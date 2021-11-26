НЬЮ-ЙОРК
Город на Северо- Востоке США, в юж. части штата Нью- Йорк. Один из крупнейших и самых многонациональных городов мира. Нас. 8,2 млн. чел. (2013), из них выходцы из стран Лат. Америки св. 27% (в т. ч. из Пуэрто-Рико 9,5%; из стран Вест-Индии – Ямайки, Гаити, Барбадоса и др. 7,5%; из Мексики 3,2%), афроамериканцы св. 24% (самая многочисл. община в США), выходцы из стран Азии ок. 12% [в т. ч. из Китая 5,3% (наиболее крупная община за пределами Азии), из Индии 2,8%]; среди других – белые американцы еврейского (ок. 12%; самая большая община за пределами Израиля), итал. (8,2%), ирл. (5,1%), нем. (3,3%), рус. (3%), польск. (2,7%) происхождения. Расположен в одноим. гавани на побережье Атлантического ок. Территория города (1213,3 км2, в т. ч. водная поверхность 427,7 км2) включает острова Лонг-Айленд, Статен и Манхэттен, разделённые р. Гудзон, протокой Ист-Ривер, проливами Лонг-Айленд и Те-Нарроус. Административно Н.-Й. разделён на 5 округов («боро»): Манхэттен (расположен на одноим. острове; ср. плотность нас. ок. 26,7 тыс. чел./км2 – макс. показатель в США), Бронкс (расположен на материке), Куинс (Квинс; в зап. части о. Лонг-Айленд), Бруклин (на зап. оконечности о. Лонг-Айленд) и Статен-Айленд (на одноим. острове).
Н.-Й. – центр крупнейшего в стране урбанизиров. района. Вместе с ближними пригородами в штатах Нью-Йорк (г. Йонкерс и др.), Нью-Джерси (города Ньюарк, Джерси-Сити, Патерсон, Элизабет и др.) и Пенсильвания образует Большой Нью-Йорк – метрополитенский статистич. ареал (MCA) Нью-Йорк – Северный Нью-Джерси – Лонг-Айленд (общая пл. ок. 17,4 тыс. км2; нас. св. 19 млн. чел.). Тяготеющие к Н.-Й. центр. часть штата Нью-Джерси (города Трентон и др.) и юго-западная часть штата Коннектикут (города Стамфорд, Норуолк, Бриджпорт, Нью-Хейвен и др.) формируют консолидированный МСА (КМСА) Н.-Й. [общая протяжённость с северо- востока на юго-запад вдоль побережья Атлантического океана ок. 200 км; пл. ок. 30,7 тыс. км2; нас. св. 23,8 млн. чел.]. Н.-Й. – ядро Сев.-Вост. мегалополиса (т. н. Босваш; крупнейшее в США и одно из самых крупных в мире средоточие гор. агломераций на Вост. побережье от Бостона на севере до Вашингтона на юге). Н.-Й. – один из крупнейших в США и в мире узлов автомобильных и железных (10 линий) дорог. Крупный мор. и речной порт. Авиаперевозки обслуживают междунар. аэропорты им. Дж. Ф. Кеннеди, Ла-Гуардия (оба – в черте города) и Ньюарк-Либерти (в штате Нью- Джерси, в 24 км к западу от Н.-Й.). Метрополитен (1868).
В 15–16 вв. на территории будущего города проживали делавары. В 1524 она была обследована экспедицией итал. путешественника Дж. Верраццано, финансируемой лионскими банкирами, и получила назв. Новый Ангулем (франц. Nouvelle-Angoulême) в честь франц. короля Франциска I, носившего с 1496 титул графа Ангулемского. В 1609 изучена англ. мореплавателем Г. Гудзоном, находившимся на службе Нидерл. Ост-Индской компании. По результатам экспедиции, выявившей хорошие возможности для бобрового промысла, в 1614 она была передана в управление торговой Компании Новых Нидерландов. В 1621–24 владение Нидерл. Вест-Индской компании, с 1624 ядро пров. Новые Нидерланды в составе республики Соединённых провинций. В 1625 для защиты от возможных атак англ. и франц. войск на юж. оконечности о. Манхэттен (впервые упомянут голландцами как Manna-hata в 1609; по одной из версий, назв. происходит от слова, означающего на яз. делавэр «скалистый остров») основан форт Амстердам, в 1626 – поселение Новый Амстердам (нидерл. Nieuw Amsterdam). В 1626 директор провинции П. Минуит выкупил весь остров у местных индейцев в обмен на товары общей стоимостью 60 гульденов. В 1630-х гг. Новый Амстердам – небольшое поселение (в 1628 ок. 270 жит.), центр торговли с местными индейцами. В 1640-х гг. его население сократилось в результате войны с делаварами, причиной которой стала попытка директора провинции обложить индейцев данью. В 1653 Новый Амстердам получил статус города. В 1664 без боя взят англ. флотом, что послужило причиной англо-голл. войны 1665–67 (см. Англо-голландские войны 17–18 вв.), получил совр. назв. в честь брата Карла II Якова Стюарта, герцога Йоркского. По Бредскому мирному договору 1667 стал владением Англии. Во время англо-голл. войны 1672–74 захвачен нидерл. войсками (1673), переименован в Ньив-Оранье (нидерл. Nieuw Oranje) в честь Вильгельма III Оранского. По 2-му Вестминстерскому мирному договору 1674 возвращён Англии, вновь назван Н.-Й., вошёл в состав владений герцога Йоркского. В 1680–95 имел монополию на экспорт муки, стал важным мор. портом. В 1685 в связи с восшествием герцога Йоркского на англ. престол (см. Яков II) стал центром королевской пров. Нью- Йорк в составе 12 графств (образованы в 1683). В 1688–89 входил в состав доминиона Новая Англия. Н.-Й. – центр Лейслера восстания 1689–91, восстаний чернокожих рабов в 1712 и 1741, антибританского движения начиная с 1760-х гг. В го- роде активно действовала орг-ция «Сыны свободы», проводились акции против Гербового акта 1765, по аналогии с «Бостонским чаепитием» 1773 уничтожались партии чая, доставленные брит. кораблями. Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775–83 в 1775–76 место заседания конгресса пров. Нью- Йорк. В 1776 взят брит. войсками после поражения, нанесённого ими амер. армии под команд. Дж. Вашингтона в битве при Бруклине, превратился в важный центр лоялистов. 25.11.1783 последние брит. войска, находившиеся в Н.-Й., покинули территорию США (отмечается поныне как День эвакуации). В 1785–90 столица США, место инаугурации первого амер. президента. В 1784–97 адм. центр одноим. штата. В 1792 место подписания брокерами т. н. Соглашения платанового дерева, положившего начало Нью-Йоркской фондовой бирже. В 1801 основана Бруклинская верфь – до 1966 центр строительства кораблей для ВМФ США. В 1807 соединён пароходной линией с Олбани, в 1825 (после завершения сооружения канала Эри) – с районом Великих озёр, что превратило Н.