КУ-КЛУКС-КЛАН (англ.: Ku Klux Klan)

Организация американских расистов. Возникла после Гражданской войны в США 1861-1865 гг. , в разгар реконструкции в США. 24.12.1865 г. по инициативе судьи Т.Л. Джонса бывшие офицеры-южане в г. Пуласки в Тенесси создали клуб сторонников сохранения порядков, существовавших в южных штатах до войны. Название было связано со словами «круг» и «клан», то есть братство, и напоминало звук затвора. Клан действовал в южных штатах и был организован по образцу масонской ложи. Великим магом ордена был избран генерал армии южан Н. Форрест. Члены клана, которых было несколько сот тысяч, одевались в белые балахоны и под покровом ночи нападали на фермы негров, линчевали (вешали) негритянских активистов. Организация, уличенная в этих преступлениях, была вскоре запрещена, но она продолжала действовать в подполье. Белое население Юга, недовольное потерей привилегий, а также действиями радикальных организаций черного населения, поддерживало вылазки ку-клукс-клановцев. В 1871 г. был принят федеральный акт, запрещавший Ку-клукс-клан, и Форрест распустил организацию. 28.10.1915 г. Ку-клукс-клан был возрожден по инициативе У. Симмонса и в 20-е гг. охватил сотни тысяч жителей южных штатов США. В 1944 г., в условиях войны с фашизмом, клан был распущен, но в 1946 г. восстановлен, вскоре расколовшись. Во время борьбы против расовой сегрегации в 60-е гг. ХХ в. произошел последний всплеск террористической активности клана, после чего его влияние упало. Однако он сохраняется до сих пор и время от времени проводит свои зловещие мероприятия с факельными шествиями, зажжением крестов, имитирующим расправы над черными.

Источники:

Кеннеди С. Я был в Ку-Клукс-Клане. М., 1955.

Автор статьи: Шубин А.В.