НЬЮ-ЙОРК

Го­род на Се­ве­ро- Вос­то­ке США, в юж. час­ти шта­та Нью- Йорк. Один из круп­ней­ших и са­мых мно­го­на­цио­наль­ных го­ро­дов ми­ра. Нас. 8,2 млн. чел. (2013), из них выход­цы из стран Лат. Аме­ри­ки св. 27% (в т. ч. из Пу­эр­то-Ри­ко 9,5%; из стран Вест-Ин­дии – Ямай­ки, Гаи­ти, Бар­ба­до­са и др. 7,5%; из Мек­си­ки 3,2%), аф­ро­аме­ри­кан­цы св. 24% (са­мая мно­го­числ. об­щи­на в США), вы­ход­цы из стран Азии ок. 12% [в т. ч. из Ки­тая 5,3% (наи­бо­лее круп­ная об­щи­на за пре­де­ла­ми Азии), из Ин­дии 2,8%]; сре­ди дру­гих – бе­лые аме­ри­кан­цы ев­рей­ско­го (ок. 12%; са­мая боль­шая об­щи­на за пре­де­ла­ми Из­раи­ля), итал. (8,2%), ирл. (5,1%), нем. (3,3%), рус. (3%), польск. (2,7%) про­ис­хо­ж­де­ния. Рас­по­ло­жен в од­но­им. га­ва­ни на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го ок. Тер­ри­то­рия го­ро­да (1213,3 км2, в т. ч. вод­ная по­верх­ность 427,7 км2) вклю­ча­ет ост­ро­ва Лонг-Ай­ленд, Ста­тен и Ман­хэт­тен, раз­де­лён­ные р. Гуд­зон, про­то­кой Ист-Ри­вер, про­ли­ва­ми Лонг-Ай­ленд и Те-Нар­ро­ус. Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но Н.-Й. раз­де­лён на 5 ок­ру­гов («бо­ро»): Ман­хэт­тен (рас­по­ло­жен на од­но­им. ост­ро­ве; ср. плот­ность нас. ок. 26,7 тыс. чел./км2 – макс. по­ка­за­тель в США), Бронкс (рас­по­ло­жен на ма­те­ри­ке), Ку­инс (Квинс; в зап. час­ти о. Лонг-Ай­ленд), Брук­лин (на зап. око­неч­но­сти о. Лонг-Ай­ленд) и Ста­тен-Ай­ленд (на од­но­им. ост­ро­ве).

Н.-Й. – центр круп­ней­ше­го в стра­не ур­ба­ни­зи­ров. райо­на. Вме­сте с ближ­ни­ми при­го­ро­да­ми в шта­тах Нью-Йорк (г. Йон­керс и др.), Нью-Джер­си (го­ро­да Ньюарк, Джер­си-Си­ти, Па­тер­сон, Эли­за­бет и др.) и Пен­силь­ва­ния об­ра­зу­ет Боль­шой Нью-Йорк – мет­ро­по­ли­тен­ский ста­ти­стич. аре­ал (MCA) Нью-Йорк – Се­вер­ный Нью-Джер­си – Лонг-Ай­ленд (об­щая пл. ок. 17,4 тыс. км2; нас. св. 19 млн. чел.). Тя­го­тею­щие к Н.-Й. центр. часть шта­та Нью-Джер­си (го­ро­да Трен­тон и др.) и юго-за­пад­ная часть шта­та Кон­нек­ти­кут (го­ро­да Стам­форд, Но­ру­олк, Бридж­порт, Нью-Хей­вен и др.) фор­ми­ру­ют кон­со­ли­ди­ро­ван­ный МСА (КМСА) Н.-Й. [об­щая про­тя­жён­ность с се­ве­ро- вос­то­ка на юго-за­пад вдоль по­бе­ре­жья Ат­лан­ти­че­ско­го океа­на ок. 200 км; пл. ок. 30,7 тыс. км2; нас. св. 23,8 млн. чел.]. Н.-Й. – яд­ро Сев.-Вост. ме­га­ло­по­ли­са (т. н. Бос­ваш; круп­ней­шее в США и од­но из са­мых круп­ных в ми­ре сре­до­то­чие гор. аг­ло­ме­ра­ций на Вост. по­бе­ре­жье от Бос­то­на на се­ве­ре до Ва­шинг­то­на на юге). Н.-Й. – один из круп­ней­ших в США и в ми­ре уз­лов ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных (10 ли­ний) до­рог. Круп­ный мор. и реч­ной порт. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты им. Дж. Ф. Кен­не­ди, Ла-Гу­ар­дия (оба – в чер­те го­ро­да) и Ньюарк-Ли­бер­ти (в шта­те Нью- Джер­си, в 24 км к за­па­ду от Н.-Й.). Мет­ро­по­ли­тен (1868).