-Й. в важнейший транспортный узел и мор. порт США. Во время англо-американской войны 1812–14 подвергся блокаде брит. флота. К 1820 крупнейший город США по численности населения (более 123 тыс. чел.). В 1819, 1822 пострадал от эпидемий жёлтой лихорадки, в 1821 – от урагана и наводнения, в 1835 – от пожара (сгорело большинство зданий на Уолл-стрит). В 1832 соединён железной дорогой с Гарлемом (Харлемом), в 1849 – с Нью-Хейвеном, в 1852 – с Олбани. В 1837–42 сооружён акведук, по которому в Н.-Й. стала поступать вода из р. Кротон. В 1846 соединён телеграфом с Бостоном и Филадельфией (одна из первых телеграфных линий в США). К 1850 насчитывал св. 515 тыс. жителей, значит. часть которых составляли выходцы из Ирландии и Германии, прибывшие в Н.-Й. во время «Великого голода» 1845–49 и Революции 1848–49 в Германии. В сер. 19 в. крупный центр газетного дела (см. «Нью- Йорк таймс», «Нью-Йорк дейли ньюс»). С 1853 в Н.-Й. неоднократно проводились Всемирные выставки. В 1861 в условиях обострения отношений сев. и юж. штатов мэр Н.-Й. Ф. Вуд предложил вывести город из состава США (в т. ч. с целью сохранения доходов от торговли хлопком) и образовать «свободный город» (предложение поддержано не было). Во время Гражданской войны в США 1861–65 важный воен.-мор. центр северян, место вербовки добровольцев. Во 2-й пол. 19 в. крупный центр рабочего движения, в 1872–76 место пребывания Генерального совета Интернационала 1-го. В 1874 присоединил ряд земель быв. графства Уэстчестер («присоединённый окр. Бронкс», с 1914 самостоят. окр. Бронкс в составе Н.-Й.), в 1897–98 часть территории быв. графства Куинс [в т. ч. Лонг-Айленд-Сити (город с 1870); ныне окр. Куинс], быв. графство Ричмонд (окр. Ричмонд, с 1975 окр. Статен-Айленд), г. Бруклин (ныне окр. Бруклин), в результате чего возник т. н. Большой Н.-Й. К 1900 население Н.-Й. превысило 3,4 млн. чел., город стал одним из крупнейших мировых портов, пром., финансовых и торговых центров. В годы 1-й мировой войны через Н.-Й. производилась отправка американских экспедиционных сил в Европу. С 1920-х гг. крупный центр деятельности мафии, с 1931 объединённой в т. н. пять семей Н.-Й. В 1925–65 крупнейший по численности населения город мира, место активной миграции афроамериканцев с Юга США, центр афроамериканской культуры (см. Гарлемская школа). В период Великой депрессии один из центров стачечного движения и движения безработных (уровень безработицы составлял ок. 25%). В 1934–45 город возглавлял мэр Ф. Г. Ла Гуардия, который развернул борьбу с преступностью и коррупцией и осуществил ряд социальных программ. С 1946 штаб-квартира Организации Объединённых Наций (с 1951 в совр. здании). В 1960-х гг. один из центров Движения за гражданские права. С сер. 20 в. население Н.-Й. стало сокращаться (с почти 7,9 млн. чел. в 1950 до 7,3 млн. чел. в 1990), после принятия нового иммиграционного закона 1965 в городе увеличилось число выходцев из азиат. стран. В 1970-х гг. Н.-Й. пережил серьёзный финансовый кризис: город находился на грани банкротства. В 1978–89 гор. бюджет был оздоровлён. Мэр Н.-Й. в 1994–2001 Р. Джулиани объявил «политику нулевой терпимости», что привело к сокращению уровня преступности в городе. В 1990–2000 численность населения Н.-Й. возросла с 7,3 до 8 млн. чел. 11.9.2001 подвергся террористич. атаке, в результате которой были разрушены здания Всемирного торгового центра. В конце авг. 2011 серьёзно пострадал от урагана Айрин, в конце окт. 2012 – от урагана Сэнди.
Историч. ядро Н.-Й. – Манхэттен, который имеет регулярную планировку. Согласно генплану 1811, который учитывал рост численности населения острова со 120 тыс. до 1 млн. чел., на его территорию, без учёта существующего рельефа и жилой застройки, была нанесена прямоугольная уличная сеть из ок. 2 тыс. кварталов: 11 продольных «авеню» (в направлении север–юг; не считая набережных Ист-Ривер и Гудзона) и 155 (ныне 220) поперечных улиц («стрит»; в направлении восток–запад), начиная с Хаустон-стрит. В соответствии с идеями демократии улицы были пронумерованы, а не названы в честь выдающихся личностей. По этому плану площадь острова была увеличена с помощью намыва грунта. 5-я авеню делит остров на две части: вост. сторону (Ист- сайд) и зап. сторону (Уэст-сайд).
Город составляют многочисл. районы, среди них: на Манхэттене – Файнаншел- Дистрикт («Финансовый округ» вокруг Уолл-стрит), Сохо, Чайнатаун, Литтл- Итали («Маленькая Италия»), Гринвич- Виллидж (Гринуич-Виллидж; район проживания художников и артистов), Челси (район худож. галерей), Гарлем (район с преим. афроамериканским населением), в Бруклине – Бруклин-Хайтс, Уильямсберг (центр общины евреев-хасидов и молодёжный район), Кони-Айленд (район первых в городе парков развлечений), Брайтон-Бич (место проживания иммигрантов из республик быв. СССР), в Куинсе – Лонг-Айленд-Сити и Флашинг (парк Флашинг-Медоус-Корона – место проведения Всемирных выставок 1939–40 и 1964), в Бронксе – Ривердейл, Конкорс.
В связи с большим количеством водных границ между районами в Н.-Й. – св. 2 тыс. мостов, в т. ч. стальной Хай- бридж [между Манхэттеном и Бронксом; 1838–48, инж. Дж. Б. Джервис, арх. Дж. Реник (Ренуик) Младший], Бруклинский мост (между Манхэттеном и Бруклином; 1883, инж. Дж. Рёблинг; на момент окончания строительства самый длинный подвесной мост в мире – 1825 м), Веррацано-Нарроус-бридж (между о. Статен и Бруклином; 1964, инж. О. Амман; к окончанию строительства самый длинный подвесной мост в мире – 2040 м, пролёт 1298 м). Совр. облик и транспортную систему Н.-Й. во многом определила деятельность градостроителя Р. Мозеса в 1930–1960-е гг.: по его замыслу гор. районы и пригороды были связаны сетью скоростных автомагистралей, возведены мосты, тоннели, стадионы, обществ. пляжи и архит. ансамбли (комплекс ООН, Линкольн-центр).
