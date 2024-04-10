9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Демократия в Америке

Токвиль А.

1. Книга французского государственного деятеля, историка и литератора Алексиса де Токвиль — выдающееся сочинение из большого числа тех, что написаны европейскими путешественниками об Америке. Она представляет собой весьма сложный сплав путевых заметок, исследования, документа, философского эссе и публицистики. Автор всесторонне анализирует объективные условия существования, государственно-политическое устройство и духовную жизнь Соединенных Штатов Америки, превращавшихся буквально на глазах поколения Токвиля из «окраины цивилизации», из полулегендарного Нового Света в реальный фактор европейской и мировой политики.