В 15–16 вв. на тер­ри­то­рии бу­ду­ще­го го­ро­да про­жи­ва­ли де­ла­ва­ры. В 1524 она бы­ла об­сле­до­ва­на экс­пе­ди­ци­ей итал. пу­те­ше­ст­вен­ни­ка Дж. Вер­рац­ца­но, фи­нан­си­руе­мой ли­он­ски­ми бан­ки­ра­ми, и по­лу­чи­ла назв. Но­вый Ан­гу­лем (франц. Nou­velle-Angoulême) в честь франц. ко­ро­ля Фран­ци­ска I, но­сив­ше­го с 1496 ти­тул гра­фа Ан­гу­лем­ско­го. В 1609 изу­че­на англ. мо­ре­пла­ва­те­лем Г. Гуд­зо­ном, на­хо­див­шим­ся на служ­бе Ни­дерл. Ост-Инд­ской ком­па­нии. По ре­зуль­та­там экс­пе­ди­ции, вы­явив­шей хо­ро­шие воз­мож­но­сти для боб­ро­во­го про­мыс­ла, в 1614 она бы­ла пе­ре­да­на в управ­ле­ние тор­говой Ком­па­нии Но­вых Ни­дер­лан­дов. В 1621–24 вла­де­ние Ни­дерл. Вест-Инд­ской ком­па­нии, с 1624 яд­ро пров. Но­вые Ни­дер­лан­ды в со­ста­ве рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций. В 1625 для за­щи­ты от воз­мож­ных атак англ. и франц. войск на юж. око­неч­но­сти о. Ман­хэт­тен (впер­вые упо­мя­нут гол­ланд­ца­ми как Manna-hata в 1609; по од­ной из вер­сий, назв. про­ис­хо­дит от сло­ва, оз­на­чаю­ще­го на яз. де­ла­вэр «ска­ли­стый ост­ров») ос­но­ван форт Ам­стер­дам, в 1626 – по­се­ле­ние Но­вый Ам­стер­дам (ни­дерл. Nieuw Amsterdam). В 1626 ди­рек­тор про­вин­ции П. Ми­ну­ит вы­ку­пил весь ост­ров у ме­ст­ных ин­дей­цев в об­мен на то­ва­ры об­щей стои­мо­стью 60 гуль­де­нов. В 1630-х гг. Но­вый Ам­стер­дам – не­боль­шое по­се­ле­ние (в 1628 ок. 270 жит.), центр тор­гов­ли с ме­ст­ны­ми ин­дей­ца­ми. В 1640-х гг. его на­се­ле­ние со­кра­ти­лось в ре­зуль­та­те вой­ны с де­ла­ва­ра­ми, при­чи­ной ко­то­рой ста­ла по­пыт­ка ди­рек­то­ра про­вин­ции об­ло­жить ин­дей­цев да­нью. В 1653 Но­вый Ам­стер­дам по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1664 без боя взят англ. фло­том, что по­слу­жи­ло при­чи­ной анг­ло-голл. вой­ны 1665–67 (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны 17–18 вв.), по­лу­чил совр. назв. в честь бра­та Кар­ла II Яко­ва Стю­ар­та, гер­цо­га Йорк­ско­го. По Бред­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1667 стал вла­де­ни­ем Анг­лии. Во вре­мя анг­ло-голл. вой­ны 1672–74 за­хва­чен ни­дерл. вой­ска­ми (1673), пе­ре­име­но­ван в Ньив-Ора­нье (ни­дерл. Nieuw Oranje) в честь Виль­гель­ма III Оран­ско­го. По 2-му Вест­мин­стер­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1674 воз­вра­щён Анг­лии, вновь на­зван Н.-Й., во­шёл в со­став вла­де­ний гер­цо­га Йорк­ско­го. В 1680–95 имел мо­но­по­лию на экс­порт му­ки, стал важ­ным мор. пор­том. В 1685 в свя­зи с вос­ше­ст­ви­ем гер­цо­га Йорк­ско­го на англ. пре­стол (см. Яков II) стал цен­тром ко­ро­лев­ской пров. Нью- Йорк в со­ста­ве 12 графств (об­ра­зо­ва­ны в 1683). В 1688–89 вхо­дил в со­став до­ми­нио­на Но­вая Анг­лия. Н.-Й. – центр Лей­сле­ра вос­стания 1689–91, вос­ста­ний чер­но­ко­жих ра­бов в 1712 и 1741, ан­ти­бри­тан­ско­го дви­же­ния на­чи­ная с 1760-х гг. В го- ро­де ак­тив­но дей­ст­во­ва­ла орг-ция «Сы­ны сво­бо­ды», про­во­ди­лись ак­ции про­тив Гер­бо­во­го ак­та 1765, по ана­ло­гии с «Бос­тон­ским чае­пи­ти­ем» 1773 унич­то­жа­лись пар­тии чая, дос­тав­лен­ные брит. ко­раб­ля­ми. Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83 в 1775–76 ме­сто за­се­да­ния кон­грес­са пров. Нью- Йорк. В 1776 взят брит. вой­ска­ми по­сле по­ра­же­ния, на­не­сён­но­го ими амер. ар­мии под ко­манд. Дж. Ва­шинг­то­на в бит­ве при Брук­ли­не, пре­вра­тил­ся в важ­ный центр лоя­ли­стов. 25.11.1783 по­след­ние брит. вой­ска, на­хо­див­шие­ся в Н.-Й., по­ки­ну­ли тер­ри­то­рию США (от­ме­ча­ет­ся по­ны­не как День эва­куа­ции). В 1785–90 сто­ли­ца США, ме­сто инау­гу­ра­ции пер­во­го амер. пре­зи­ден­та. В 1784–97 адм. центр од­но­им. шта­та. В 1792 ме­сто под­пи­са­ния бро­ке­ра­ми т. н. Со­гла­ше­ния пла­та­но­во­го де­ре­ва, по­ло­жив­ше­го на­ча­ло Нью-Йорк­ской фон­до­вой бир­же. В 1801 ос­но­ва­на Брук­лин­ская верфь – до 1966 центр строи­тель­ст­ва ко­раб­лей для ВМФ США. В 1807 со­еди­нён па­ро­ход­ной ли­ни­ей с Ол­ба­ни, в 1825 (по­сле за­вер­ше­ния со­оружения ка­на­ла Эри) – с рай­оном Ве­ли­ких озёр, что пре­вра­ти­ло Н.-Й. в важ­ней­ший транс­порт­ный узел и мор. порт США. Во вре­мя анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­ны 1812–14 под­верг­ся бло­ка­де брит. фло­та. К 1820 круп­ней­ший го­род США по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (бо­лее 123 тыс. чел.). В 1819, 1822 по­стра­дал от эпи­де­мий жёл­той ли­хо­рад­ки, в 1821 – от ура­га­на и на­вод­не­ния, в 1835 – от по­жа­ра (сго­ре­ло боль­шин­ст­во зда­ний на Уолл-стрит). В 1832 со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Гар­ле­мом (Хар­ле­мом), в 1849 – с Нью-Хей­ве­ном, в 1852 – с Ол­ба­ни. В 1837–42 со­ору­жён ак­ве­дук, по ко­то­ро­му в Н.-Й. ста­ла по­сту­пать во­да из р. Кро­тон. В 1846 со­еди­нён те­ле­гра­фом с Бос­то­ном и Фи­ладель­фи­ей (од­на из пер­вых те­ле­граф­ных ли­ний в США). К 1850 на­счи­ты­вал св. 515 тыс. жи­те­лей, зна­чит. часть ко­то­рых со­став­ля­ли вы­ход­цы из Ир­лан­дии и Гер­ма­нии, при­быв­шие в Н.-Й. во вре­мя «Ве­ли­ко­го го­ло­да» 1845–49 и Ре­во­лю­ции 1848–49 в Гер­ма­нии. В сер. 19 в. круп­ный центр га­зет­но­го де­ла (см. «Нью- Йорк таймс», «Нью-Йорк дей­ли ньюс»). С 1853 в Н.-Й. не­од­но­крат­но про­во­ди­лись Все­мир­ные вы­став­ки. В 1861 в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния от­но­ше­ний сев. и юж. шта­тов мэр Н.-Й. Ф. Вуд пред­ло­жил вы­вес­ти го­род из со­ста­ва США (в т. ч. с це­лью со­хра­не­ния до­хо­дов от тор­гов­ли хлоп­ком) и об­ра­зо­вать «сво­бод­ный го­род» (пред­ло­же­ние под­дер­жа­но не бы­ло). Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861–65 важ­ный во­ен.-мор. центр се­ве­рян, ме­сто вер­бов­ки доб­ро­воль­цев. Во 2-й пол. 19 в. круп­ный центр ра­бо­че­го дви­же­ния, в 1872–76 ме­сто пре­бы­ва­ния Ге­не­раль­но­го со­ве­та Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го. В 1874 при­сое­ди­нил ряд зе­мель быв. граф­ст­ва Уэст­че­стер («при­сое­ди­нён­ный окр. Бронкс», с 1914 са­мо­сто­ят. окр. Бронкс в со­ста­ве Н.-Й.), в 1897–98 часть тер­ри­то­рии быв. граф­ст­ва Ку­инс [в т. ч. Лонг-Ай­ленд-Си­ти (го­род с 1870); ны­не окр. Ку­инс], быв. граф­ст­во Рич­монд (окр. Рич­монд, с 1975 окр. Ста­тен-Ай­ленд), г. Брук­лин (ны­не окр. Брук­лин), в ре­зуль­та­те че­го воз­ник т. н. Боль­шой Н.-Й. К 1900 на­се­ле­ние Н.-Й. пре­вы­си­ло 3,4 млн. чел., го­род стал од­ним из круп­ней­ших ми­ро­вых пор­тов, пром., фи­нансо­вых и тор­го­вых цен­тров. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны че­рез Н.-Й. про­из­во­ди­лась от­прав­ка аме­ри­кан­ских экс­пе­ди­ци­он­ных сил в Ев­ро­пу. С 1920-х гг. круп­ный центр дея­тель­но­сти ма­фии, с 1931 объ­е­ди­нён­ной в т. н. пять се­мей Н.-Й. В 1925–65 круп­ней­ший по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род ми­ра, ме­сто ак­тив­ной ми­гра­ции аф­роа­ме­ри­кан­цев с Юга США, центр аф­ро­аме­ри­кан­ской куль­ту­ры (см. Гар­лем­ская шко­ла). В пе­ри­од Ве­ли­кой де­прес­сии один из цен­тров ста­чеч­но­го дви­же­ния и дви­же­ния без­ра­бот­ных (уро­вень без­ра­бо­ти­цы со­став­лял ок. 25%). В 1934–45 го­род воз­глав­лял мэр Ф. Г. Ла Гу­ар­дия, ко­то­рый раз­вер­нул борь­бу с пре­ступ­но­стью и кор­руп­ци­ей и осу­ще­ст­вил ряд со­ци­аль­ных про­грамм. С 1946 штаб-квар­ти­ра Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций (с 1951 в совр. зда­нии). В 1960-х гг. один из цен­тров Дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва. С сер. 20 в. на­се­ле­ние Н.-Й. ста­ло со­кра­щать­ся (с поч­ти 7,9 млн. чел. в 1950 до 7,3 млн. чел. в 1990), по­сле при­ня­тия но­во­го им­ми­гра­ци­он­но­го за­ко­на 1965 в го­ро­де уве­ли­чи­лось чис­ло вы­ход­цев из ази­ат. стран. В 1970-х гг. Н.-Й. пе­ре­жил серь­ёз­ный фи­нан­со­вый кри­зис: го­род на­хо­дил­ся на гра­ни бан­крот­ст­ва. В 1978–89 гор. бюд­жет был оз­до­ров­лён. Мэр Н.-Й. в 1994–2001 Р. Джу­лиа­ни объ­я­вил «по­ли­ти­ку ну­ле­вой тер­пи­мо­сти», что при­ве­ло к со­кра­ще­нию уров­ня пре­ступ­но­сти в го­ро­де. В 1990–2000 чис­лен­ность на­се­ле­ния Н.-Й. воз­рос­ла с 7,3 до 8 млн. чел. 11.9.2001 под­верг­ся тер­ро­ри­стич. ата­ке, в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ли раз­ру­ше­ны зда­ния Все­мир­но­го тор­го­во­го цен­тра. В кон­це авг. 2011 серь­ёз­но по­стра­дал от ура­га­на Ай­рин, в кон­це окт. 2012 – от ура­га­на Сэн­ди.

