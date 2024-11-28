"Позолоченный век": вторая половина XIX века в США В 1873 г. в США вышел в свет первый роман Марка Твена (1835-1910) «Позолоченный век» (The Guilded Age), в котором в лице главного персонажа полковника Селлерса был выведен сатирический образ беспринципного дельца, одержимого всепоглощающей идеей «делать деньги» и ради этой цели готового на любые преступления. В полковнике угадывались «бароны-разбойники», обретшие в те годы огромные состояния, – нефтяной магнат Джон Д. Рокфеллер и стальной магнат Эндрю Карнеги. Название романа стало применяться ко всему периоду американской истории 70-80-х гг. ХIХ в., характерной чертой второго стал внешний блеск американского общества в условиях наличия множества подспудно существующих проблем и в обстановке всеобщего падения нравов.

В 1873 г. в США вышел в свет первый роман Марка Твена (1835-1910) «Позолоченный век» (The Guilded Age), в котором в лице главного персонажа полковника Селлерса был выведен сатирический образ беспринципного дельца, одержимого всепоглощающей идеей «делать деньги» и ради этой цели готового на любые преступления. В полковнике угадывались «бароны-разбойники», обретшие в те годы огромные состояния, – нефтяной магнат Джон Д. Рокфеллер и стальной магнат Эндрю Карнеги. Название романа стало применяться ко всему периоду американской истории 70-80-х гг. ХIХ в., характерной чертой второго стал внешний блеск американского общества в условиях наличия множества подспудно существующих проблем и в обстановке всеобщего падения нравов.

Республиканцы, собравшиеся на свой съезд для выдвижения кандидатуры на пост президента США и утверждения политической платформы партии, воздержались от оценки президентства Гранта. Критика грозила партии поражением на предстоящих выборах, для позитивной же оценки не было никаких оснований. Поиски политического деятеля, способного не вызвать у избирателей отрицательных эмоций, завершились выдвижением кандидатуры бывшего генерала, губернатора штата Огайо Разерфорда Хейса. Демократы выдвинули своим кандидатом в президенты столь же малоизвестного в национальном масштабе политического деятеля – нью-йоркского губернатора Сэмюеля Тилдена.

С. Тилден получил преимущество в один голос при голосовании членов Коллегии выборщиков, после чего демократы и республиканцы выдвинули взаимные обвинения в махинациях. Результаты голосований выборщиков четырех штатов были поставлены под сомнение, но ни одна из партий не желала уступать. Перед специально созданной конгрессом Комиссией выборщиков из семи республиканцев, семи демократов и одного независимого представителя была поставлена задача определить в феврале 1877 г. победителя. Однако в ходе закулисных переговоров, продолжавшихся вплоть до 1 марта, партии-соперницы договорились утвердить президентом официально проигравшего выборы республиканца Р. Хейса.

В обмен на согласие с таким решением северным демократам и поддерживавшим необходимость индустриального развития страны плантаторам-землевладельцам Юга было обещано, что новая администрация призовет к порядку республиканских губернаторов в южных штатах, что федеральные войска будут выведены из южных штатов и что республиканские члены конгресса поддержат щедрые внутренние ассигнования Югу (в частности, на выделение земельных грантов для прокладки железных дорог). Кроме того, демократам был обещан министерский пост в республиканской администрации. Межпартийный конфликт был улажен, но эти выборы стали известны в американской истории как «компромисс 1876 года», а неофициально – как «выборы, украденные республиканцами».

Инаугурационная речь Хейса была короткой и ничем не примечательной. Американский президент подтвердил готовность выполнить данные в ходе предвыборной борьбы и предусмотренные достигнутым компромиссом обещания и отметил, что в стране все еще продолжается экономическая депрессии, начавшаяся в сентябре 1873 г.

