Национáльная ассоциáция со­дéй­ствия прогрéссу цветнóго на­селе́ния

Национáльная ассоциáция со­дéй­ствия прогрéссу цветнóго на­селе́ния (­НАСПЦН; англ. National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) — общественная организация в США. Создана 12 февраля 1909 в Нью-­Йорке по инициативе афроамериканца У. Дюбуа и представителей радикальной белой интеллигенции после погрома в августе 1908 в Спрингфилде (штат Иллинойс). Получила название на организационной конференции 30 мая 1910 в Нью-­Йорке. Основатели ставили целью политико-­правовое равенство цветного и белого населения; выступали против умеренной позиции Б. Т. Вашингтона . С середины 1910‑х ­НАСПЦН развернула правовую борьбу против дискриминации, сегрегации, судов Линча . В 1936–1961 в НАСПЦН работал Т. Маршалл, первый афроамериканец, ставший членом Верховного суда США (1967–1991). Во многом благодаря усилиям Маршалла в 1954 Верховный суд запретил сегрегацию в школах. ­НАСПЦН внесла значительный вклад в принятие федеральных актов о гражданских правах 1964 и 1965.

Сегодня НАСПЦН насчитывает около 2,2 млн членов (в 1917 — 9 тыс., в 1920 — 90 тыс., в 1940 — свыше 50 тыс. в 1955 — свыше 284 тыс., в 1965 — свыше 360 тыс.). C 1986 штаб-квартира расположена в Балтиморе (штат Мэриленд); в 2020 стало известно о планах переноса штаб-квартиры в Вашингтон (округ Колумбия). Печатный орган — журнал «Crisis» (с 1910).

Лит. : Hughes L. Fight for freedom: the story of the NAACP. New York, 1962; Zangrando R. The NAACP Crusade Against Lynching, 1909–1950. Philadelphia, 1980; Tushnet M. V. The NAACP’s Legal Strategy against Segregated Education, 1925–1950. Chapel Hill (N.C.), 1987; Jonas G. S. Freedom’s Sword: The NAACP and the Struggle Against Racism in America, 1909–1969. New York, 2005; Berg M. The Ticket to Freedom: The NAACP and the Struggle for Black Political Integration / Transl. from German. Gainesville (Fla.), 2007 [2000]; Sullivan P. Lift Every Voice: The NAACP and the Making of the Civil Rights Movement. New York, 2009; Нитобург Э. Л. Афроамериканцы США. XX век: этноисторический очерк. М., 2009. А. А. Исэров.