Ис­то­рич. яд­ро Н.-Й. – Ман­хэт­тен, ко­то­рый име­ет ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку. Со­глас­но ген­пла­ну 1811, ко­то­рый учи­ты­вал рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния ост­ро­ва со 120 тыс. до 1 млн. чел., на его тер­ри­то­рию, без учё­та су­ще­ст­вую­ще­го рель­е­фа и жи­лой за­строй­ки, бы­ла на­не­се­на пря­мо­уголь­ная улич­ная сеть из ок. 2 тыс. квар­та­лов: 11 про­доль­ных «аве­ню» (в на­прав­ле­нии се­вер–юг; не счи­тая на­бе­реж­ных Ист-Ри­вер и Гуд­зо­на) и 155 (ны­не 220) по­пе­реч­ных улиц («стрит»; в на­прав­ле­нии вос­ток–за­пад), на­чи­ная с Хау­стон-стрит. В со­от­вет­ст­вии с идея­ми де­мо­кра­тии ули­цы бы­ли про­ну­ме­ро­ва­ны, а не на­зва­ны в честь вы­даю­щих­ся лич­но­стей. По это­му пла­ну пло­щадь ост­ро­ва бы­ла уве­ли­че­на с по­мо­щью на­мы­ва грун­та. 5-я аве­ню де­лит ост­ров на две час­ти: вост. сто­ро­ну (Ист- сайд) и зап. сто­ро­ну (Уэст-сайд).

Го­род со­став­ля­ют мно­го­числ. рай­оны, сре­ди них: на Ман­хэт­те­не – Фай­нан­шел- Ди­ст­рикт («Фи­нан­со­вый ок­руг» во­круг Уолл-стрит), Со­хо, Чай­на­та­ун, Литтл- Ита­ли («Ма­лень­кая Ита­лия»), Грин­вич- Вил­лидж (Гри­ну­ич-Вил­лидж; рай­он про­жи­ва­ния ху­дож­ни­ков и ар­ти­стов), Чел­си (рай­он ху­дож. га­ле­рей), Гар­лем (рай­он с пре­им. аф­роа­ме­ри­кан­ским на­се­ле­ни­ем), в Брук­ли­не – Брук­лин-Хайтс, Уиль­ямс­берг (центр об­щи­ны ев­ре­ев-ха­си­дов и мо­ло­дёж­ный рай­он), Ко­ни-Ай­ленд (рай­он пер­вых в го­ро­де пар­ков раз­вле­че­ний), Брай­тон-Бич (ме­сто про­жи­ва­ния им­ми­гран­тов из рес­пуб­лик быв. СССР), в Ку­ин­се – Лонг-Ай­ленд-Си­ти и Фла­шинг (парк Фла­шинг-Ме­до­ус-Ко­ро­на – ме­сто про­ве­де­ния Все­мир­ных вы­ста­вок 1939–40 и 1964), в Брон­ксе – Ри­вер­дейл, Кон­корс.