Самая протяжённая улица Н.-Й. – Бродвей, протянувшийся вдоль всего Манхэттена с юга на север. Среди др. ключевых улиц (все – на Манхэттене): 5-я авеню (самая фешенебельная торговая улица города), Мэдисон-авеню, Сентрал- Парк-Уэст (с многоэтажными жилыми домами в стиле ар деко), Уолл-стрит (название указывает на существовавшую там крепостную стену для защиты от индейцев, ок. 1640, разобрана в 1695) и 42-я улица, где находятся мн. архит. достопримечательности (с востока на запад) – комплекс зданий ООН (1949–50, архитекторы У. Харрисон, Ле Корбюзье, О. Нимейер и др.), здание Фонда Форда с многоэтажным озеленённым атриумом (1967, арх. К. Роч; оба – в русле позднего модернизма), 77-этажная башня «Крайслер билдинг» с хромированным завершением (1930, арх. У. Ван Ален), небоскрёб «Чанин билдинг» с богатым декором интерьера (1929, архит. бюро «Sloan & Robertson»; оба – в стиле ар деко), Большой центральный ж.-д. вокзал с огромной скульптурной группой над фронтоном (открыт в 1871; совр. здание – 1903–13, архит. бюро «Reed and Stem», «Warren and Wetmore»), Нью- Йоркская публичная б-ка (1902–11, архит. бюро «Carrère and Hastings»; оба – в стиле бозар), небоскрёб «Банк оф Америка тауэр» в русле деконструктивизма (выс. 365 м, 2-й по высоте в Н.-Й.; 2004–09, архит. бюро «Cook+Fox») и дом «1 Тайм-сквер» (1904; с 1928 – с «бегущей» новостной лентой).
Первые постройки в Н.-Й. появились в 1-й пол. 17 в., но сооружения 17–18 вв. не сохранились из-за частых пожаров, а также разрушений в ходе Войны за независимость в Сев. Америке 1775–83. До 2-й пол. 20 в. в Н.-Й. не принимались меры по сохранению даже признанных архит. шедевров, поэтому были утрачены мн. здания 19 – нач. 20 вв., в т. ч. Пенсильванский ж.-д. вокзал (Пенн-стейшен; 1902–11, архит. бюро «McKim, Mead & White», снесён в 1963–65) – огромное сооружение, прообразом проекта которого были Термы Каракаллы в Риме. Среди наиболее важных сохранившихся сооружений 19 – 1-й пол. 20 вв. – монумент статуя Свободы [на о. Либерти; назв. острова до 1956 – Бедлоус (Бедлос); 1886, скульптор Ф. О. Бартольди, инж. А. Г. Эйфель; включена в список Всемирного наследия] и терминал иммиграц. службы в русле эклектизма (на о. Эллис частично в границах г. Джерси-Сити; 1900, архитекторы Е. Л. Тилтон, У. А. Боринг). На Манхэттене – Ратуша (Сити-холл) в стиле классицизма (1812, архитекторы Дж. Мангин, Дж. Мак-Ком Младший), неоготические ц. Троицы (Тринити-черч; 1839–46, арх. Р. Апджон) и католич. собор Св. Патрика (1858–1879, шпили – 1888, арх. Дж. Реник Младший), Метрополитен-музей (здание 1880, архитекторы К. Во, Дж. Р. Моулд), концертный зал Карнеги-холл в стиле неоренессанс (1891, арх. У. Б. Татхилл), классицистич. триумфальная арка в парке Вашингтон-сквер (1889–95, арх. С. Уайт), памятник Х. Колумбу на пл. Коламбус- серкл (1892, скульптор Г. Руссо), неоготич. англиканский собор Св. Иоанна Богослова (с 1892, архит. бюро «Heins & LaFarge» и др.), здания Евр. музея в русле эклектизма (1908, арх. Ч. Гилберт) и Фрик собрания (1913–14, арх. Т. Хастингс; 1935, арх. Дж. Р. Поуп), отель «Уолдорф-Астория» в стиле ар деко (выс. 190,5 м; 1929–31, архит. бюро «Schultze and Weaver») и музейный комплекс «Клойстерс» (1938, филиал Метрополитен-музея). В Бруклине – гл. вход на кладбище Грин-Вуд в стиле неоготики (1861–68, арх. Р. Апджон), Мемориальная арка на пл. Гранд-Арми-плаза в стиле позднего классицизма (1892, арх. Дж. Дaнкан) и небоскрёб Williamsburgh Savings Bank (1927–29, архит. бюро «Halsey, McCormack and Helmer»). В Куинсе – форт Тоттен (1863–64) и рекламные щиты в Лонг-Айленд-Сити, обращённые на Ист-Ривер и Манхэттен: «Pepsi-Cola» (1936) и «Silvercup Studios» (с 1980-х гг.; первоначально «Silvercup Bakery», 1939). В Бронксе – неоклассицистич. Зал Славы великих американцев (1892–1912, арх. С. Уайт). На о. Статен – крепость Баттери-Уид (1845–61) и культурный центр р-на Снаг-Харбор (быв. жилой комплекс для моряков-пенсионеров в стиле классицизма и др.; 1831–92, архитекторы М. Томпсон, М. Лафевер и др.).
В Н.-Й. ок. 100 кварталов комплексно сохранившейся историч. застройки; среди наиболее известных – 26 кварталов 2-й пол. 19 в., составляющих р-н Сохо: преим. 5-этажные здания с чугунными каркасами и такими же фасадами с литыми архит. деталями, включая колонны коринфского ордера («Ховут билдинг», 1857, арх. Дж. Гайнор, где изобретателем Э. Г. Отисом был установлен первый безопасный пассажирский лифт в мире, и др.); этот крупнейший комплекс подобной застройки в мире первоначально был районом складов и предприятий; сейчас здания превращены в жилые дома с худож. галереями и модными магазинами на 1-м этаже. Сохо стал одним из ярких примеров (наряду с районами Трайбека на Манхэттене, Парк-Слоуп, Уильямсберг и Дамбо в Бруклине) т. н. джентрификации, превратившись в последней трети 20 в. из обветшавшего и опасного в благополучный и даже элитарный.
Среди осн. типов жилой застройки Н.-Й. – «тенемент», неоштукатуренный кирпичный, часто узкий 5-этажный жилой дом без лифта со сдающимися в аренду квартирами (строились преим. в сер. – кон. 19 в.; распространены в р-не Нижний Ист-Сайд на Манхэттене; напр., дом на Орчард-стрит, 1864, ныне Музей «Тенемент»), и таунхаус, 3–5-этажный дом на 1 семью, часть т. н. террасы, примыкающий торцами к соседним домам и имеющий собств. задний дворик-сад (сохранились в районах Верхний Ист-Сайд и Верхний Уэст-Сайд на Манхэттене, Бруклин-Хайтс и Парк-Слоуп в Бруклине; строились в разл. архит. стилях – неоготика, неоренессанс, бозар, в духе георгианского стиля и классицизма, украшались парадными лестницами, лепниной, чугунными деталями). В 19 – нач. 21 вв. на Манхэттене возводятся дорогие многоквартирные высотные дома («Дакота апартментс» в русле эклектизма, 1880–1884, арх. Х. Харденберг; «Трамп тауэр», 1979–83, арх. Д. Скатт; «173/176 Перри- стрит» в стиле неомодернизма, 2002, арх. Р. Мейер; «15 Сентрал Парк Уэст», 2007, арх. Р. Стерн, и др.). Бруклин, самый населённый округ Н.-Й., застроен преим. малоэтажными многоквартирными домами, односемейными домами, террасами из таунхаусов и домов на неск. семей. Но его центр. р-н Бруклин-Хайтс выглядит как деловой центр крупного города с классицистич. зданием местной администрации Боро-холл (быв. Сити-холл г. Бруклин; 1845–48, арх. Г. Кинг; купол, 1898), судебными учреждениями и блоком офисных и жилых небоскрёбов. В Куинсе, самом большом по площади округе, мн. районы напоминают пригороды; среди немногих высотных зданий – самый высокий в городе за пределами Манхэттена небоскрёб «Ситигруп билдинг» в стиле постмодернизма (выс. 200 м; 1990, архит. бюро «Skidmore, Owings & Merrill») в р-не Лонг-Айленд- Сити. В Бронксе преобладают многоэтажные жилые дома, среди которых – «Кооп сити» (35 корпусов выс. до 33 этажей, 1968–73) – крупнейший жилой кооператив США со своими школами, коммерч. и религ. центрами, спорткомплексами, кинотеатрами, электроподстанцией.
