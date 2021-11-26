ДЕ КОСТЕР ШАРЛЬ

ДЕ КОСТЕР ШАРЛЬ - бельгийский писатель.

Пи­сал на французском языке. Окон­чил Брюс­сель­ский университет (1855).

Пе­ча­тал­ся с 1847 года. В 1856-1864 годах со­труд­ни­чал с еже­не­дель­ни­ком «Ulen­spie­gel»; в иро­нической ма­не­ре ос­ве­щал ак­ту­аль­ные со­ци­аль­ные про­бле­мы, вы­сту­пал за са­мо­оп­ре­де­ле­ние Флан­д­рии .

В ос­но­ву на­пи­сан­ных на ста­роф­ран­цуз­ском языке «Фла­манд­ских ле­генд» («Légendes fla­man­des», 1858, русский перевод 1923) бы­ли по­ло­же­ны средневековые сю­же­ты.

Од­ним из наи­бо­лее из­вест­ных про­из­ве­де­ний бельгийской литерату­ры стал ро­ман «Ле­ген­да об Улен­шпи­ге­ле и Лам­ме Гуд­за­ке, об их доб­ле­ст­ных, за­бав­ных и дос­то­слав­ных дея­ни­ях во Флан­д­рии и дру­гих кра­ях» («La légende et aventures héroїques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs», 1867, русский перевод 1938; не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­вал­ся, в том числе А.А. Ало­вым и В.Н. Нау­мо­вым в 1977), не имев­ший ус­пе­ха при жиз­ни Де Костера ро­ман ос­но­ван на фламандском ска­за­нии о Ти­ле Улен­шпи­ге­ле (воз­мож­но, ис­то­рического ли­ца 1-й половины XIV века), в свою оче­редь, на­ве­ян­ном немецкой на­род­ной кни­гой о Ти­ле; его дей­ст­вие пе­ре­не­се­но во Флан­д­рию пе­рио­да ре­лигиозных войн . В кни­ге, при­об­рет­шей ха­рак­тер ан­ти­кле­ри­каль­ной на­род­но-пат­рио­тической эпо­пеи, бы­ли ис­поль­зо­ва­ны ис­то­рические хро­ни­ки, тек­сты про­по­ве­дей XVI века, фраг­мен­ты ста­рин­ных пе­сен; ощу­ти­мо влия­ние плу­тов­ско­го ро­ма­на, М. де Сер­ван­те­са , а так­же ма­сон­ских воз­зре­ний Де Костера.

Сре­ди других со­чи­не­ний: пси­хо­ло­гический ро­ман «Сва­деб­ное пу­те­ше­ст­вие» («Vo­yage de noce», 1872); пу­те­вые очер­ки «Пу­те­ше­ст­вие в Зе­лан­дию» («Voyage en Zélande», 1878); свое­об­раз­ная па­ро­дия на средневековый фарс «Же­нить­ба Ту­ле» («Le mariage de Toulet», 1879).