В свя­зи с боль­шим ко­ли­чест­вом вод­ных гра­ниц меж­ду рай­она­ми в Н.-Й. – св. 2 тыс. мос­тов, в т. ч. сталь­ной Хай- бридж [ме­ж­ду Ман­хэт­те­ном и Брон­ксом; 1838–48, инж. Дж. Б. Джер­вис, арх. Дж. Ре­ник (Ре­ну­ик) Млад­ший], Брук­лин­ский мост (ме­ж­ду Ман­хэт­те­ном и Брук­ли­ном; 1883, инж. Дж. Рёб­линг; на мо­мент окон­ча­ния строи­тель­ст­ва са­мый длин­ный под­вес­ной мост в ми­ре – 1825 м), Вер­ра­ца­но-Нар­ро­ус-бридж (ме­ж­ду о. Ста­тен и Брук­ли­ном; 1964, инж. О. Ам­ман; к окон­ча­нию строи­тель­ст­ва са­мый длин­ный под­вес­ной мост в ми­ре – 2040 м, про­лёт 1298 м). Совр. об­лик и транс­порт­ную сис­те­му Н.-Й. во мно­гом оп­ре­де­ли­ла дея­тель­ность гра­до­строи­те­ля Р. Мо­зе­са в 1930–1960-е гг.: по его за­мыс­лу гор. рай­оны и при­го­ро­ды бы­ли свя­за­ны се­тью ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, воз­ве­де­ны мос­ты, тон­не­ли, ста­дио­ны, об­ществ. пля­жи и ар­хит. ан­самб­ли (комп­лекс ООН, Лин­кольн-центр).

Са­мая про­тя­жён­ная ули­ца Н.-Й. – Брод­вей, про­тя­нув­ший­ся вдоль все­го Ман­хэт­те­на с юга на се­вер. Сре­ди др. клю­че­вых улиц (все – на Ман­хэт­те­не): 5-я аве­ню (са­мая фе­ше­не­бель­ная тор­говая ули­ца го­ро­да), Мэ­ди­сон-аве­ню, Сен­трал- Парк-Уэст (с мно­го­этаж­ны­ми жи­лы­ми до­ма­ми в сти­ле ар де­ко), Уолл-стрит (на­зва­ние ука­зы­ва­ет на су­ще­ст­во­вав­шую там кре­по­ст­ную сте­ну для за­щи­ты от ин­дей­цев, ок. 1640, ра­зо­бра­на в 1695) и 42-я ули­ца, где на­хо­дят­ся мн. ар­хит. дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти (с вос­то­ка на за­пад) – ком­плекс зда­ний ООН (1949–50, ар­хи­тек­то­ры У. Хар­ри­сон, Ле Кор­бю­зье, О. Ни­мей­ер и др.), зда­ние Фон­да Фор­да с мно­го­этаж­ным озе­ле­нён­ным ат­риу­мом (1967, арх. К. Роч; оба – в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма), 77-этаж­ная баш­ня «Крайс­лер бил­динг» с хро­ми­ро­ван­ным за­вер­ше­ни­ем (1930, арх. У. Ван Ален), не­бо­скрёб «Ча­нин бил­динг» с бо­га­тым де­ко­ром ин­терь­е­ра (1929, ар­хит. бю­ро «Sloan & Robertson»; оба – в сти­ле ар де­ко), Боль­шой цен­траль­ный ж.-д. вок­зал с ог­ром­ной скульп­тур­ной груп­пой над фрон­то­ном (от­крыт в 1871; совр. зда­ние – 1903–13, ар­хит. бю­ро «Reed and Stem», «Warren and Wetmore»), Нью- Йорк­ская пуб­лич­ная б-ка (1902–11, ар­хит. бю­ро «Car­rère and Hastings»; оба – в сти­ле бо­зар), не­бо­скрёб «Банк оф Аме­ри­ка тау­эр» в рус­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (выс. 365 м, 2-й по вы­со­те в Н.-Й.; 2004–09, ар­хит. бю­ро «Cook+Fox») и дом «1 Тайм-сквер» (1904; с 1928 – с «бе­гу­щей» но­во­ст­ной лен­той).

Пер­вые по­строй­ки в Н.-Й. поя­ви­лись в 1-й пол. 17 в., но со­ору­же­ния 17–18 вв. не со­хра­ни­лись из-за час­тых по­жа­ров, а так­же раз­ру­ше­ний в хо­де Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Сев. Аме­ри­ке 1775–83. До 2-й пол. 20 в. в Н.-Й. не при­ни­ма­лись ме­ры по со­хра­не­нию да­же при­знан­ных ар­хит. ше­дев­ров, по­это­му бы­ли ут­ра­че­ны мн. зда­ния 19 – нач. 20 вв., в т. ч. Пен­силь­ван­ский ж.-д. во­кзал (Пенн-стей­шен; 1902–11, ар­хит. бю­ро «McKim, Mead & White», сне­сён в 1963–65) – ог­ром­ное со­ору­же­ние, про­об­ра­зом про­ек­та ко­то­ро­го бы­ли Тер­мы Ка­ра­кал­лы в Ри­ме. Сре­ди наи­бо­лее важ­ных со­хра­нив­ших­ся со­ору­же­ний 19 – 1-й пол. 20 вв. – мо­ну­мент ста­туя Сво­бо­ды [на о. Ли­бер­ти; назв. ост­ро­ва до 1956 – Бед­ло­ус (Бед­лос); 1886, скульп­тор Ф. О. Бар­толь­ди, инж. А. Г. Эй­фель; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия] и тер­ми­нал им­ми­грац. служ­бы в рус­ле эк­лек­тиз­ма (на о. Эл­лис ча­стич­но в гра­ни­цах г. Джер­си-Си­ти; 1900, ар­хи­тек­то­ры Е. Л. Тил­тон, У. А. Бо­ринг). На Ман­хэт­те­не – Ра­ту­ша (Си­ти-холл) в сти­ле клас­си­циз­ма (1812, ар­хи­тек­то­ры Дж. Ман­гин, Дж. Мак-Ком Млад­ший), нео­го­ти­че­ские ц. Трои­цы (Три­ни­ти-черч; 1839–46, арх. Р. Апд­жон) и ка­то­лич. со­бор Св. Пат­ри­ка (1858–1879, шпи­ли – 1888, арх. Дж. Ре­ник Млад­ший), Мет­ро­по­ли­тен-му­зей (зда­ние 1880, ар­хи­тек­то­ры К. Во, Дж. Р. Мо­улд), кон­церт­ный зал Кар­не­ги-холл в сти­ле нео­ре­нес­санс (1891, арх. У. Б. Тат­хилл), клас­си­ци­стич. три­ум­фаль­ная ар­ка в пар­ке Ва­шинг­тон-сквер (1889–95, арх. С. Уайт), па­мят­ник Х. Ко­лум­бу на пл. Ко­лам­бус- серкл (1892, скульп­тор Г. Рус­со), нео­го­тич. анг­ли­кан­ский со­бор Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (с 1892, ар­хит. бю­ро «Heins & LaFarge» и др.), зда­ния Евр. му­зея в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1908, арх. Ч. Гил­берт) и Фрик со­б­ра­ния (1913–14, арх. Т. Хас­тингс; 1935, арх. Дж. Р. По­уп), отель «Уол­дорф-Ас­то­рия» в сти­ле ар де­ко (выс. 190,5 м; 1929–31, ар­хит. бю­ро «Schultze and Weaver») и му­зей­ный ком­плекс «Клой­стерс» (1938, фи­ли­ал Мет­ро­по­ли­тен-му­зея). В Брук­ли­не – гл. вход на клад­би­ще Грин-Вуд в сти­ле нео­го­ти­ки (1861–68, арх. Р. Апд­жон), Ме­мо­ри­аль­ная ар­ка на пл. Гранд-Ар­ми-пла­за в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1892, арх. Дж. Дaнкан) и не­бо­скрёб Williams­burgh Savings Bank (1927–29, ар­хит. бю­ро «Hal­sey, McCormack and Helmer»). В Ку­ин­се – форт Тот­тен (1863–64) и рек­лам­ные щи­ты в Лонг-Ай­ленд-Си­ти, об­ра­щён­ные на Ист-Ри­вер и Ман­хэт­тен: «Pepsi-Cola» (1936) и «Silvercup Studios» (с 1980-х гг.; пер­во­начально «Silvercup Bakery», 1939). В Брон­ксе – не­оклас­си­ци­стич. Зал Сла­вы ве­ли­ких аме­ри­кан­цев (1892–1912, арх. С. Уайт). На о. Ста­тен – кре­пость Бат­те­ри-Уид (1845–61) и куль­тур­ный центр р-на Снаг-Хар­бор (быв. жи­лой ком­плекс для мо­ря­ков-пен­сио­не­ров в сти­ле клас­си­циз­ма и др.; 1831–92, ар­хи­тек­то­ры М. Томп­сон, М. Ла­фе­вер и др.).