После окончания президентства У. Гранта внимание администраций его преемников уделялось преимущественно вопросам внутренней политики и решению внутренних экономических проблем, что представлялось вполне оправданным. Внешнеполитическая деятельность была главным образом посвящена решению жизненно важных для США вопросов: экономической экспансии на рынки стран Латинской Америки и поиску новых рынков сбыта американской продукции на других континентах. Эта особенность исторического периода протяженностью более чем в двадцать лет, начиная с 1877 г., имела и другое объяснение. Президенты США последней четверти XIX в. практически не имели опыта государственной деятельности и области международных отношений. Не обладали таким опытом и политические назначенцы, как правило, из числа провинциальных политиков, оказавшиеся по воле этих президентов во главе внешнеполитического ведомства страны (за исключением лишь Дж. Блейна, возглавлявшего Государственный департамент США в годы администраций Дж. Гарфилда в 1881 г., Ч. Артура в 1881-1885 гг. и Б. Гаррисона в 1889-1893 гг.). В эти годы власть в стране дважды переходила от одной партии к другой, что отражалось на подходах к решению тех или иных международных проблем и не способствовало последовательному внешнеполитическому курсу. Вместе с тем в области внутренней политики для администраций этого периода была характерна более четко прослеживаемая изначальная определенность их решений и действий.

Внутриполитический курс администрации Хейса был логическим продолжением реформ, которые он пытался осуществить на местном уровне на посту губернатора штата Огайо. В те годы Хейс был известен как сторонник предоставления неграм равных с белыми избирательных прав. Его позиция сыграла решающую роль в ратификации штатом XV поправки к Конституции США. Вступая на пост президента, он пообещал делать все от него зависящее «во имя такой политики в области гражданских прав, в результате которой из политических дел навсегда исчезнут расовая линия и различие между Севером и Югом, с тем чтобы у нас был не только объединенный Север или объединенный Юг, но и объединенная страна».

В 1877 г. Хейс издал приказ о выводе федеральных войск из Южной Каролины, санкционировав таким образом образование гражданского правительства в этом штате. За этим приказом последовали президентские распоряжения о выводе войск из Луизианы и Арканзаса, что предоставило южным штатам полный контроль над своими правительствами и вызвало негодование республиканской фракции «столвартов» (Stalwarts), состоявшей из противников предоставления свободы действий недавним мятежникам. Вывод войск, совпавший по времени с применением южанами насилия в отношении реконструкционных правительств и чернокожего населения, завершил либеральную Реконструкцию Юга.

Не менее противоречивыми были принятые президентом решения о проведении расследования скандалов, имевших место на нью-йоркской таможне, и особенно о проведении реформы гражданской службы, включавшей запрет федеральным служащим принимать активное участие в политической деятельности, недопущение того, чтобы «государственные официальные лица обслуживали чьи-либо особые, партийные интересы». В годы администрации Хейса США возобновили обеспечение бумажных банкнот и государственных облигаций золотыми монетами156. Оставаясь политическим консерватором, он оттолкнул от себя избирателей западных штатов своим вето на Закон Блэнда-Эллисона (Bland-Allison Act) от 1878 г., предусматривавший государственные субсидии производителям серебра из этих штатов, а решением о направлении федеральных войск на подавление железнодорожных забастовок в 1877 г. настроил против себя значительную часть американских рабочих.

В своей инаугурационной речи Р. Хейс обещал стране, что будет придерживаться традиционной внешней политики американского государства, заключающейся в том, чтобы воздерживаться от вмешательства во внутренние дела других государств, учитывая тем более «осложнение международного положения, угрожающее миру в Европе». Это, однако, не означало, что Соединенные Штаты отказались от идеи расширения зоны своего влияния в Западном полушарии или защиты своих политических и экономических интересов в других регионах мира. Косвенным свидетельством не только сохраняющегося, но и заметно растущего интереса США к этой сфере внешнеполитической деятельности стало особое внимание к строительству более мощного торгового и военно-морского флота страны.

В 1879 г. на первый план внешнеполитических интерес США вновь вышел вопрос о строительстве канала между Тихим и Атлантическим океаном. Перспектива реализации этой идеи периодически привлекала внимание американских политических деятелей. Толчком к очередному проявлению активности в этом вопросе послужила полученная в Вашингтоне информация о намерениях частной французской компании, возглавляемой строителем Суэцкого канала французом Ф. Лессепсом, построить такой канал. Судьба Суэцкого канала, захваченного англичанами в 1875 г., наглядно свидетельствовала о необходимости принятия Белым домом мер по предотвращению нежелательного для США развития событий к югу от их национальных границ или, как заявил Хейс в своем послании к конгрессу, «практически у береговой линии Соединенных Штатов». Помимо того, что эта акция полностью противоречила положениям «доктрины Монро», в случае строительства канала силами своей частной компании Франция приобретала право защищать, в том числе и силой оружия, вложенный в это предприятие французский капитал. Президент подтвердил заинтересованность США в строительстве канала своими силами, но страна ни политически, ни материально еще не была готова к реализации столь масштабного проекта.

