ДЕ КОСТЕР ШАРЛЬ
ДЕ КОСТЕР ШАРЛЬ - бельгийский писатель.
Писал на французском языке. Окончил Брюссельский университет (1855).
Печатался с 1847 года. В 1856-1864 годах сотрудничал с еженедельником «Ulenspiegel»; в иронической манере освещал актуальные социальные проблемы, выступал за самоопределение Фландрии.
В основу написанных на старофранцузском языке «Фламандских легенд» («Légendes flamandes», 1858, русский перевод 1923) были положены средневековые сюжеты.
Одним из наиболее известных произведений бельгийской литературы стал роман «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» («La légende et aventures héroїques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs», 1867, русский перевод 1938; неоднократно экранизировался, в том числе А.А. Аловым и В.Н. Наумовым в 1977), не имевший успеха при жизни Де Костера роман основан на фламандском сказании о Тиле Уленшпигеле (возможно, исторического лица 1-й половины XIV века), в свою очередь, навеянном немецкой народной книгой о Тиле; его действие перенесено во Фландрию периода религиозных войн. В книге, приобретшей характер антиклерикальной народно-патриотической эпопеи, были использованы исторические хроники, тексты проповедей XVI века, фрагменты старинных песен; ощутимо влияние плутовского романа, М. де Сервантеса, а также масонских воззрений Де Костера.
Среди других сочинений: психологический роман «Свадебное путешествие» («Voyage de noce», 1872); путевые очерки «Путешествие в Зеландию» («Voyage en Zélande», 1878); своеобразная пародия на средневековый фарс «Женитьба Туле» («Le mariage de Toulet», 1879).