В Н.-Й. ок. 6000 высотных зданий, преим. на Манхэттене, в уникальном «вертикальном мегаполисе». Знаменитый небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг (выс. 381 м; 1930, архит. бюро «Shreve, Lamb & Harmon») оставался самым высоким в мире до строительства т. н. башен-близнецов Всемирного торгового центра в стиле позднего модернизма (ВТЦ; выс. 415 и 417 м; 1966–73, арх. М. Ямасаки; разрушены 11.9.2001). Среди ранних небоскрёбов Н.-Й. – «Флэтайрон билдинг» (т. н. Утюг; 1902, арх. Д. Бёрнем), «Метрополитен лайф иншуренс компани тауэр» (прообраз – колокольня собора Св. Марка в Венеции; 1909, арх. Н. Лебрен и др.), неоготич. «Вулворт билдинг» (1911–13, арх. К. Гилберт), «Мунисипал билдинг» (прототип 7 высотных послевоенных зданий в Москве; 1914, архит. бюро «McKim, Mead & White») и «Дженерал электрик билдинг» (1931–33, арх. Р. Худ и др.), центр. башня комплекса Рокфеллер-центра, «города в городе», в стиле ар деко – с офисными зданиями, подземным коммерч. центром, Рейдио- сити-мюзик-холлом (концертный зал на 6000 зрителей, 1932, арх. Э. Д. Стоун) и центр. площадью с ледовым катком и позолоченной статуей Прометея. Из-за большой высоты и площади небоскрёбов (38-этажный небоскрёб «Эквитабл билдинг», 1914–15, арх. Э. Р. Грэм) возникли участки, куда никогда не проникало солнце, в результате чего в 1916 был принят 1-й закон о зонировании для ограничения их строительства. Это привело к появлению в Н.-Й. целого ряда ступенчатых зданий («Парамаунт билдинг», 1926–27, архит. бюро «Rapp & Rapp», и др.; трактующая этот принцип как архит. приём башня Австр. культурного форума, 1998–2002, арх. Р. Абрахам). В совр. Н.-Й. гор. власти позволяют застройщикам «нарушать» правила зонирования в обмен на создание новых площадей, парков, фонтанов и т. п. Небоскрёб «Сигрем билдинг» (1956–1958, архитекторы Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джонсон) сыграл важную роль в развитии обществ. пространства Н.-Й. благодаря созданию перед ним просторной площади шириной в квартал (здание отступает от красной линии на 30 м). Такие зоны возникли перед зданиями «Тайм энд Лайф билдинг» (1960, архит. бюро «Harrison & Abramovitz»), «Дженерал моторс билдинг» (1968, арх. Э. Д. Стоун; ныне перед ним расположен стеклянный павильон-куб подземного магазина «Apple», 2006, архит. бюро «Bohlin, Cywinski, Jackson»), «Ситигруп сентер» (1974–77, арх. Х. Стаббинс). Среди высотных зданий 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. наиболее значительные: «Мет-Лайф билдинг» в стиле позднего модернизма (быв. «Пан Ам билдинг»; 1963, арх. В. Гропиус), «Сони билдинг» (быв. AT&T, известный как «Чиппендейл» благодаря сходству с завершением комода работы Т. Чиппендейла; первый небоскрёб в стиле постмодернизма; 1979–84, архитекторы Ф. Джонсон, Дж. Берджи), комплекс Всемирного финансового центра с зимним садом под стеклянным сводом (1985–88, арх. С. Пелли; часть огромного ансамбля в Баттери-Парк-Сити на юж. оконечности Манхэттена), «Тайм Уорнер сентер» (2000–03, арх. Д. Чайлдс и бюро «Skidmore, Owings & Merrill»), «Херст тауэр» – многогранная стеклянная башня, вырастающая из недостроенного историч. здания в стиле венского Сецессиона (2003–06, арх. Н. Фостер), «Нью-Йорк таймс билдинг» с закрывающими стеклянный фасад солнцезащитными экранами из керамич. трубок (2007, арх. Р. Пиано; оба – в стиле хай- тек) и обшитый металлом небоскрёб «8 Спрус-стрит» в русле деконструктивизма (2006–11, арх. Ф. Гери).
На месте разрушенного ВТЦ (зона т. н. Граунд-Зиро) строится новый многофункциональный комплекс: башня «Уан Уорлд трейд сентер» («Фридом тауэр»; выс. 417 м; с 2006, арх. Д. Чайлдс и бюро «Skidmore, Owings & Merrill») и др. офисные небоскрёбы, с 2008 восстанавливается транспортный терминал (арх. С. Калатрава), сооружён «Мемориал 11 сентября» с водопадами на месте разрушенных башен-близнецов (2006–11, арх. М. Арад) и др.
Среди построек 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: многочисл. музеи, терминал TWA в аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди (1956–1962, арх. Э. Сааринен), павильон штата Нью-Йорк на Всемирной выставке 1964 (1964, арх. Ф. Джонсон), корейская пресвитерианская церковь Нью- Йорка (1999, арх. Г. Линн и др.), корпус «Альфред Лернер холл» Колумбийского ун-та (1999, арх. Б. Чуми), жилой дом на Гринвич-стрит (Гринуич-стрит; 2004, арх. В. Дюббелдам), здание IAC (2007, Ф. Гери), «40 Бонд-стрит» (2008, архит. бюро «Херцог и де Мерон»), «100 11-я авеню» (2010, арх. Ж. Нувель), новый корпус колледжа Купер-Юнион (2006–09, арх. Т. Мейн) и «Дайана сентер» Барнард-колледжа Колумбийского ун-та (2010, архит. бюро «Weiss/ Manfredi»), жилая башня «Эйч-Эл23» (HL23; 2011, арх. Н. Денари).