В Н.-Й. ок. 100 квар­та­лов ком­плекс­но со­хра­нив­шей­ся ис­то­рич. за­строй­ки; сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных – 26 квар­та­лов 2-й пол. 19 в., со­став­ляю­щих р-н Со­хо: пре­им. 5-этаж­ные зда­ния с чу­гун­ны­ми кар­ка­са­ми и та­ки­ми же фа­са­да­ми с ли­ты­ми ар­хит. де­та­ля­ми, вклю­чая ко­лон­ны ко­ринф­ско­го ор­де­ра («Хо­вут бил­динг», 1857, арх. Дж. Гай­нор, где изо­бре­та­те­лем Э. Г. Оти­сом был ус­та­нов­лен пер­вый без­о­пас­ный пас­са­жир­ский лифт в ми­ре, и др.); этот круп­ней­ший ком­плекс по­доб­ной за­строй­ки в ми­ре пер­во­на­чаль­но был рай­оном скла­дов и пред­при­ятий; сей­час зда­ния пре­вра­ще­ны в жи­лые до­ма с ху­дож. га­ле­рея­ми и мод­ны­ми ма­га­зи­на­ми на 1-м эта­же. Со­хо стал од­ним из яр­ких при­ме­ров (на­ря­ду с рай­она­ми Трай­бе­ка на Ман­хэт­те­не, Парк-Сло­уп, Уиль­ямс­берг и Дам­бо в Брук­ли­не) т. н. джен­три­фи­ка­ции, пре­вра­тив­шись в по­след­ней тре­ти 20 в. из об­вет­шав­ше­го и опас­но­го в бла­го­по­луч­ный и да­же эли­тар­ный.

Сре­ди осн. ти­пов жи­лой за­строй­ки Н.-Й. – «те­не­мент», не­ош­ту­ка­ту­рен­ный кир­пич­ный, час­то уз­кий 5-этаж­ный жи­лой дом без лиф­та со сдаю­щи­ми­ся в арен­ду квар­ти­ра­ми (строи­лись пре­им. в сер. – кон. 19 в.; рас­про­стра­не­ны в р-не Ниж­ний Ист-Сайд на Ман­хэт­те­не; напр., дом на Ор­чард-стрит, 1864, ны­не Му­зей «Те­не­мент»), и та­ун­ха­ус, 3–5-этаж­ный дом на 1 се­мью, часть т. н. тер­ра­сы, при­мы­каю­щий тор­ца­ми к со­сед­ним до­мам и имею­щий собств. зад­ний дво­рик-сад (со­хра­ни­лись в рай­онах Верх­ний Ист-Сайд и Верх­ний Уэст-Сайд на Ман­хэтте­не, Брук­лин-Хайтс и Парк-Сло­уп в Брук­ли­не; строи­лись в разл. ар­хит. сти­лях – нео­го­ти­ка, не­оре­нес­санс, бо­зар, в ду­хе ге­ор­ги­ан­ско­го сти­ля и клас­си­циз­ма, ук­ра­ша­лись па­рад­ны­ми ле­ст­ни­ца­ми, леп­ни­ной, чу­гун­ны­ми де­та­ля­ми). В 19 – нач. 21 вв. на Ман­хэт­те­не воз­во­дят­ся до­ро­гие мно­го­квар­тир­ные вы­сот­ные до­ма («Да­ко­та апар­тментс» в рус­ле эк­лек­тиз­ма, 1880–1884, арх. Х. Хар­ден­берг; «Трамп тау­эр», 1979–83, арх. Д. Скатт; «173/176 Пер­ри- стрит» в сти­ле не­омо­дер­низ­ма, 2002, арх. Р. Мей­ер; «15 Сен­трал Парк Уэст», 2007, арх. Р. Стерн, и др.). Брук­лин, са­мый на­се­лён­ный ок­руг Н.-Й., за­стро­ен пре­им. ма­ло­этаж­ны­ми мно­го­квар­тир­ны­ми до­ма­ми, од­но­се­мей­ны­ми до­ма­ми, тер­ра­са­ми из та­ун­хау­сов и до­мов на неск. се­мей. Но его центр. р-н Брук­лин-Хайтс вы­гля­дит как де­ло­вой центр круп­но­го го­ро­да с клас­си­ци­стич. зда­ни­ем ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции Бо­ро-холл (быв. Си­ти-холл г. Бруклин; 1845–48, арх. Г. Кинг; ку­пол, 1898), су­деб­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми и бло­ком офис­ных и жи­лых не­бо­скрё­бов. В Ку­ин­се, са­мом боль­шом по пло­ща­ди ок­ру­ге, мн. рай­оны на­по­ми­на­ют при­го­ро­ды; сре­ди не­мно­гих вы­сот­ных зда­ний – са­мый вы­со­кий в го­ро­де за пре­де­ла­ми Ман­хэт­те­на не­бо­скрёб «Си­тиг­руп бил­динг» в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (выс. 200 м; 1990, ар­хит. бю­ро «Skidmore, Owings & Mer­rill») в р-не Лонг-Ай­ленд- Си­ти. В Бронк­се пре­об­ла­да­ют мно­го­этаж­ные жи­лые до­ма, сре­ди ко­то­рых – «Ко­оп си­ти» (35 кор­пу­сов выс. до 33 эта­жей, 1968–73) – круп­ней­ший жи­лой коо­пе­ра­тив США со свои­ми шко­ла­ми, ком­мерч. и ре­лиг. цен­тра­ми, спорт­ком­плек­са­ми, ки­но­те­ат­ра­ми, элек­тро­под­стан­ци­ей.

