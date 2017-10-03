Как и почему Россия помогла США 150 лет назад Как и почему Россия помогла США 150 лет назад На чтение: 2 минуты

Отношения между Россией и США в последние годы резко ухудшились и стали напоминать ушедшие в прошлое годы холодной войны. Государства обвиняют друг друга в подрыве выборов и развязывании международных конфликтов. Мало кто вспомнит, что на заре рождения американской демократии наши страны имели общие интересы как во внешней, так и во внутренней политике.

Более 150 лет назад президент США Авраам Линкольн объявил о полном и окончательном освобождении американских рабов. Декларация, опубликованная в газетах всех штатов, стала итогом победы северян в Гражданской войне против сепаратистов Юга. Российская империя и лично император Александр II не только поддержали правительство Линкольна, но и выслали к берегам Соединенных Штатов целую тихоокеанскую эскадру, которая должна была защитить США от возможной агрессии Франции и Великобритании. О роли Российской империи в победе американского Севера над Югом портал «История.РФ» поговорил с директором Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрием Рогулевым.

«Русские моряки хорошо провели время»

– Какие отношения были между Российской империей и США в период Гражданской войны Севера и Юга?

– Отношения между Российской империей и Соединенными Штатами складывались тогда неактивно. С одной стороны, Россия, в отличие от западноевропейских государств, осваивала Западное побережье Штатов: начиная от Алеутских островов, Аляски и спускаясь вниз до Калифорнии. Присутствие русских на Западном побережье имело место и проходило в достаточно нейтральной атмосфере.

В ходе Гражданской войны в Соединенных Штатах Западное побережье, и в особенности Калифорния, оказалось неприкрыто и беззащитно. Американцы очень опасались того, что может иметь место вторжение с западных областей. В первую очередь опасались Великобритании и Франции.

Россия в этот период заняла, с одной стороны, нейтральную позицию, а с другой – согласилась прислать эскадру, которая прибыла в Сан-Франциско и находилась там в течение нескольких месяцев. Появление этой эскадры было с большим энтузиазмом встречено жителями Калифорнии. Русских моряков очень хорошо принимали: они участвовали в балах и местных событиях – они очень хорошо проводили время. Калифорнийцы были благодарны России за то, что она смогла обеспечить им защиту в такой сложный момент.

– Насколько американскому правительству было бы труднее победить в Гражданской войне, если бы Россия не выразила свою поддержку?

– На саму войну это никакого влияния не оказало, поскольку боевые действия проходили не на Западном, а на Восточном побережье. Повторяю, Соединенные Штаты всегда с подозрением относились к Великобритании. Они знали, что отношения между Россией и британским престолом, мягко говоря, тоже весьма недружественные, поэтому они и обратились к нам. Кстати говоря, до этого Россия поддержала колонистов в Войне за независимость. Не то чтобы они очень любили колонистов, но Великобританию не любили еще больше.

«Россия и США поддерживали отношения из-за опасений перед Великобританией»

– Авраам Линкольн называл Россию страной откровенного деспотизма. Почему тогда Александр II поддерживал дружбу с американским президентом?

– Я бы не стал говорить о дружбе. Они просто поддерживали отношения из-за политических и внешнеполитических обстоятельств. Главной же причиной стала особенность противостояния Америки и Великобритании на протяжении всего XIX века. Колонисты хотели избавиться от зависимости от британского престола, ведь все основные промышленные товары создавали в Англии. Соединенные Штаты получали все товары из Европы, включая сами деньги – наличность печаталась в Великобритании. Россия и США поддерживали отношения именно из-за опасений перед Великобританией.

– Великобритания и Франция предлагали России совершить вторжение в США, но Александр II отказался от этого предложения. Почему?

– Россия совершенно не нуждалась во вторжении, потому что никаких интересов, кроме экономических и торговых, Россия в США не имела. Более того, у России было огромное количество собственных неосвоенных земель, и это была одна из причин продажи Аляски. Российская империя, в отличие от Великобритании, не претендовала на заморские территории.

– Крепостное право в России отменили в 1861 году, а рабство в Америке в 1863-м. Можно ли сказать, что поддержка США со стороны России была актом солидарности с демократическим движением?

– Крепостничество и крепостное право в России и рабство в Америке – это разные вещи. Были принципиальные различия: в Соединенных Штатах рабы рассматривались как орудие труда, как рабочий скот. Раб не рассматривался в качестве одушевленного человека, а крепостные рассматривались как живые люди. Истоки этого явления тоже были разными: работорговля возникает как элемент уродливого проявления капиталистических отношений, а крепостничество было связано с феодальными пережитками. В Америке были невольничьи рынки, где раба как индивидуальное орудие труда могли продать, а в России таких рынков не было. Я бы не стал ставить эти явления на одну доску.

В Соединенных Штатах Гражданская война была связана не с демократическим движением и стремлением к освобождению рабов. Она была связана со столкновением экономических и политических интересов. Речь шла о том, что рабовладельческие штаты при дальнейшем развитии США неизбежно утратили бы свое влияние на политику федерального правительства. Тот факт, что они, как раньше, не могли бы влиять на политику федерального правительства, подтолкнул их на выход из этого союза.

«Война имела экономический, а не демократический характер»

– Тем не менее, впоследствии Александр II одобрил освобождение рабов. Кроме того, в России публиковались брошюры, в которых партнерские отношения между нашими странами рассматривались в контексте именно этого события. Если это не акт солидарности, тогда что?

– Наши страны были очень разными. Какая здесь может быть солидарность? Россия оставалась самодержавной страной. Несмотря на то, что в России развивались демократические движения, это проходило в рамках совершенно иной политической системы. Повторюсь, в Соединенных Штатах война имела экономический, а не демократический характер.

– В конце этого лета в США разгорелся конфликт между сторонниками конфедератов и представителями левого движения…

– Современные американские конфликты, которые развиваются по поводу сноса памятников лидерам конфедератов, своей настоящей причиной имеют не историю, а совсем иные противоречия. Связаны они с тем, что белое население Соединенных Штатов оказалось в сложной ситуации: они видят, что защищаются права всех, кроме белого большинства. Это и подталкивает их к выступлениям.

– Исторический опыт США и России может повлиять на отношения государств уже в наше время?

– Очень опосредованно, потому что наш исторический опыт был очень разным. Это можно сказать со всей определенностью. У Америки были свои проблемы с самого начала: расово-этнические отношения заложили первую мину. В России самодержавие сохранялось до 1917 года, и после этого сразу начался этап построения социалистического общества. Наши страны прошли два параллельных развития, которые, конечно, очень сильно отличались друг от друга…