Амбициозным планам Лессепса также не суждено было осуществиться. Затратив огромные средства на психологическую обработку политических кругов и общественного мнения США, а также на производство объемных землеройных работ в районе Панамского перешейка, компания Лессепса оказалась в конечном счете вынужденной отказаться от своей идеи по ряду объективных причин. Прорытому на 2/3 каналу предстояли долгие годы консервации.

Заинтересованность Соединенных Штатов в территориях, расположенных к югу от пограничной р. Рио-Гранде, не ограничивалась Панамским перешейком – зона их интересов включала всю Латинскую Америку. На том историческом этапе эти интересы носили не столько геополитический, сколько экономический характер: будучи для США одним из основных источников сырья, страны Латинской Америки импортировали преобладающую долю готовой продукции из стран Европы, что негативно отражалось на общем торговом балансе страны. Частые войны между латиноамериканскими республиками не способствовали развитию торговли в Западном полушарии, и хотя многие из них представляли собой перспективную сферу приложения капитала, мало кто из американских финансистов был готов идти на риск в таких условиях. В политических и финансовых кругах США склонялись к необходимости более активного американского вмешательства в «наведение порядка в этом регионе» во имя будущих выгод.

Особую остроту приобрела в 70-х гг. XIX в. проблема китайской иммиграции, что настоятельно требовало пересмотра некоторых положений Договора Берлингейма 1868 г. Американские нейтивисты выступили инициаторами принятия штатами новых конституций, запрещающих корпорациям и административным ведомствам наем на работу китайских иммигрантов. Согласно предложениям нейтивистов в городах следовало выделять сегрегированные «чайнатауны» для поселения там китайцев. В 1879 г., обеспокоенный ничем не сдерживаемым ростом китайской иммиграции, Конгресс США принял решение, запрещающее любому кораблю доставлять в страну более 15 китайских иммигрантов за один рейс. С Китаем был заключен новый договор, который прямо не запрещал китайскую иммиграцию, но предоставлял США право «регулировать, ограничивать или приостанавливать» ее. Но президент наложил на этот закон вето. В результате уже к 1880 г. число китайцев-иммигрантов, осевших в Калифорнии, достигло 75 тыс. человек (9% общего населения штата).

Хейс выполнил многие свои обещания, данные четыре года назад, и подтвердил, к удовлетворению своих коллег по партии, намерение отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй срок. После 36 туров голосования республиканский съезд выбрал из шести претендентов одного – генерала времен Гражданской войны, сенатора от штата Огайо Дж. Гарфилда, по иронии судьбы меньше всего желавшего победы. Своим кандидатом в вице-президенты республиканцы назвали Ч. Артура, бывшего директора нью-йоркской таможни. Съезд демократов выдвинул кандидатом в президенты генерала У. Хэнкока. На состоявшихся в ноябре выборах Гарфилд получил лишь на 10 тыс. голосом больше, чем его соперник. Однако победа в Коллегии выборщиков оказалась более внушительной – 214 голосов против 155, отданных Хэнкоку.

Судьба отпустила Джеймсу Гарфилду 199 дней президентства, за которые он успел лишь сформировать кабинет министров и наметить проведение в Вашингтоне Панамериканской конференции. 2 июля 1881 г. на вашингтонском вокзале на него было совершено покушение. Психически неуравновешенный соискатель государственной должности Чарльз Гито тяжело ранил президента. В течение двух с лишним месяцев состояние раненого оставалось тяжелым. Он был слишком слаб, чтобы перенести операцию по извлечению пули, застрявшей у позвоночника. 19 сентября Гарфилду вновь стало плохо, и поздно вечером он скончался. Присягу на пост президента страны принес вице-президент Честер Артур, никогда ранее не занимавший сколько-нибудь ответственного государственного поста и не имевший никакого политического опыта.