В Н.-Й. ок. 6000 вы­сот­ных зда­ний, пре­им. на Ман­хэт­те­не, в уни­каль­ном «вер­ти­каль­ном ме­га­по­ли­се». Зна­ме­ни­тый не­бо­скрёб Эм­пайр-стейт-бил­динг (выс. 381 м; 1930, ар­хит. бю­ро «Shreve, Lamb & Har­mon») ос­та­вал­ся са­мым вы­со­ким в ми­ре до строи­тель­ст­ва т. н. ба­шен-близ­не­цов Все­мир­но­го тор­го­во­го цен­тра в сти­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (ВТЦ; выс. 415 и 417 м; 1966–73, арх. М. Яма­са­ки; раз­ру­ше­ны 11.9.2001). Сре­ди ран­них не­бо­скрё­бов Н.-Й. – «Флэ­тай­рон бил­динг» (т. н. Утюг; 1902, арх. Д. Бёр­нем), «Ме­тро­по­ли­тен лайф ин­шу­ренс ком­па­ни тау­эр» (про­об­раз – ко­ло­коль­ня со­бо­ра Св. Мар­ка в Ве­не­ции; 1909, арх. Н. Леб­рен и др.), нео­го­тич. «Вул­ворт бил­динг» (1911–13, арх. К. Гил­берт), «Му­ни­си­пал бил­динг» (про­то­тип 7 вы­сот­ных по­сле­во­ен­ных зда­ний в Мо­ск­ве; 1914, ар­хит. бю­ро «McKim, Mead & White») и «Дже­не­рал элек­трик бил­динг» (1931–33, арх. Р. Худ и др.), центр. баш­ня ком­плек­са Рок­фел­лер-цен­тра, «го­ро­да в го­ро­де», в сти­ле ар де­ко – с офис­ны­ми зда­ния­ми, под­зем­ным ком­мерч. цен­тром, Рей­дио- си­ти-мю­зик-хол­лом (кон­церт­ный зал на 6000 зри­те­лей, 1932, арх. Э. Д. Сто­ун) и центр. пло­ща­дью с ле­до­вым кат­ком и по­зо­ло­чен­ной ста­ту­ей Про­ме­тея. Из-за боль­шой вы­со­ты и пло­ща­ди не­бо­скрё­бов (38-этаж­ный не­бо­скрёб «Эк­ви­табл бил­динг», 1914–15, арх. Э. Р. Грэм) воз­ник­ли уча­ст­ки, ку­да ни­ко­гда не про­ни­ка­ло солн­це, в ре­зуль­та­те че­го в 1916 был при­нят 1-й за­кон о зо­ни­ро­ва­нии для ог­ра­ни­че­ния их строи­тель­ст­ва. Это при­ве­ло к по­яв­ле­нию в Н.-Й. це­ло­го ря­да сту­пен­ча­тых зда­ний («Па­ра­ма­унт бил­динг», 1926–27, ар­хит. бю­ро «Rapp & Rapp», и др.; трак­тую­щая этот прин­цип как ар­хит. при­ём баш­ня Австр. куль­тур­но­го фо­ру­ма, 1998–2002, арх. Р. Аб­ра­хам). В совр. Н.-Й. гор. вла­сти по­зво­ля­ют за­строй­щи­кам «на­ру­шать» пра­ви­ла зо­ни­ро­ва­ния в об­мен на соз­да­ние но­вых пло­ща­дей, пар­ков, фон­та­нов и т. п. Не­бо­скрёб «Сиг­рем бил­динг» (1956–1958, ар­хи­тек­то­ры Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джон­сон) сыг­рал важ­ную роль в раз­ви­тии об­ществ. про­стран­ст­ва Н.-Й. бла­го­да­ря соз­да­нию пе­ред ним про­сто­рной пло­ща­ди ши­ри­ной в квар­тал (зда­ние от­сту­па­ет от крас­ной ли­нии на 30 м). Та­кие зо­ны воз­ник­ли пе­ред зда­ния­ми «Тайм энд Лайф бил­динг» (1960, ар­хит. бю­ро «Harrison & Abra­mo­vitz»), «Дже­не­рал мо­торс бил­динг» (1968, арх. Э. Д. Сто­ун; ны­не пе­ред ним рас­по­ло­жен стек­лян­ный па­виль­он-куб под­зем­но­го ма­га­зи­на «Apple», 2006, ар­хит. бю­ро «Bohlin, Cywin­ski, Jackson»), «Си­тиг­руп сен­тер» (1974–77, арх. Х. Стаб­бинс). Сре­ди вы­сот­ных зда­ний 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. наи­бо­лее зна­чи­тель­ные: «Мет-Лайф бил­динг» в сти­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (быв. «Пан Ам бил­динг»; 1963, арх. В. Гро­пи­ус), «Со­ни бил­динг» (быв. AT&T, из­вест­ный как «Чип­пен­дейл» бла­го­да­ря сход­ст­ву с за­вер­ше­ни­ем ко­мо­да ра­бо­ты Т. Чип­пен­дей­ла; пер­вый не­бо­скрёб в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма; 1979–84, ар­хи­тек­то­ры Ф. Джон­сон, Дж. Берд­жи), ком­плекс Все­мир­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра с зим­ним са­дом под стек­лян­ным сводом (1985–88, арх. С. Пел­ли; часть ог­ромно­го ан­самб­ля в Бат­те­ри-Парк-Си­ти на юж. око­неч­но­сти Ман­хэт­те­на), «Тайм Уор­нер сен­тер» (2000–03, арх. Д. Чайлдс и бю­ро «Skid­more, Owings & Merrill»), «Херст тау­эр» – мно­го­гран­ная стек­лян­ная баш­ня, вы­рас­таю­щая из не­до­стро­ен­но­го ис­то­рич. зда­ния в сти­ле вен­ско­го Се­цес­сио­на (2003–06, арх. Н. Фос­тер), «Нью-Йорк таймс бил­динг» с за­кры­ваю­щи­ми стек­лян­ный фа­сад солн­це­за­щит­ны­ми эк­ра­на­ми из ке­ра­мич. тру­бок (2007, арх. Р. Пиа­но; оба – в сти­ле хай- тек) и об­ши­тый ме­тал­лом не­бо­скрёб «8 Спрус-стрит» в рус­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (2006–11, арх. Ф. Ге­ри).

