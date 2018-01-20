Краткий курс истории. Возникновение баскетбола 20 января 1892 года (согласно другим данным – 21 декабря 1891 или 15 января 1892 года) в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, состоялся первый в истории баскетбольный матч. Заинтересовать студентов Человек, которому мы обязаны появлением баскетбола, – преподаватель физической культуры колледжа Молодежной христианской ассоциации Спрингфилда Джеймс Нейсмит (1861–1939). Нейсмит с детства увлекался игровыми видами спорта. Он был активным студентом, в колледже играл в популярные тогда канадский и американский футбол (считается, кстати, что он одним из первых стал надевать на время этих спортивных игр защитный шлем). Своим студентам Джеймс также прививал любовь к игровым видам спорта, стремился разнообразить занятия. Но это удавалось...

20 января 1892 года (согласно другим данным – 21 декабря 1891 или 15 января 1892 года) в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, состоялся первый в истории баскетбольный матч.

Заинтересовать студентов

Человек, которому мы обязаны появлением баскетбола, – преподаватель физической культуры колледжа Молодежной христианской ассоциации Спрингфилда Джеймс Нейсмит (1861 – 1939). Нейсмит с детства увлекался игровыми видами спорта. Он был активным студентом, в колледже играл в популярные тогда канадский и американский футбол (считается, кстати, что он одним из первых стал надевать на время этих спортивных игр защитный шлем). Своим студентам Джеймс также прививал любовь к игровым видам спорта, стремился разнообразить занятия. Но это удавалось только в теплое время года. А зимой, в спортивном зале их интерес к спорту угасал. Это и послужило тому, что «отец преподавания физкультуры» в США, доктор Лютер Хелси Гулик, будучи коллегой Нейсмита, предложил последнему придумать игру, доступную в обучении и в которую студентам было бы интересно играть в зале при искусственном освещении.

Игра, получившая название «баскетбол», лишь отдалённо напоминала современный вид спорта. Ведения мяча не существовало, игроки только перебрасывали его друг другу, стоя на месте, и стремились затем закинуть в корзину, причём исключительно обеими руками снизу или от груди, а после удачного броска один из игроков забирался на приставленную к стене лестницу и извлекал мяч из корзины. Целью доктора Нейсмита было создать игру именно коллективную, в которую можно было бы вовлечь одновременно большое количество участвующих, и этой задаче его изобретение отвечало в полной мере. В 1892 году преподавателем физкультуры Смит-колледжа в Нортгемптоне (Массачусетс) Сендой Беренсон были разработаны первые правила женского баскетбола.

Наследие майя

Вскоре Нейсмит нашел решение, вероятно взяв за основу две старинные игры: ток-а-ток и «утка на скале». В первую играли еще племена майя, суть ее заключалась в том, чтобы забросить мяч в каменное кольцо, закрепленное в вертикальном положении на стене. Ногами и кистями рук мяч трогать запрещалось, его толкали плечами или били локтями, коленями, головой. Целью игры «утка на скале» было сбить небольшой камень («утку»), помещенный на большой камень или пень, маленьким камнем. Количество камней у атакующих было ограниченно, после неудачного броска атакующий должен был подобрать свой камень, чему препятствовал защитник.

Мяч и корзина

Для своей новой игры Джеймс взял футбольный мяч. Он прибил к двум противоположным стенам спортивного зала по одной обыкновенной корзине и предложил своим воспитанникам, передавая мяч друг другу руками, забросить его в эти корзины. Тогда правила игры сильно отличались от современных, но никто не представлял, что всего через несколько лет баскетбол станет популярным во всем мире. Первоначально в игре участвовали как юноши, так и девушки. Чтобы исключить грубость, Джеймс повесил корзины на такой высоте, на которой их нельзя было достать руками. Эта высота и сегодня является стандартом. Интересно, что и большинство других правил игры в баскетбол, впервые опубликованных Нейсмитом в 1892 году, действуют по сей день.

Первые этапы развития баскетбола связаны с его распространением в учебных заведениях США — школах и колледжах. Ещё до начала XX века, игра довольно быстро приобрела определённую популярность не только в Соединённых Штатах, но и в Канаде. Родоначальник баскетбола, колледж Молодёжной христианской ассоциации, поначалу активно занимался регулированием и распространением игры, однако десятилетие спустя руководство пришло к выводу, что эта деятельность препятствует реализации основной миссии учебного заведения, и приняло решение дистанцироваться от нового вида спорта. В 1898 году была предпринята первая попытка создать профессиональное объединение — Национальную баскетбольную лигу, — однако она просуществовала лишь пять лет. После Первой мировой войны ответственность за правила и руководство взяли на себя две любительские организации: Национальная ассоциация студенческого спорта и Любительский спортивный союз. Активную роль в популяризации баскетбола играл в то время и его непосредственный создатель, Джеймс Нейсмит.

Отметим, что первой сборной, отобравшей у родоначальников баскетбола звание победителей Олимпийских игр, стала команда СССР. Об этом величайшем триумфе рассказывает художественный фильм «Движение вверх» , который стал самым кассовым в российской истории.