В Н.-Й. более 1700 парков; два самых известных и старейших расположены в центре своих районов – Центр. парк на Манхэттене [пл. 3,4 км2; 1857–76; на его территории – водохранилище, зоопарк (основан в 1864 как зверинец; совр. статус с 1934), Метрополитен-музей] и Проспект-парк в Бруклине [пл. 2,4 км2; 1867; на его территории – центр охраны дикой природы (основан в 1890 как зверинец, с 1935 зоопарк, совр. назв. и статус с 1993); оба парка – ландшафтные архитекторы Ф. Л. Олмстед и К. Вокс]. Одни из новейших парков Н.-Й. – парк- променад Хай-Лайн (длина 2,3 км; 2006–2011, архит. бюро «Field Operations» и «Diller Scofidio+Renfro»), устроенный на заброшенной ж.-д. эстакаде, и гор. парк на о. Статен (создаётся с 2008 на месте одной из крупнейших в мире мусорных свалок; проект архит. бюро «Field Operations» и др.). Ботанич. сады: в Бронксе (1891), Бруклине (1910). Зоопарки: в Бронксе (1899; пл. 10,7 км2, крупнейший в городе; гл. зоопарк Н.-Й.), Статен-Айленде (1936), Куинсе (1968).
Н.-Й. – крупнейший в США и один из крупнейших в мире центров науки, образования и культуры, культурная столица Вост. побережья США. Среди науч. учреждений – Нью-Йоркская АН (1817), Нью-Йоркская академия медицины (1847), Академия политич. наук (1880), Амер. академия искусств и лит-ры (1898), Корпорация Э. Карнеги (1911), Ин-т междунар. образования (1919), Совет по междунар. отношениям (1921), Курантовский ин-т математич. наук (1935) Нью-Йоркского ун-та, Манхэттенский ин-т политич. исследований (1978, совр. назв. с 1981). Крупные мед. н.-и. учреждения: Мед. центр Маунт-Синай (1852), Онкологич. центр Слоун – Кеттеринг (1884), Мед. колледж Уэйлла (1898; при Корнеллском ун-те; науч. и учебное учреждение), св. 30 НИИ здравоохранения, Исследовательский центр по рассеянному склерозу (2006) и др. Гос. вуз – Городской ун-т (1847; в его составе св. 20 институтов, колледжей, школ; обучаются св. 540 тыс. студентов). Крупные негосударств. вузы: Колумбийский университет, Нью-Йоркский ун-т (1831; крупнейший негосударств. ун-т США), Нью- Йоркская объединённая теологич. семинария (1836), Фордемский ун-т (ведёт историю с 1841; с 1846 ун-т, совр. назв. с 1907), Ин-т Пратта (1887), колледж Купер-Юнион для продвижения науки и иск-ва (1859), Ун-т Иешива (1886), Нью- Йоркская школа права (1891), Рокфеллеровский ун-т (1901, совр. назв. с 1965), Ун-т «Новая школа» (1919, совр. назв. с 2005), Нью-Йоркский технологич. ин-т (1955) и др. Крупнейший в мире комплекс театрально-концертных, развлекат. и образоват. учреждений – Линкольн- центр. В пределах МСА Н.-Й. расположена Воен. академия в Уэст-Пойнте (основана в 1802; близ пос. Хайленд-Фолс, штат Нью-Йорк), в КМСА Н.-Й. – всемирно известные Йельский университет и Принстонский университет.
Библиотеки: Нью-Йоркская публичная [1895; одна из крупнейших научных библиотек мира; ок. 53,1 млн. ед. хр., в т. ч. 14 млн. томов и 12,5 млн. рукописей; обслуживает Манхэттен, Бронкс и Статен-Айленд; имеет неск. исследовательских центров, в т. ч. Центр изучения негритянской культуры им. А. Шомбурга в Гарлеме (1925, совр. назв. с 1972)], Куинса (1896; перестроена в 1989; 21 млн. ед. хр.), Бруклинская публичная (1897; св. 5 млн. томов), Моргана (1924; в здании 1906, архит. бюро «McKim, Mead & White», реконструкция – 2006, арх. Р. Пиано) с музеем и др.
В Н.-Й. расположены св. 500 музеев, в т. ч. «Нац. академия» (Музей и школа; основана в 1825 как Академия дизайна), экспозиция Амер. нумизматич. об-ва (основана в 1858), Амер. музей естеств. истории (1869), Метрополитен-музей (1870); Нац. музей дизайна Купера – Хьюитт (1897) и Центр Дж. Г. Хея (1994; филиал Нац. музея амер. индейца) – оба при Смитсоновском ин-те (Вашингтон); Бруклинский детский музей (1899; здание 1972–77, архит. бюро «Hardy Holzman Pfeiffer»; новое крыло – 2008, арх. Р. Виньоли), Евр. музей (1904), Испанское об-во Америки (1904), собрание Фрик (1913), Музей современного искусства с филиалом «МоМА PS1» (реконструкция – 1997, арх. Ф. Фишер), Центр скульптуры (1928), Музей Н. Рериха (1929; здание 1958), Музей амер. иск-ва Г. Уитни (1931; здание – 1963–66, арх. М. Брёйер), Музей С. Гуггенхейма (1937; см. в ст. Гуггенхейм; здание – 1959, арх. Ф. Л. Райт), Музей искусств и дизайна (1956; здание – 1964–65, арх. Э. Д. Стоун; реконструкция – 2008, арх. Б. Клопфил), музей Азиат. об-ва (1956), Музей амер. народного иск-ва (1961, совр. назв. с 1966), «Нойе галери» (1968), Музей искусств Бронкса (1971; здание – 2006, архит. бюро «Arquitectonica»), Музей иск-ва Куинса (QMA; 1972), Детский музей Манхэттена (1973), Междунар. центр фотографии (1974), Музей иммиграции (1976), Новый музей (1977; совр. иск-во; здание – 2007, архит. бюро SANAA), Живой музей (1983; в Куинсе; совр. иск-во; авторы – пациенты Психиатрич. центра Кридмур), Музей афр. иск-ва (1984), Музей И. Ногучи (1985), Музей кино (1988, архит. бюро «Gwathmey Siegel & Associates Architects»; реконструкция – 2011, арх. Т. Лизер).
В Н.-Й. ок. 80 театров: театры Бродвея, внебродвейские (Off-Broadway) и вневнебродвейские (Off-Off-Broadway) театры, «Американ балле тиэтр» (1939), «Нью-Йорк сити балле» (1948), Амер. театр танца А. Эйли (1958), Театр Линкольн-центра (1985, мюзиклы и драма на сценах Театра им. В. Бомонт и Театра им. М. Ньюхаус) и др. Школа амер. балета (1934). Киноцентр (1965). Ежегодно проводятся: Междунар. кинофестиваль (с 1963), кинофестиваль «TriBeCa» (с 2002); Шекспировский театральный фестиваль (с 1953), крупнейший мультижанровый театральный фестиваль Сев. Америки «Нью-Йорк интернашенал фриндж фестивал» (с 1997), летний театральный и концертный сезон в Центр. парке.