На мес­те раз­ру­шен­но­го ВТЦ (зо­на т. н. Гра­унд-Зи­ро) стро­ит­ся но­вый мно­го­функ­цио­наль­ный ком­плекс: баш­ня «Уан Уорлд трейд сен­тер» («Фри­дом тау­эр»; выс. 417 м; с 2006, арх. Д. Чайлдс и бю­ро «Skidmore, Owings & Merrill») и др. офис­ные не­бо­скрё­бы, с 2008 вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся транс­порт­ный тер­ми­нал (арх. С. Ка­ла­тра­ва), соору­жён «Ме­мо­ри­ал 11 сен­тяб­ря» с во­до­па­да­ми на мес­те раз­ру­шен­ных ба­шен-близ­не­цов (2006–11, арх. М. Арад) и др.

Сре­ди по­стро­ек 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: мно­го­числ. му­зеи, тер­ми­нал TWA в аэ­ро­пор­ту им. Дж. Ф. Кен­не­ди (1956–1962, арх. Э. Саа­ри­нен), па­виль­он шта­та Нью-Йорк на Все­мир­ной вы­став­ке 1964 (1964, арх. Ф. Джон­сон), ко­рей­ская пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь Нью- Йор­ка (1999, арх. Г. Линн и др.), кор­пус «Альф­ред Лер­нер холл» Ко­лум­бий­ско­го ун-та (1999, арх. Б. Чу­ми), жи­лой дом на Грин­вич-стрит (Гри­ну­ич-стрит; 2004, арх. В. Дюб­бел­дам), зда­ние IAC (2007, Ф. Ге­ри), «40 Бонд-стрит» (2008, ар­хит. бю­ро «Хер­цог и де Ме­рон»), «100 11-я аве­ню» (2010, арх. Ж. Ну­вель), новый кор­пус кол­лед­жа Ку­пер-Юни­он (2006–09, арх. Т. Мейн) и «Дай­а­на сен­тер» Бар­нард-кол­лед­жа Ко­лум­бий­ско­го ун-та (2010, ар­хит. бю­ро «Weiss/ Manfredi»), жи­лая баш­ня «Эйч-Эл23» (HL23; 2011, арх. Н. Де­на­ри).

В Н.-Й. бо­лее 1700 пар­ков; два са­мых из­вест­ных и ста­рей­ших рас­по­ло­же­ны в цен­тре сво­их рай­онов – Центр. парк на Ман­хэт­те­не [пл. 3,4 км2; 1857–76; на его тер­ри­то­рии – во­до­хра­ни­ли­ще, зоо­парк (ос­но­ван в 1864 как зве­ри­нец; совр. ста­тус с 1934), Мет­ро­по­ли­тен-му­зей] и Прос­пект-парк в Брук­ли­не [пл. 2,4 км2; 1867; на его тер­ри­то­рии – центр ох­ра­ны ди­кой при­ро­ды (ос­но­ван в 1890 как зве­ри­нец, с 1935 зоо­парк, совр. назв. и ста­тус с 1993); оба пар­ка – ланд­шафт­ные ар­хи­тек­то­ры Ф. Л. Ол­м­стед и К. Вокс]. Одни из но­вей­ших пар­ков Н.-Й. – парк- про­ме­над Хай-Лайн (дли­на 2,3 км; 2006–2011, ар­хит. бю­ро «Field Operations» и «Diller Sco­fidio+Renfro»), уст­ро­ен­ный на за­бро­шен­ной ж.-д. эс­та­ка­де, и гор. парк на о. Статен (создаётся с 2008 на ме­сте од­ной из круп­ней­ших в ми­ре му­сор­ных сва­лок; про­ект ар­хит. бю­ро «Field Ope­rations» и др.). Бо­та­нич. са­ды: в Бронк­се (1891), Брук­ли­не (1910). Зоо­пар­ки: в Брон­ксе (1899; пл. 10,7 км2, круп­ней­ший в го­ро­де; гл. зоо­парк Н.-Й.), Ста­тен-Ай­лен­де (1936), Ку­ин­се (1968).

Н.-Й. – круп­ней­ший в США и один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры, куль­тур­ная сто­ли­ца Вост. по­бе­ре­жья США. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Нью-Йорк­ская АН (1817), Нью-Йорк­ская ака­де­мия ме­ди­ци­ны (1847), Ака­де­мия по­ли­тич. на­ук (1880), Амер. ака­де­мия ис­кусств и лит-ры (1898), Кор­по­ра­ция Э. Кар­не­ги (1911), Ин-т ме­ж­ду­нар. об­ра­зо­ва­ния (1919), Со­вет по ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ни­ям (1921), Ку­ран­тов­ский ин-т ма­те­ма­тич. на­ук (1935) Нью-Йорк­ско­го ун-та, Ман­хэт­тен­ский ин-т по­ли­тич. ис­сле­до­ва­ний (1978, совр. назв. с 1981). Круп­ные мед. н.-и. уч­ре­ж­де­ния: Мед. центр Ма­унт-Си­най (1852), Он­ко­ло­гич. центр Сло­ун – Кет­те­ринг (1884), Мед. кол­ледж Уэйл­ла (1898; при Кор­нелл­ском ун-те; на­уч. и учеб­ное уч­ре­ж­де­ние), св. 30 НИИ здра­во­охра­не­ния, Ис­сле­до­ва­тель­ский центр по рас­се­ян­но­му скле­ро­зу (2006) и др. Гос. вуз – Го­род­ской ун-т (1847; в его со­ста­ве св. 20 ин­сти­ту­тов, кол­лед­жей, школ; обу­ча­ют­ся св. 540 тыс. сту­ден­тов). Круп­ные не­го­су­дар­ств. ву­зы: Ко­лум­бий­ский уни­вер­си­тет, Нью-Йорк­ский ун-т (1831; круп­ней­ший не­го­су­дар­ств. ун-т США), Нью- Йорк­ская объе­ди­нён­ная тео­ло­гич. се­ми­на­рия (1836), Фор­дем­ский ун-т (ве­дёт историю с 1841; с 1846 ун-т, совр. назв. с 1907), Ин-т Прат­та (1887), кол­ледж Ку­пер-Юни­он для про­дви­же­ния нау­ки и иск-ва (1859), Ун-т Ие­ши­ва (1886), Нью- Йорк­ская шко­ла пра­ва (1891), Рок­фел­ле­ров­ский ун-т (1901, совр. назв. с 1965), Ун-т «Но­вая шко­ла» (1919, совр. назв. с 2005), Нью-Йорк­ский тех­но­ло­гич. ин-т (1955) и др. Круп­ней­ший в ми­ре комп­лекс те­ат­раль­но-кон­церт­ных, раз­вле­кат. и об­ра­зо­ват. уч­реж­де­ний – Лин­кольн- центр. В пре­де­лах МСА Н.-Й. рас­по­ло­же­на Во­ен. ака­де­мия в Уэст-Пойн­те (ос­но­ва­на в 1802; близ пос. Хай­ленд-Фолс, штат Нью-Йорк), в КМСА Н.-Й. – все­мир­но из­вест­ные Йель­ский уни­вер­си­тет и Прин­стон­ский уни­вер­си­тет.

