БРЖЕЗИНА ОТОКАР

Чешский поэт, эссеист, писатель, педагог, один из крупнейших представителей чешского символизма.

Становление

Родился 13 сентября 1868 г. в небольшом селе Початки на юге Чехии. Его отец Игнац Йебавы был сапожником. Брак с Катариной Факовой, матерью Бржезины, был третьим для его отца. С 1883 по 1887 г. Отокар Бржезина учился в средней школе в городке Тельч на границе Чехии и Моравии. С 1887 по 1888 гг. он работал учителем в местечке Йиношов. В 1888 г. сдал квалификационный экзамен в педагогическом институте в Праге и начал преподавать в моравском городке Нова Ржише. На этой должности он пробыл до 1901 г., после чего стал учителем восьмилетней школы в моравском городе Яромержице-над-Рокитноу.

В 1890 г. в жизни Отокара Бржезины случился перелом, во многом определивший характер всего его дальнейшего творчества. В феврале, в течение четырех дней, скончались его мать и отец. С тех пор в Нове Ржише Бржезина вел крайне уединенный и скромный образ жизни, работая над романом и издавая по поэтическому сборнику ежегодно. В Нове Ржише он посещал местную библиотеку при монастыре, читал много книг средневековых философов, особенно немецких и французских мистиков. Его одиночество прерывалось лишь перепиской с Анной Паммровой, образованной и культурной женщиной, интересовавшейся литературой и мистикой. Их отношения по переписке продлились до самой смерти Бржезины.

В 1887-1892 гг. Отокар Бржезина пишет по большей части прозу, основными мотивами которой были смерть, память о прошлом и непреодолимое одиночество: рассказы «Важный день из жизни портного, «Окно напротив». В 1892 г. он закончил работу над романом под названием «Роман Эдуарда Бруннера». Издатели отказались публиковать роман, и Бржезина уничтожил свое произведение.

Расцвет

В 1895 г. вышел его первый и наиболее автобиографичный сборник стихов «Таинственные дали» («Tajemné dálky», 1895). В нем особенно громко звучат декадентские мотивы увядания, тления, вызванные тоской осиротевшего человека. Все больше отдаляясь от внешнего мира и замыкаясь в себе, он находил утешение в искусстве и поэзии. В этот период творчества Бржезина черпал вдохновение в стихах французского поэта Шарля Бодлера и работах немецкого философа Артура Шопенгауэра. В настроении Бржезины преобладают депрессия, меланхолия, сомнения в значении произведения. Бржезина принимает точку зрения Шопенгауэра, его взгляд на мир как абсолютный самообман и иллюзию. Согласно Шопенгауэру, преодолеть мир можно было только путем принятия субъективной мечты, в которой один человек находит себя единственным источником утешения и духовной свободы.

Постепенно к Бржезине приходит понимание, что душевная боль является необходимой для познания истины, его пессимизм рассеивается, исповедь все чаще уступает место философско-лирическим медитациям, где субъект уже общается не с самим собой, а с внешним миром. В то время Бржезина окончательно превращается в поэта-символиста. Он сумел создать свой – не декадентский, а жизнеутверждающий вариант символизма, где жила вера в будущее, прорывалась радость к жизни и утверждалась старомодная и благородная миссия поэзии – приносить утешение людям-братьям.

До 1901 г. Бржезина почти ежегодно издавал новые сборники стихов: «Рассвет на западе», «Ветры от полюсов», «Строители храма», «Руки» и сборник эссе «Музыка источников». Второй сборник эссе «Скрытая история» остался неоконченным, над ним Бржезина продолжал работу до последних дней жизни. В 1908 г. Бржезина опубликовал свой последний текст, эссе «Настоящее».

Творчество

Поэтический мир Бржезины представляет собой одно из самых сложных и изощренных явлений во всей истории чешской литературы. Для него характерны более глубокая философская концепция поэтической работы, сложные и чувствительные поэтические образы, склонность к неопределенности философской абстракции. Его поэзия вбирала в себя впечатления от реальности, снов и мистических фантазий, от чешского и мирового поэтического наследия. Отражение в его творчестве находили и философские труды, начиная с античной философии Платона, неоплатонизма и патристики, включая философию древней Индии и Китая, средневековую схоластику и мистику, ренессанс, барокко, а также таких философов, как Кант , Шеллинг, Ницше и др.

Удивительно, что практически весь корпус своих текстов Бржезина написал в короткий промежуток в 13 лет, с 1895 по 1907 гг. Самым плодотворным периодом его жизни стали годы, проведенные в местечке Нове Ржише. Несмотря на всемирное признание и получение многих премий (только на Нобелевскую премию по литературе он номинировался восемь раз, в 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1928 и 1929 гг.), Бржезина всегда передавал гонорары и премии на благотворительность, сам жил очень скромно на заработок сельского учителя.

В 1925 г. Отокар Бржезина вышел на пенсию. 25 марта 1929 г. в г. Яромаржице-над-Ракитноу он умер от врожденного порока сердца. Его надгробие было создано другом Бржезины, скульптором Франтишеком Билеком.