Н.-Й. – центр муз. культуры всемирного значения. Функционируют «Метрополитен-опера», «Нью-Йорк сити опера», Нью-Йоркский филармонический оркестр, Об-во камерной музыки (1969), Центр джазовой музыки (2004), «Дикапо опера» (1981) и др. Оркестры: Амер. симфонический (1962), Нью-Йоркский молодёжный симфонический (1963), камерный «Орфей» (1972), симфонический «Нью-Амстердам» (1976), Оркестр амер. композиторов (1977), Оркестр струнных инструментов (1999), Камерный оркестр Нью-Йорка (2006) и др. Среди крупнейших концертных площадок мирового значения: Карнеги-холл, Рейдио-сити-мюзик-холл, «Мэдисон-сквер-гарден» (сооружён в 1968 на месте снесённого здания Пенсильванского ж.-д. вокзала; спортивно-концертный комплекс); Академия музыки Бруклина (1861, старейший в США центр исполнительских искусств), Манхэттен-центр (Зал Хаммерстайн, 1906), театр «Аполло». Высшие муз. учебные заведения: Джульярдская школа, Музыкальный колледж Маннеса – Новая школа музыки (1916), Манхэттенская школа музыки (1917), Амер. академия музыки и драмы (1964), Новая школа джаза и совр. музыки (1986) и др. В театральном квартале Н.-Й. находятся крупнейшие мировые театры «бродвейского мюзикла» (мюзик-холлы): «Нью-Амстердам» (1903), «Зимний сад» (1911), «Стивен Сондхайм» (1918, совр. назв. с 2010), «Амбассадор» (1921), «Империал» (1923), «Маджестик» (1927), «Гершвин тиэтр» (1972), «Минскофф» (1973), «Фоксвудс» (1998) и мн. др. Н.-Й. – одна из столиц амер. джаза и блюза (многочисл. клубы, в т. ч. всемирно известные «Бердленд», «Виллидж Вангард», «Блю Ноут»), родина музыки таких популярных направлений, как сальса (возникла в среде лат.-амер. эмигрантов), хип-хоп (возник у афроамериканцев Бронкса), диско (уходит корнями в клубную муз. жизнь Н.-Й.). Междунар. муз. фестивали: «В основном Моцарт» («Mostly Mozart»), Фестиваль Линкольн-центра, «От реки до реки», «Летняя сцена», «Бродвей в Брайант-парке», фестивали джаза и популярной музыки в разл. районах города. Значит. место в муз. жизни города занимают парады нац. групп (ирландский в день Св. Патрика; пуэрториканский; народов Карибского бассейна; парад в китайский Новый год и др.).
Один из крупнейших спортивных центров мира с «Мэдисон-сквер-гарден», где проводятся матчи проф. команд по баскетболу и хоккею с шайбой, боксёрские поединки и т. д.; теннисными кортами в парке Флашинг-Медоус-Корона, где ежегодно (с 1978) проходит турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат США; мн. др. стадионами и спортивными аренами. Одна из самых крупных и старейших бейсбольных арен – «Янки Стадиум» (св. 50 тыс. мест). В 2010 открыт стадион «Нью Медоулендс» (ныне «Мет-Лайф»; св. 80 тыс. мест), где проводят матчи «Нью-Йорк Джайентс», 4-кратный обладатель Суперкубка по амер. футболу и 4-кратный победитель Нац. футбольной лиги, и «Нью-Йорк Джетс», выигравший суперкубок в 1968. Среди др. известных проф. команд – хоккейная «Нью-Йорк Рейнджерс» (обладатель 4 Кубков Стэнли в НХЛ), баскетбольная «Нью-Йорк Никс» (2-кратный чемпион НБА), бейсбольные «Нью-Йорк Янкис» (27-кратный победитель Мировой серии) и «Нью-Йорк Метс» (2-кратный победитель Мировой серии). За футбольный клуб «Нью-Йорк Космос» в 1970-х гг. выступали Пеле и Ф. Беккенбауэр. С сер. 19 в. в Н.-Й. проводятся шахматные турниры [в историю шахмат вошли крупнейшие междунар. турниры 1924 (1-е место занял Эм. Ласкер) и 1927 (1-е место занял Х. Р. Капабланка)]; с 1970 – традиц. междунар. марафон.
ВРП Большого Нью-Йорка составляет 1287 млрд. долл. (2011; ок. 8,5% ВВП США); по этому показателю он превосходит ВВП таких стран, как Мексика и Республика Корея; среди гор. агломераций уступает в мире только Токийской и почти равен суммарному ВРП двух др. крупнейших урбанизиров. районов страны – Большого Лос-Анджелеса и Большого Чикаго. В Большом Нью-Йорке производится ок. 4/5 ВРП штатов Нью- Йорк и Нью-Джерси. Гл. роль в экономике играет сфера услуг, в т. ч. сектора внешней и внутр. торговли (18,7% общего числа занятых, 2011), образования и здравоохранения (18,2%), адм. (14,3%), финансовых (8,6%), рекреац. и туристич. (8,1%), транспортно-логистич., телекоммуникац. и деловых услуг.
Н.-Й. – гл. «мировой город», один из ведущих центров мировой экономики и «экономическая столица» США (неофиц. назв. «город, который никогда не спит»). Численность занятых ок. 2,3 млн. чел. (без учёта маятниковых мигрантов). Значение Н.-Й. в мировой экономике определяется его регулирующими функциями, которые осуществляют такие учреждения, как Федеральный резервный банк Н.-Й., фондовые, товарно-сырьевые биржи, рейтинговые агентства и др. Н.-Й. традиционно занимает 1-е место среди городов мира по числу зарегистрированных в нём крупнейших мировых компаний (42 из 500 в 2012), в т. ч. лидеров в разл. сегментах экономич. деятельности. Федеральный резервный банк Н.-Й. (основан в 1914) – ведущее подразделение Федеральной резервной системы США; крупнейшее в мире хранилище золота (ок. 7 тыс. т, или ок. 247,1 млн. тройских унций, 2010). В Н.-Й. находятся штаб-квартиры крупнейших амер. коммерч. банков – Citigroup и JPMorgan Chase & Co., а также головные офисы New York Private Bank & Trust Corp., Apple Bank for Savings, Dime Savings Bank of Williamsburgh и др., амер. подразделения брит. банка HSBC Holdings, многопрофильных финансовых компаний («American Express Company», «Marsh & McLennan Companies», «BlackRock» и др.). До 2008 здесь располагались штаб-квартиры 5 крупнейших инвестиц. фондов США: «Lehman Brothers Holdings» (обанкротился), «Goldman Sachs Group» и «Morgan Stanley Group» (оба преобразованы в коммерч. банки), «Merrill Lynch» (ныне в составе Bank of America), «Bear Stearns Companies» (ныне в составе JPMorgan Chase & Co.).
