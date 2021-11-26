БАЗИЛЬ ЖАН ФРЕДЕРИК

Французский художник, представитель импрессионизма .

Ранние годы

Фредерик родился в семье сенатора и агронома Гастона Базиля и Камиллы Виела, наследницы сельскохозяйственных угодий. О детстве Фредерика ничего не известно. В 1859 г. он посещал занятия по рисованию в Музее Фабра и мастерскую скульпторов в Монпелье. Также он был частым гостем в доме местного коллекционера Альфреда Брийя, где познакомился с находившимися в его собрании картинами Эжена Делакруа. Несмотря на то, что родители Фредерика настояли на получении им медицинского образования, ему удалось добиться их разрешения параллельно посещать художественную школу. Уже с 1860 г. Базиль осваивал две дисциплины. Важным событием в его столь короткой жизни стал переезд в Париж в 1862 г.

Становление

В столице Базиль поступил в мастерскую известного швейцарского живописца Шарля Глейра, где познакомился с Огюстом Ренуаром, Альфредом Сислеем и Клодом Моне. Последнего в письме родителям он называл лучшим другом. Вскоре он стал неотъемлемой частью группы молодых художников, исповедующих новые принципы живописи. Среди его близких товарищей были также Эдгар Дега, Эдуард Мане, Берта Моризо, Поль Сезанн, Камиль Писарро.

После того, как в 1864 г. Базиль завалил экзамен по медицине, он полностью посвящает себя живописи. Он сразу же арендует мастерскую – роскошь, недоступная его товарищам. Прочное финансовое положение позволило Фредерику оказать поддержку своим друзьям, прежде всего, Ренуару и Моне: они активно трудились над своими полотнами в мастерской Базиля. Молодых людей связывали не только рабочие отношения, но и взаимная душевная близость. Так, Фредерик ухаживал за повредившим ногу Клодом Моне во время пребывания в Шайи, заставляя друга оставаться в постели единственным работающим способом – написанием его портрета. Уже тогда Базиль пробует себя в разных жанрах живописи, уделяя также большое внимание работе на пленэре.

Уже в 1866 г. Фредерик решил участвовать в Салоне, представив на суд жюри две работы - «Девушка за пианино», построенная на принципах импрессионизма, и классический натюрморт «Рыбы». К экспонированию была принята только вторая работа, как и предчувствовал художник. Для каталога он назвался «учеником Шарля Глейра».

Активно посещая сельскую местность и работая на пленэре с другими импрессионистами, Базиль не пренебрегал радостями жизни в городе. Он любил посещать театр, оперу и всевозможные концерты.

Во второй половине 1860-х палитра Базиля стала светлей, постепенно вырабатывался его узнаваемый индивидуальный стиль. Среди множества сюжетов в творчестве Базиля одной из ключевых являлась тема семьи. Важнейшим произведением здесь является потрет его кузины Терезы «Розовое платье», созданный в 1864 г. Разделенная на три цветовых и сюжетных плана картина воплотила в себе традиции барбизонской школы, академический рисунок и выразительность импрессионистов. Менее сложным по композиции, но отражающим цветовую эволюцию художника стал групповой портрет «Семейная встреча в Монпелье» (1867).

Несмотря на то, что некоторые работы Базиля вполне отвечали вкусам академиков, он отчетливо осознавал необходимость объединения отвергнутых Салоном художников. После выставки Мане в 1867 г. товарищи обсуждают идею объединения в группу молодых живописцев и возможность проведения первой независимой выставки. Однако плану Базиля собрать «дюжину молодых людей» удалось осуществиться гораздо позже.

В конце 1860-х в картинах Базиля проявляется все больше натурализма, связывающего его манеру с Курбе и Мане. Одной из таких работ стала «Летняя сцена (Купальщики)». Композиционное построение роднит это произведение с «Завтраком на траве» Мане. Однако здесь фигуры представлены в движении, позволяя художнику различные световые рефлексы.

Казалось, ему, наконец, удалось добиться легкости выражения и плавности линий, так свойственных Ренуару, выстроенной композиции и рисунка в стиле Мане, и уверенности в собственном стиле, что особенно восхищало его в Моне. На Салоне 1870 г. Базиль впервые пользовался успехом. Сам он был доволен экспонированием, от которого буквально зависела карьера художника: «Я в восторге от моей экспозиции – моя картина очень хорошо помещена, все ее видят, и все о ней говорят; правда, больше говорят плохое, чем хорошее, но, во всяком случае, я стал объектом внимания, и с этого времени, что бы я ни выставил, я не останусь незамеченным». Увы, этим честолюбивым планам не удалось сбыться. Вскоре разразилась франко-прусская война. Не в силах продолжать работу в столь трагических обстоятельствах, художник записался добровольцем в полк зуавов. 28 ноября 1870 г. Фредерик Базиль, взявший на себя командование из-за ранения старшего офицера, был убит при сражении Бон-ла-Роланде.