ЖЭНЬ

Одна из основополагающих категорий китайской философии и традиции духовной культуры, со­вме­щаю­щая три главных смы­сло­вых ас­пек­та: 1) мо­раль­но-пси­хо­ло­ги­че­ский – «[род­ст­вен­ная] лю­бовь/жа­лость к лю­дям» (ай жэнь), стоя­щая в од­ном ря­ду с «долж­ной спра­вед­ли­во­стью» (и), эти­ко-ри­ту­аль­ной «бла­го­при­стой­но­стью» (ли), «ра­зум­но­стью» (чжи), «бла­го­на­дёж­но­стью» (синь); 2) со­ци­аль­но-эти­че­ский – со­во­куп­ность всех ви­дов пра­виль­но­го от­но­ше­ния к др. че­ло­ве­ку и об­ще­ст­ву; 3) эти­ко-ме­та­фи­зи­че­ский – сим­па­ти­че­ская взаи­мо­связь отд. лич­но­сти и все­го су­ще­го, вклю­чая не­оду­шев­лён­ные пред­ме­ты.

В кон­фу­ци­ан­ст­ве Ж. сра­зу ста­ло центр. по­ня­ти­ем, оп­ре­де­ляв­шим­ся, с од­ной сто­ро­ны, как спо­кой­но-са­мо­дос­та­точ­ная «лю­бовь к лю­дям», ро­ж­даю­щая пра­виль­ный ба­ланс люб­ви и не­на­вис­ти, с дру­гой – как «пре­одо­ле­ние се­бя и воз­вра­ще­ние к [ри­ту­аль­ной] бла­го­при­стой­но­сти», реа­ли­зую­щее зо­ло­тое пра­ви­ло нрав­ст­вен­но­сти: «не на­вя­зы­вать дру­гим то­го, че­го не же­ла­ешь се­бе», «под­ви­гать дру­гих на то, на что же­ла­ешь под­виг­нуть­ся сам» (Кон­фу­ций. Лунь юй, XII, 1; VI, 28).

У Кон­фу­ция Ж. – спе­ци­фич. ат­ри­бут «бла­го­род­но­го му­жа» (цзюнь цзы), не при­су­щий «ни­чтож­но­му че­ло­ве­ку» (сяо жэнь), но уже у его бли­жай­ших по­сле­до­ва­те­лей оно ста­ло уни­вер­саль­ным на­ча­лом, об­ра­зую­щим че­ло­ве­че­скую лич­ность. Мэн-цзы, ус­мот­рев ис­точ­ник Ж. в со­бо­лез­ную­щем и со­стра­даю­щем «серд­це» (синь), без ко­то­ро­го че­ло­век пе­ре­ста­ёт быть че­ло­ве­ком, след­ст­ви­ем «гу­ман­но­го [от­но­ше­ния к] лю­дям» (жэнь минь) счи­тал «лю­бовь [к ми­ру] ве­щей», т. е. ко все­му су­ще­му. Вве­дён­ное им по­ня­тие «жэнь чжэн» – «гу­ман­ное прав­ле­ние» – ста­ло впо­след­ст­вии идео­ло­гич. штам­пом кон­фу­ци­ан­ской ор­то­док­сии.

В ран­нем дао­сиз­ме Ж. под­верг­лось кри­ти­ке как ис­кус­ст­вен­ное об­ра­зо­ва­ние, не свой­ст­вен­ное при­ро­де («не­бу и зем­ле») и явив­шее­ся ре­зуль­та­том де­гра­да­ции дао и дэ. В «Дао дэ цзи­не» Ж. при­зна­но бла­го­твор­ной ос­но­вой об­ще­ния лю­дей, а в «Чжу­ан-цзы» рас­про­стра­не­но и на не­жи­вую при­ро­ду в ка­че­ст­ве «при­не­се­ния поль­зы ве­щам» (ли у).

В позд­нем, т. н. ре­лиг., дао­сиз­ме, в «уче­нии о та­ин­ст­вен­ном» (сю­ань сюэ) и в буд­диз­ме Ж. ста­ло иг­рать роль од­ной из важ­ней­ших доб­ро­де­те­лей – ми­ло­сер­дия, пре­одо­ле­ваю­ще­го барь­ер ме­ж­ду «я» и «не-я» (у во).

Чэн Хао, Чжан Цзай, Ван Ян­мин и др. пред­ста­ви­те­ли не­окон­фу­ци­ан­ст­ва трак­то­ва­ли Ж. как ат­ри­бут Не­ба, ор­га­ни­че­ское един­ст­во ин­ди­ви­да со всем ми­ро­зда­ни­ем, упо­доб­ляя от­сут­ст­вие Ж. фи­зич. па­ра­ли­чу, обо­зна­чае­мо­му мед. тер­ми­ном «бу-жэнь» (букв. – не­гу­ман­ность). Тань Сы­тун в пер­вом в кит. фи­ло­со­фии спе­ци­аль­но по­свя­щён­ном Ж. трак­та­те «Жэнь сюэ» («Уче­ние о гу­ман­но­сти», час­тич­ный рус. пер. – 1961) иден­ти­фи­ци­ро­вал Ж. с об­ще­при­род­ной «си­лой люб­ви» (ай ли), все­объ­ем­лю­щим про­яв­ле­ни­ем ми­ро­вой суб­стан­ции – эфи­ра (итай). Фи­ло­со­фы 20 в. ис­тол­ко­вы­ва­ли Ж. в из­на­чаль­ном кон­фу­ци­ан­ст­ве как соз­на­тель­ное сле­до­ва­ние эти­че­ским нор­мам (Ху Ши) или спон­тан­ную нрав­ст­вен­ную ин­туи­цию (Лян Шу­мин), а в нео­кон­фу­ци­ан­ст­ве – как прин­цип «мо­раль­ной ме­та­фи­зи­ки», вы­ра­жаю­щий са­мо­со­зи­даю­щее лич­но­ст­ное на­ча­ло (Фэн Юлань, Моу Цзун­сань, Ду Вэй­мин).

Автор статьи: А. И. Коб­зев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)