ЖЭНЬ
Одна из основополагающих категорий китайской философии и традиции духовной культуры, совмещающая три главных смысловых аспекта: 1) морально-психологический – «[родственная] любовь/жалость к людям» (ай жэнь), стоящая в одном ряду с «должной справедливостью» (и), этико-ритуальной «благопристойностью» (ли), «разумностью» (чжи), «благонадёжностью» (синь); 2) социально-этический – совокупность всех видов правильного отношения к др. человеку и обществу; 3) этико-метафизический – симпатическая взаимосвязь отд. личности и всего сущего, включая неодушевлённые предметы.
В конфуцианстве Ж. сразу стало центр. понятием, определявшимся, с одной стороны, как спокойно-самодостаточная «любовь к людям», рождающая правильный баланс любви и ненависти, с другой – как «преодоление себя и возвращение к [ритуальной] благопристойности», реализующее золотое правило нравственности: «не навязывать другим того, чего не желаешь себе», «подвигать других на то, на что желаешь подвигнуться сам» (Конфуций. Лунь юй, XII, 1; VI, 28).
У Конфуция Ж. – специфич. атрибут «благородного мужа» (цзюнь цзы), не присущий «ничтожному человеку» (сяо жэнь), но уже у его ближайших последователей оно стало универсальным началом, образующим человеческую личность. Мэн-цзы, усмотрев источник Ж. в соболезнующем и сострадающем «сердце» (синь), без которого человек перестаёт быть человеком, следствием «гуманного [отношения к] людям» (жэнь минь) считал «любовь [к миру] вещей», т. е. ко всему сущему. Введённое им понятие «жэнь чжэн» – «гуманное правление» – стало впоследствии идеологич. штампом конфуцианской ортодоксии.
В раннем даосизме Ж. подверглось критике как искусственное образование, не свойственное природе («небу и земле») и явившееся результатом деградации дао и дэ. В «Дао дэ цзине» Ж. признано благотворной основой общения людей, а в «Чжуан-цзы» распространено и на неживую природу в качестве «принесения пользы вещам» (ли у).
В позднем, т. н. религ., даосизме, в «учении о таинственном» (сюань сюэ) и в буддизме Ж. стало играть роль одной из важнейших добродетелей – милосердия, преодолевающего барьер между «я» и «не-я» (у во).
Чэн Хао, Чжан Цзай, Ван Янмин и др. представители неоконфуцианства трактовали Ж. как атрибут Неба, органическое единство индивида со всем мирозданием, уподобляя отсутствие Ж. физич. параличу, обозначаемому мед. термином «бу-жэнь» (букв. – негуманность). Тань Сытун в первом в кит. философии специально посвящённом Ж. трактате «Жэнь сюэ» («Учение о гуманности», частичный рус. пер. – 1961) идентифицировал Ж. с общеприродной «силой любви» (ай ли), всеобъемлющим проявлением мировой субстанции – эфира (итай). Философы 20 в. истолковывали Ж. в изначальном конфуцианстве как сознательное следование этическим нормам (Ху Ши) или спонтанную нравственную интуицию (Лян Шумин), а в неоконфуцианстве – как принцип «моральной метафизики», выражающий самосозидающее личностное начало (Фэн Юлань, Моу Цзунсань, Ду Вэймин).
Автор статьи: А. И. Кобзев.