Нью-Йоркская фондовая биржа [New York Stock Exchange, NYSE; официально открыта в 1817; здание 1903, арх. Дж. Б. Пост; в 2007 слилась с панъевропейской фондовой биржей Euronext; в 2008 приобрела 3-ю по величине фондовую биржу Н.-Й. – Амер. фондовую биржу (American Stock Exchange, AMEX); с 2013 подразделение фьючерсной биржи IntercontinentalExchange (ICE; г. Атланта)] – крупнейшая в мире площадка торговли ценными бумагами, занимает 1-е место по размерам капитализации представленных компаний (св. 14,2 трлн. долл. в 2011; всего св. 2300 компаний, в т. ч. ок. 460 американских) и объёмам торгов (ок. 20,2 трлн. долл.). Др. фондовые биржи: Нац. ассоциация дилеров ценных бумаг [National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ; основана в 1971; биржа высокотехнологичных компаний, 2-я в мире по рыночной капитализации представленных компаний (ок. 4,5 трлн. долл. в 2012; ок. 2900 компаний), в 2008 поглотила европ. фондовую биржу ОМХ; под управлением Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)] и Междунар. фондовая биржа (International Securities Exchange, ISE; основана в 2000; с 2007 подразделение европ. фондовой биржи Eurex).
В Н.-Й. (наряду с Чикаго и Лондоном) функционируют крупнейшие товарно-сырьевые биржи мира: Нью-Йоркская товарная биржа [New York Mercantile Exchange, NYMEX; ведёт историю с 1872, совр. статус с 1882; специализируется на минер. сырье (1-е место в мире по нефтяным фьючерсным контрактам); в 1994 поглотила Товарную биржу (Commodity Exchange, COMEX; специализировалась на металлах)] и Межконтинентальная фьючерсная биржа США [ICE Futures U. S. – крупнейшая в мире по оборотам опционных сделок; до 2007 – Нью-Йоркская торговая палата (New York Board of Trade, NYBOT), возникшая путём слияния Нью-Йоркской хлопковой биржи (New York Cotton Exchange, NYCE; основана в 1870) и Биржи кофе, сахара и какао (Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, CSCE; основана в 1882)].
Н.-Й. – крупнейший в США и один из главных мировых центров по оказанию страховых услуг; здесь расположены штаб-квартиры компаний «American International Group» (AIG; многопрофильная), «Assurant», «Loews Corpora- tion» (страхование имущества и ответственности), «New York Life Insurance Company», «AXA Equitable Life Insurance Company», «Guardian Life Insurance Company of America», «MetLife», «Mutual of America Life Insurance Company» (страхование жизни и здоровья), «The Travelers Companies» (страхование путешественников). Один из крупнейших в стране центров страхового бизнеса – ближний зап. пригород Н.-Й. Ньюарк, в пос. Уоррен (штат Нью-Джерси) размещается штаб-квартира страховой компании «Chubb Corporation».
Огромную роль в экономике города играют компании, занимающиеся операциями с недвижимостью, в т. ч. «SL Green Realty Corp.», «Cushman & Wakefield», «Tishman Speyer Properties», «Trump Organization». Рыночная стоимость недвижимости Манхэттена оценивалась в 802,4 млрд. долл. в 2006; ок. 80% населения округа арендуют жильё.
Н.-Й. – крупнейший в США центр по оказанию бизнес-услуг. Здесь находятся штаб-квартиры наиболее авторитетных в мире рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Moody’s», «Fitch Group»), головные офисы ведущих аудиторских («Deloitte Touche Tohmatsu», амер. отделений брит. «Ernst & Young», «PricewaterhouseCoopers»), консалтинговых («Booz & Co.», «McKinsey & Company» и др.) и пр. сервисных [напр., «Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund» (TIAA– CREF) для инвестирования пенсионных накоплений преподавателей вузов] компаний. В пределах Большого Нью-Йорка расположен головной офис компании «MasterCard» (пос. Перчас в составе г. Гаррисон, штат Нью-Йорк).
Один из крупнейших в США и в мире центр средств массовой информации, издательского дела, рекламы, моды, дизайна. Здесь базируются штаб-квартиры универсальных медиагрупп («News Corporation», «Time Warner»), телекоммуникац. компаний («Verizon Communications», «Virgin Media» и др.), информац. агентств (Associated Press, Dow Jones & Company, Bloomberg, Thomson Reuters и др.), телекомпаний (ABC, NBC, CBS и др.), интернет-корпораций (AOL и др.), издательств («McGraw- Hill», «HarperCollins», «Random House», амер. подразделение брит. «Pinguin Group», и др.); издаётся св. 200 газет (в т. ч. ведущие ежедневные «Wall Street Jornal», «The New York Times», «New York Post») и ок. 350 журналов [«Time», «U. S. News & World Report», «Cosmopolitan», «Allure», «Esquire», GQ («Gentlemen’s Quarterly») и др.]. Н.-Й. – один из ведущих мировых центров звукозаписи (в т. ч. одни из крупнейших в мире компаний – «Sony Music Entertainment» и «Warner Music Group»; здесь записываются 3 из 4 муз. произведений США), киноиндустрии (т. н. Голливуд Вост. побережья; ежегодно производится св. 3 тыс. кинофильмов и сериалов; в Бруклине – штаб-квартира кинокомпании «Steiner Studios», крупнейшей в США за пределами Лос-Анджелеса). Н.-Й., наряду с Лондоном и Токио, входит в тройку ведущих мировых центров рекламного дела (штаб-квартиры компаний «Omnicom Group», «Interpublic Group of Companies» и др.), является одним из 4 гл. мировых центров моды [наряду с Парижем, Миланом и Лондоном; штаб-квартиры «Calvin Klein», «Brooks Brothers» и др.; издаются журналы мод: «Runway», «Harper’s Bazaar», «Vouge», «Marie Claire», «Elle» (последние два – амер. версии франц. журналов) и др.; с 1943 ежегодно в феврале и сентябре проходит одна из наиболее представительных и престижных в мире Нью-Йоркская неделя высокой моды], разработки косметич. и парфюмерной продукции (штаб-квартиры «Avon», «Estée Lauder», «Max Factor», «Maybelline», «Revlon» и др.), архитектурно-проектной деятельности и мн. др. С 1900 ежегодно проводится Нью-Йоркский междунар. автосалон.
