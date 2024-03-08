РУЗВЕЛЬТ, ТЕОДОР

Рýзвельт ( англ. Roosevelt) , Теодор (Тедди) (27.10.1858, Нью-Йорк — 06.01.1919, Ойстер-Бэй, шт. Нью-Йорк) — государственный и политический деятель, военный, путешественник, историк, 26-й президент США (1901–1909). Родился в богатой семье. Родственник Ф. Д. Рузвельта . Окончил Гарвард (1880) и Школу права Колумбийского университета (1881). Член Республиканской парии США (1880–1912, 1916–1919). От Республиканской партии избран в нижнюю палату легислатуры штата Нью-Йорк (1882–1884); член Комиссии США по государственной службе (1889–1895); начальник полиции Нью-Йорка (1895–1897); заместитель военно-морского министра в администрации президента США У. Мак-Кинли (1897–1898). Участник Испано-американской вой­ны 1898 — воевал на Кубе и прославился как национальный герой. В 1899–1900 — губернатор штата Нью-Йорк. В 1901 избран вице-президентом США. После убийства Мак-Кинли 14 сентября 1901 вступил в должность президента США (самый молодой президент в истории страны). Победил на президентских выборах (1904). Первым из президентов США понял необходимость противодействия радикализму, революционным и социалистическим идеям путем активной и целенаправленной деятельности государства в социально-экономической сфере. Не отрицая важной роли крупного бизнеса в экономике, был сторонником активного применения антитрестовского законодательства против крупнейших американских монополий. Усилил роль президентской администрации; добивался поддержки конгресса США и общественного мнения при проведении социально-экономических реформ и активной внешней политики. Р. выражал готовность своей администрации быть посредником в забастовках и иных конфликтах между работодателями и работниками. Поддержал принятие законов о государственном контроле при производстве пищевых продуктов и медикаментов; выступал за сохранение природы в США, добившись пятикратного расширения площади заповедников. Подобный «Честный курс» («Square Deal») получил название прогрессистского (в марксистской историографии — «буржуазный реформизм»).

Во внешней политике боролся за укрепление ведущей роли США в Западном полушарии, развил Монро доктрину , сформулировав в декабре 1904 ее дополнение (corollary): США готовы служить «международной силой порядка» («international police power») в нестабильных американских государствах. Для укрепления позиций США предпочитал использовать экономические методы (строительство под контролем США Панамского канала ). Выступил посредником в мирных переговорах между Россией и Японией, закончившихся заключением Портсмутского мира 1905 (Нобелевская премия мира 1906).

После завершения президентства охотился в Африке, путешествовал по Европе и Бразилии. В 1912 с программой «нового национализма» неудачно баллотировался в президенты от новой Прогрессивной партии (Партии «сохатого»), созданной им вместе с группой сторонников-республиканцев. Во время избирательной кампании ранен фанатиком (Р. спасла положенная им за пазуху машинопись с речью).

Автор свыше 40 книг, в основном по истории США, охоте. Похоронен на мемориальном кладбище Янгс в Ойстер-Бэй, штат Нью-Йорк.

Соч. : The Naval War of 1812 or the History of the United States Navy During the Last War With Great Britain. New York, 1882; The Winning of the West. 4 vols. New York, 1889–1896; The Rough Riders. New York, 1899; African Game Trails. New York, 1910; The New Nationalism // The New Nationalism. New York, 1910. P. 3–34; An Autobiography. New York, 1913; The Letters of Theodore Roosevelt / Ed. by E. E. Morison. 8 vols. Cambridge (Ma.), 1951–1954); Удачный выстрел: охотничьи записки / Пер. с англ. М., 2008; Законы лидерства / Пер. с англ. М., 2017.

Лит. : Белявская И. А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США. М., 1978; Уткин А. И. Теодор Рузвельт: Политический портрет. Свердловск, 1989; Morris E. The Rise of Theodore Roosevelt; Idem . Theodore Rex. London, 2001; Idem . Colonel Roosevelt. New York, 2010. Л. М. Троицкая.