Краткий курс истории. Как начиналась звукозапись 11 марта 1878 года изобретение Томаса Эдисона для записи и воспроизведения звука, названное фонографом, было продемонстрировано во Французской академии. Годом ранее презентация прошла в США. Эдисона называли магом, изобретенный им прибор – шарлатанством. А между тем всего один укол пальца сумел перевернуть всё представление о записи звука. Укол пальца Эдисон параллельно вел работу над усовершенствованием телефона, а также над телеграфом. В ходе исследований он пытался изобрести автоматический способ записи сообщений и телефонных разговоров. В процессе работы Эдисон однажды запел над мембраной с припаянной иглой. Первая задрожала, и игла кольнула изобретателя в палец. Так родилась идея использовать звуковые вибрации для воздействия...

11 марта 1878 года изобретение Томаса Эдисона для записи и воспроизведения звука, названное фонографом, было продемонстрировано во Французской академии. Годом ранее презентация прошла в США. Эдисона называли магом, изобретенный им прибор – шарлатанством. А между тем всего один укол пальца сумел перевернуть всё представление о записи звука.

Предыстория

Первыми устройствами для записи и воспроизведения звука были механические музыкальные инструменты. Они могли воспроизводить мелодии, но не способны были записывать произвольные звуки, такие как человеческий голос. Механические изобретения воспроизводили музыку, записанную на бумагу, дерево, металлические валики, перфорированные диски и другие приспособления. Помимо человеческих рук, эти механизмы также могли приводиться в действие иными способами: водой, песком, грузом, пружиной или электричеством.

Автоматическое воспроизведение музыки известно ещё с IX века, когда братья Бану Муса около 875 года изобрели наиболее старинный из известных механических инструментов — гидравлический или «водный орган», который автоматически проигрывал сменные цилиндры. Цилиндр с выступающими «кулачками» на поверхности оставался основным средством для механического воспроизведения музыки до второй половины XIX века. Механический карильон, в котором подобный механический цилиндр с выступами приводит в действие колокола, упоминается в начале XIII века. Также братья Бану Муса изобрели автоматическую флейту, которая предположительно представляла собой первую программируемую машину.

В эпоху возрождения появляются разнообразные механические музыкальные инструменты, использующие цилиндр для воспроизведения мелодий: шарманки (XV век), музыкальные часы (1598 год), механические спинеты (XVI век), музыкальные шкатулки, ящики (1815 год). Все эти изобретения могли играть сохранённую музыку, но не могли записывать различные звуки, живые выступления, и имели ограниченный набор мелодий.

Механическое пианино впервые было показано на выставке в Филадельфии в 1886 году, в нём использовалась бумажная перфорированная лента, которая позволяла записывать длинные пьесы. Механизм пианол постоянно совершенствовался, а выпуск их продолжался до середины XX века.

Укол пальца

Эдисон параллельно вел работу над усовершенствованием телефона, а также над телеграфом. В ходе исследований он пытался изобрести автоматический способ записи сообщений и телефонных разговоров. В процессе работы Эдисон однажды запел над мембраной с припаянной иглой. Первая задрожала, и игла кольнула изобретателя в палец. Так родилась идея использовать звуковые вибрации для воздействия на иглу, которая бы оставляла канавки на вращающемся цилиндре с покрытием из фольги (позднее – из парафина).

Бизнес-идея

Эдисон получил патент на свое изобретение в 1878 году в США. Надо сказать, что сам он был не менее удивлен фонографу, чем люди, наблюдавшие «коробку, говорящую человеческим голосом» в действии. Эдисон говорил: «Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Конечно, осознание того, что фонограф ознаменовал начало эры звукозаписи, произошло не сразу. А пока Эдисон пытался реализовать бизнес-идею, предлагая десять вариантов использования фонографа: «говорящие» книги для слепых людей, диктовка и запись писем (этим, кстати, пользовался Лев Толстой), запись последних слов умирающего, диктофон для телефона и другие.

От фонографа к граммофону

Постепенно изобретение начало пользоваться большим успехом. Но Эдисон временно забросил дальнейшую работу над ним, увлекшись лампой накаливания. За усовершенствование фонографа тогда взялись другие. Например, изобретатель Эмиль Берлинер в 1896 году получил патент на изобретение под названием «граммофон», отличие которого от фонографа состояло в том, что в качестве звуконосителя в нем применялся не цилиндр, а привычный нам плоский диск, более износостойкий и способный воспроизводить записи большей длительности. В 1913 году, после жесткой конкуренции цилиндров и дисков, Эдисон сдался и анонсировал свой дисковый фонограф.