подножия которой – рим. водораспределит. бассейн «Кастеллум» (1 в.).
В Старом городе также сохранились: собор Нотр-Дам-э-Сен-Кастор с романским зап. фасадом (1080-е гг. – 1096, перестроен в 17 в., романский скульптурный фриз, портал – 1822, неоготич. интерьер 19 в.) и расположенный поблизости быв. дворец епископа (кон. 17 в.; с 1920 Музей Старого Н.), т. н. романский дом (12 в.), ансамбль быв. иезуитского колледжа (17 в., ныне Археоло- ич. музей и Музей естеств. истории) с церковью (1673–78; с 1985 выставочный зал), ренессансная Ратуша (ок. 1700), церкви урсулинок (1714–18) и быв. доминиканская с барочным фасадом (18 в.), часовая башня (1752), дома 16–18 вв. (Отель-де-л’Академи, Отель-де-ла-Бом; Отель-Риве, ныне Высшая школа изобразит. искусств; Отель-Будон). С востока к Старому городу примыкает квартал Ришельё с домами для рабочих текстильных мануфактур (18 в.).
К 19 – 1-й четв. 20 вв. относятся: неороманские церкви Сен-Поль (1835–49), Оратории (1866–77); неоготические церкви Сент-Перпетю-э-Сент-Фелисите (1852–1864) и Сен-Бодиль (1867–77); синагога, Дворец юстиции в стиле неоклассицизма (1836–46, арх. Г. Бурдон), здание префектуры (1855), галерея «Жюль Саль» (1894); быв. магазины Блох в стиле ар деко (1924–25).
После 2-й мировой войны город активно застраивается преим. в юж. направлении. Жилой дом «Немауз» (1985–1987, арх. Ж. Нувель), автобусная остановка (1987, арх. Ф. Старк), комплекс офисных, коммерч. и жилых помещений «Колизей» (1991, арх. К. Курокава). В 1989 спроектирована пл. Плас- д’Асас с пересекающим её водоводом со скульптурами (скульптор М. Рес). В городе много фонтанов: на пл. Шарля де Голля (1851, скульптор Ж. Ж. Прадье), т. н. Дофинский фонтан с крокодилом на тему гор. герба на Плас-дю- Марше (1987, арх. Ф. Старк, скульпторы М. Рес, С. и В. Тонджани). Памятники рим. имп. Антонину Пию (1874, скульптор О. Боск), уроженцу города А. Доде (1900).
Ун-т Н. (2007), Высшая школа изобразит. искусств. 5 библиотек. Музеи: изобразит. искусств (1821; зап.-европ. живопись и скульптура 15–20 вв., др.- рим. мозаики 2 в.; совр. здание 1903–1907, реконструировано в 1986–87, арх. Ж. М. Вильмотт), естеств. истории (1895; древняя история, этнография, зоология), археологич. (1896), Старого Н. (1920; коллекция традиц. нимского текстиля, в т. ч. денима), совр. иск-ва («Карре д’Ар»; здание 1993, арх. Н. Фостер), корриды (2002) и др. Театр Н. (1800). В Н. ежегодно проходят фестивали: фламенко (с 1989), музыкальный (с 1997, в июле), вина и урожая (в сентябре).
Футбольный клуб «Олимпик» выступает на стадионе «Костьер» (1989, архитекторы В. Греготти, М. Шос; св. 18 тыс. мест). Регбийный клуб «Ним Гар» принимает соперников на стадионе «Николас Кауфманн» (4 тыс. мест).
Основа гор. экономики – сфера услуг, гл. обр. туристич. бизнес (включая гостиничное хозяйство и ресторанное дело; обслуживанием туристов занято св. 41% работающих, нач. 2010-х гг.), торговля (ок. 23% работающих), строительство, услуги транспорта и логистики. В Н. действует науч.-технич. парк «Georges Besse» (пл. 30 га, представлено ок. 100 компаний; разработки в т. ч. в области информац. технологий и биотехнологий). Н. – важный центр технич. обслуживания возд. судов (гражданских и военных) и подготовки пилотов. Крупный дистрибьюторский центр компании BIGARD, выпускающей разнообразную мясную продукцию (приём и хранение товара с заводов компании в др. городах, его отгрузка торговым предприятиям). В пром-сти занято ок. 25% работающих. Ведущая отрасль – пищевая; крупнейшее предприятие – «Conserves France S. A.» (консервирование фруктов и овощей).
Близ Н. – уникальный по сохранности рим. акведук Пон-дю-Гар, в Сен-Жиле – романская ц. Сен-Жиль (Св. Эгидия; крипта сер. 12 в.) со скульптурой зап. фасада с использованием стилистики античных памятников (12 в.; скульптуры 12 апостолов, мастер Брунус, предположительно 1170–80-е гг., фриз с изображением Страстей Христовых, тимпан юж. портала с изображением Распятия); в Н., Гароне, Сен-Жиле и Буйарге – бизнес-парки, специализирующиеся в осн. на транспортно-логистич. услугах. Виноградарство и виноделие.
Авторы: Д. С. Елманова (экономика),П. С. Павлинов (архитектура),И. С. Филиппов (история).