Портовый комплекс Н.-Й. – Нью- Джерси – крупнейший на Вост. побережье США (грузооборот 85,4 млн. т, 2011); осуществляет междунар. и внутренние (мор. каботажные и речные) перевозки. В 1970–80-е гг. причалы для обработки крупнотоннажных грузов были перенесены из Н.-Й. в соседние города штата Нью-Джерси; в границах города гл. грузовые причалы расположены в Бруклине и Бронксе. Осн. грузы: автомобили (650,7 тыс. шт.; портовый комплекс – крупнейший в стране по экспорту и импорту автомобилей), контейнерные (5,5 млн. контейнеров ДФЭ; 3-й по величине в США) и наливные (гл. обр. нефть и нефтепродукты). По р. Гудзон и Системе судоходных каналов штата Нью-Йорк (1918; в её составе каналы Эри и Осуиго) портовый комплекс получает доступ к портам системы Великих озёр. Н.-Й. – один из крупнейших в мире центров авиасообщений. Общий пассажирооборот св. 100 млн. чел. (2-е место в мире после Лондона); осн. перевозки обеспечивают аэропорты: им. Дж. Ф. Кеннеди (47,7 млн. чел., 2011), Ньюарк-Либерти (33,1 млн. чел., 2010) и Ла-Гуардия (24,0 млн. чел., 2010). В городе функционируют самый крупный в мире автобусный терминал (сооружён в 1950; 7,2 тыс. рейсов и ок. 200 тыс. пассажиров в сутки) и одни из крупнейших в мире ж.-д. вокзалов: Большой центральный (44 платформы и 67 путей – все под землёй; ок. 140 тыс. пассажиров в сутки) и Пенсильванский (подземный; 11 платформ и 21 путь; ок. 300 тыс. пассажиров в сутки – самый загруженный в стране); в целом ж.-д. вокзалы Н.-Й. принимают ок. 2/3 пассажиров поездов дальнего следования США. Большое значение имеют пригородные перевозки (ежедневно ок. 1,5 млн. чел.; 1-е место в США). Нью- Йоркская система скоростного транспорта обслуживается компаниями «New York City Transit Authority» [NYCTA; в её составе два подразделения: «New York City Subway» (26 линий; 337 км; 468 станций; ок. 40% путей и 1/3 станций находятся на поверхности, в т. ч. на эстакадах; 5,3 млн. пассажиров в будний день, 2011) и «Staten Island Rapid Transit Operating Authority» (SIRTOA; 1 линия; 22,5 км; 22 станции; на о. Статен)] и «Port Authority Trans-Hudson Corporation» (PATH; 4 линии; 22,2 км; 13 станций; обеспечивает связь Н.-Й. с пригородами в штате Нью- Джерси). Насчитывается 29 паромных линий, которые связывают Манхэттен, Бруклин, Статен-Айленд и населённые пункты в штате Нью-Джерси.
В 2010 Н.-Й. посетили 48,7 млн. туристов (1-е место среди городов мира; 28,5 млн. чел. в 1995), в т. ч. св. 9,7 млн. иностранных; доход туриндустрии составил 31 млрд. долл.
Н.-Й. сохраняет значение одного из крупнейших в мире центров управления пром. произ-вом; здесь расположены штаб-квартиры и головные офисы компаний «Hess Corporation» (нефтеперерабатывающая пром-сть), «L-3 Communications» (авиаракетно-космич. пром-сть), «Colgate-Palmolive» (парфюмерно-косметическая пром-сть), «Pfizer», «Bristol-Myers Squibb» (обе – фармацевтич. пром-сть), «Philip Morris International» (табачная пром-сть). Штаб-квартиры мн. ведущих амер. компаний размещены в пределах МСА Н.-Й., где более низкие ставки налогообложения сочетаются с преимуществами близости самого Н.-Й.: «PepsiCo» (произ-во безалкогольных напитков и продуктов питания; в Перчасе), «International Business Machines Corporation» (IBM; одна из крупнейших в мире ИТ-компаний; г. Армонк, оба – в штате Нью-Йорк), «Johnson & Johnson» (косметич., санитарно-гигиенич. средства и мед. оборудование; г. Нью-Брансуик), фармацевтич. «Wyeth» (пос. Мадисон) и «Merck & Co.» (г. Саммит; в 2009 в её состав вошла «Schering-Plough Corporation»); «Honeywell International» (электронные системы управления и автоматизации; г. Морристаун; все – в штате Нью-Джерси) и др. Здесь же базируются головные офисы амер. отделений ведущих иностр. компаний, в т. ч. японские «Panasonic Corporation» (Ньюарк) и «Fujitsu» (пос. Фэрфилд; обе – электронная техника и ИТ-технологии), герм. BASF (полимерные материалы и др. химич. товары; пос. Флорем-Парк), а также центр разработок герм. «Siemens» (электротехнич., энергетич. и электронное оборудование; г. Принстон, все – в штате Нью- Джерси). В КМСА Н.-Й. расположены штаб-квартиры «General Electric Company» (электротехнич., энергетич., мед. оборудование, бытовая техника и др.; г. Фэрфилд, штат Коннектикут), «Xerox Corporation» (офисная, компьютерная и бытовая техника) и головной офис амер. отделения швед.-швейц. «Asea Brown Boveri» (ABB; электротехнич. и энергетич. оборудование; оба – в Норуолке).
Пром. произ-во играет в экономике города второстепенную роль. Б. ч. предприятий (всего св. 10 тыс.) ориентирована на удовлетворение потребностей индивидуального клиента и сосредоточена на Манхэттене. Наиболее развиты швейная, полиграфич., пищевая (в т. ч. произ-во шоколада, пирожных для гостиниц), химич. и мебельная (включая произ-во на заказ шкафов, ящиков для перевозки произведений искусства и т. п.) пром-сть. В Бруклине – предприятия по переработке какао, фабрика фармацевтич. компании «Pfizer» и др. Большой Нью-Йорк – один из гл. индустриальных центров США и всего мира [по величине добавленной стоимости обрабатывающей пром-сти (80–90 млрд. долл. в год) занимает 5-е место в мире после гор. агломераций Токио, Лос-Анджелеса, Чикаго и Хьюстона]. В структуре пром. произ-ва выделяются постиндустриальные (гл. обр. высокотехнологичные) отрасли. Примыкающая к Н.-Й. северная часть штата Нью-Джерси – крупнейший в США и один из ведущих в мире ареал произ-ва фармацевтич. препаратов. Гл. центры: Нью-Брансуик (за обилие разл. мед. учреждений и фармацевтич. фабрик его неофициально называют городом здоровья), Принстон, пос. Хопуэлл (во всех – предприятия компании «Bristol-Myers Squibb»), Монтвилл (герм. «Bayer HealthCare Pharmaceuticals», фармацевтич. подразделение «Bayer») и Фэрфилд (швейц. «Nycomed Holdings»). В Морристауне функционирует завод компании «Colgate-Palmolive» (косметич. средства и продукция бытовой химии), в пос. Изелин (штат Нью-Джерси) – заводы герм. компаний BASF и «Siemens» (электронная техника). Также развиты нефтеперерабатывающая (в штате Нью-Джерси действуют три НПЗ: в г. Линден мощностью 11,5 млн. т сырой нефти в год, в г. Перт-Амбой – 4 млн. т, в г. Порт-Ридинг – 3,5 млн. т) и пищевкусовая пром-сть.
Энергоснабжение города обеспечивают неск. ТЭС (работают на природном газе и мазуте): «Ravenswood» (мощность 2700 МВт), «Astoria-1» (1300 МВт), «Astoria-2» (800 МВт; все – в Куинсе), «Arthur Kill» (900 МВт; в Статен-Айленде) и др. В 61 км к северу от Н.-Й. расположена АЭС «Indian Point» (мощность 2045 МВт).
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Авторы статьи: В. А. Белоголовский (архитектура),М. Славинский (музыка),А. Д. Сахаров (экономика).