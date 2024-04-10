9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Теодор Рузвельт. Политический портрет

Уткин А. И.

В центре внимания автора ― Т. Рузвельт, человек и политик, чья биография неотделима от судьбы Америки на рубеже XIX ― XX вв. В президентство Рузвельта был совершен переход США к государственно-монополистическому капитализму, намечены основные вехи современного внешнеполитического курса. Книга рассчитана на преподавателей и студентов гуманитарных специальностей, представит интерес и для широкого круга читателей.