Присоединение Калифорнии к США Экспансия Соединенных Штатов на запад от Миссисипи началась в 1803 году, с приобретения у Франции бывшей колонии Луизианы.

7 июля 1846 года США начали отбирать Калифорнию у Мексики.

Экспансия Соединенных Штатов на запад от Миссисипи началась в 1803 году, с приобретения у Франции бывшей колонии Луизианы. В это же время в американской политической философии появляется идея « Предопределения судьбы» или Manifest Destiny, согласно которой весь американский континент должен принадлежать колонизировавшим его белым поселенцам. Доктрина «движения на запад» задевала интересы не только коренного населения Америки, чьи прежние договоры со Штатами мгновенно теряли силу, стоило переселенцам обнаружить, что коренные жители сидят на более плодородных или удобных для пастбищ постройки дорог землях. В скором времени к сельскохозяйственной экспансии прибавился и поиск полезных ископаемых. Так, коренное население без зазрения совести переселялось, а подчас и просто истреблялось по мере продвижения на запад.

Помимо интересов коренного населения, экспансия США затрагивала и ее соседей- Мексику и Канаду. И если с английской колонией Канадой разграничение прошло относительно мирно, но захват территорий Мексики был исключительно агрессивным.

Собирание земель по-американски

...США, какими мы их привыкли видеть сегодня, сложились за время экспансии в XIX веке. Те земли, что провозгласили в 1776 году независимость от Великобритании, составляют 20-25% площади современной державы.

Это расширение происходило двумя основными путями. В случаях, когда оппонент имел сильную армию или немалый международный авторитет, земли покупали (Россия, Франция). Мол, всё равно толком распорядиться не сможете, лучше продайте. В остальных случаях (Испания, Мексика, индейцы) всё происходило менее куртуазно: война, а потом небольшая подачка. Если потерпевшему повезёт.

Как Мексику уполовинили

Отбор территорий у Мексики на самом деле начался лет за 10 до описываемого случая, в ходе войны за независимость Техаса. Его поселенцы конфликтовали с правительством Мексики в отношении отмены рабства, а потому в ходе революции 1835-1836 годов сменили юрисдикцию. Правда, несмотря на поддержку повстанцев американским правительством, официально Техас вошёл в состав США только в 1845 году (из-за Миссурийского компромисса, регулировавшего баланс рабовладельческих и нерабовладельческих штатов).

В отличие от Техасской революции, события 1846 года совсем не были ситуативной поддержкой восставших в собственных интересах. Войну за Калифорнию и Нью-Мексико готовили. Подобрали повод (спорная граница Мексики с Техасом), за год начали аккуратную переброску войск и боевых кораблей, позаботились о прикрытии – для отвода глаз решили начать переговоры о продаже Калифорнии и Нью-Мексико. Но в Мексике как раз был очень нестабильный политический период. К тому же мексиканцы ещё даже потерю Техаса не переварили. Посла с его предложением попросту не приняли. Подождав до весны, американцы начали войну.

Именно начали. Стычки с мексиканскими войсками начались в марте 1846 года с выравнивания границы Техаса в соответствии с требованиями США. Уже после этого, в мае 1846 года, война была объявлена официально. В качестве её причины не краснея указали, что «Мексика пролила американскую кровь на американской земле».

Захват Калифорнии длился чуть более месяца. 7 июля был захвачен первый город, а 17 августа под контролем США оказалась вся Калифорния. Однако уже в сентябре на захваченной территории развернулась партизанская борьба. До конца войны (февраль 1848) ситуация выглядела примерно так: американцы контролируют побережье и прилегающие территории, партизаны – остальное.

Войну Мексика, конечно, проиграла: меньше солдат, меньше военный бюджет, политическая нестабильность (4 президента только за 1846 год). На территориях, аннексированных США, сегодня располагается 6 юго-западных штатов (Нью-Мексико, Калифорния, Юта, Аризона, Невада, Колорадо). И Техас, конечно, — мирный договор урегулировал его аннексию и установил границу в версии США. В качестве компенсации Мексика получила 15 млн долларов (примерно 500 млн в сегодняшних ценах). И утешение, что правительство США не пошло на поводу у горячих голов, предлагавших, раз такое дело, аннексировать всю Мексику целиком.

Дальнейшая экспансия

И это отнюдь не последний такой конфликт США в XIX веке. Спустя ровно 52 года после начала захвата Калифорнии конгресс США принял резолюцию об аннексии Гавайских островов. В том же 1898 году отбили у Испании Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам. Последние три стали колониями США. Пуэрто-Рико и Гуам, по сути, являются ими до сих пор (в статусе неинкорпорированных организованных территорий).

На сколько приросли

Может быть, у США не хватало земли? Давайте считать. В 1803 году состоялась покупка территории Луизиана у Франции. В 1819 году – покупка Флориды у Испании. К слову, условием продажи был отказ от претензий США на Техас. В 1824 году США договорились с Россией о том, что последняя снимает свои претензии на территорию Орегон (нынешние штаты Орегон, Вашингтон, Айдахо). В дальнейшем их сняли также Испания и Великобритания. В 1867 году США купили у России Аляску. Таким образом, только эти территориальные приобретения составили более 46% современной территории США, увеличив её территорию примерно втрое за неполных 70 лет. Так что земель хватало. Как, впрочем, и желания хватать их больше и больше.