Биб­лио­те­ки: Нью-Йорк­ская пуб­лич­ная [1895; од­на из круп­ней­ших на­уч­ных биб­лио­тек ми­ра; ок. 53,1 млн. ед. хр., в т. ч. 14 млн. то­мов и 12,5 млн. ру­ко­пи­сей; об­слу­жи­ва­ет Ман­хэт­тен, Бронкс и Ста­тен-Ай­ленд; име­ет неск. ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров, в т. ч. Центр изу­че­ния нег­ри­тян­ской куль­ту­ры им. А. Шом­бур­га в Гар­ле­ме (1925, совр. назв. с 1972)], Ку­ин­са (1896; пе­ре­строе­на в 1989; 21 млн. ед. хр.), Брук­лин­ская пуб­лич­ная (1897; св. 5 млн. то­мов), Мор­га­на (1924; в зда­нии 1906, ар­хит. бю­ро «McKim, Mead & White», ре­кон­ст­рук­ция – 2006, арх. Р. Пиа­но) с му­зе­ем и др.

В Н.-Й. рас­по­ло­же­ны св. 500 му­зе­ев, в т. ч. «Нац. ака­де­мия» (Му­зей и шко­ла; ос­но­ва­на в 1825 как Ака­де­мия ди­зай­на), экс­по­зи­ция Амер. ну­миз­ма­тич. об-ва (ос­но­ва­на в 1858), Амер. му­зей ес­теств. ис­то­рии (1869), Мет­ро­по­ли­тен-му­зей (1870); Нац. му­зей ди­зай­на Ку­пе­ра – Хьюитт (1897) и Центр Дж. Г. Хея (1994; фи­ли­ал Нац. му­зея амер. ин­дей­ца) – оба при Смит­со­нов­ском ин-те (Ва­шинг­тон); Брук­лин­ский дет­ский му­зей (1899; зда­ние 1972–77, ар­хит. бю­ро «Hardy Holz­man Pfeiffer»; но­вое кры­ло – 2008, арх. Р. Винь­о­ли), Евр. му­зей (1904), Ис­пан­ское об-во Аме­ри­ки (1904), со­б­ра­ние Фрик (1913), Му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва с фи­лиа­лом «Мо­МА PS1» (ре­кон­ст­рук­ция – 1997, арх. Ф. Фи­шер), Центр скульп­ту­ры (1928), Му­зей Н. Ре­ри­ха (1929; зда­ние 1958), Му­зей амер. иск-ва Г. Уит­ни (1931; зда­ние – 1963–66, арх. М. Брёй­ер), Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма (1937; см. в ст. Гуг­ген­хейм; зда­ние – 1959, арх. Ф. Л. Райт), Му­зей ис­кусств и ди­зай­на (1956; зда­ние – 1964–65, арх. Э. Д. Сто­ун; ре­кон­ст­рук­ция – 2008, арх. Б. Клоп­фил), му­зей Ази­ат. об-ва (1956), Му­зей амер. на­род­но­го иск-ва (1961, совр. назв. с 1966), «Нойе га­ле­ри» (1968), Му­зей ис­кусств Брон­кса (1971; зда­ние – 2006, ар­хит. бю­ро «Arqui­tectonica»), Му­зей иск-ва Ку­ин­са (QMA; 1972), Дет­ский му­зей Ман­хэт­те­на (1973), Ме­ж­ду­нар. центр фо­то­гра­фии (1974), Му­зей им­ми­гра­ции (1976), Но­вый му­зей (1977; совр. иск-во; зда­ние – 2007, ар­хит. бю­ро SANAA), Жи­вой му­зей (1983; в Ку­ин­се; совр. иск-во; ав­то­ры – па­ци­ен­ты Пси­хи­ат­рич. цен­тра Крид­мур), Му­зей афр. иск-ва (1984), Му­зей И. Но­гу­чи (1985), Му­зей ки­но (1988, ар­хит. бю­ро «Gwathmey Siegel & Associates Architects»; ре­кон­ст­рук­ция – 2011, арх. Т. Ли­зер).

В Н.-Й. ок. 80 те­ат­ров: те­ат­ры Брод­вея, вне­брод­вей­ские (Off-Broadway) и вне­вне­брод­вей­ские (Off-Off-Broadway) те­ат­ры, «Аме­ри­кан бал­ле ти­этр» (1939), «Нью-Йорк си­ти бал­ле» (1948), Амер. те­атр тан­ца А. Эй­ли (1958), Те­атр Лин­кольн-цен­тра (1985, мю­зик­лы и дра­ма на сце­нах Те­ат­ра им. В. Бо­монт и Те­ат­ра им. М. Нью­ха­ус) и др. Шко­ла амер. ба­ле­та (1934). Ки­но­центр (1965). Еже­год­но про­во­дят­ся: Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь (с 1963), ки­но­фес­ти­валь «Tri­BeCa» (с 2002); Шек­спи­ров­ский те­ат­раль­ный фес­ти­валь (с 1953), круп­ней­ший муль­ти­жан­ро­вый те­ат­раль­ный фес­ти­валь Сев. Аме­ри­ки «Нью-Йорк ин­тер­на­ше­нал фриндж фес­ти­вал» (с 1997), лет­ний те­ат­раль­ный и кон­церт­ный се­зон в Центр. пар­ке.

Н.-Й. – центр муз. куль­ту­ры все­мир­но­го зна­че­ния. Функ­цио­ни­ру­ют «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра», «Нью-Йорк си­ти опе­ра», Нью-Йорк­ский фи­лар­мо­ни­че­ский ор­кестр, Об-во ка­мер­ной му­зы­ки (1969), Центр джа­зо­вой му­зы­ки (2004), «Дикапо опера» (1981) и др. Ор­ке­ст­ры: Амер. сим­фо­ни­че­ский (1962), Нью-Йорк­ский мо­ло­дёж­ный сим­фо­ни­че­ский (1963), ка­мер­ный «Ор­фей» (1972), сим­фо­ни­че­ский «Нью-Ам­стер­дам» (1976), Ор­кестр амер. ком­по­зи­то­ров (1977), Ор­кестр струн­ных ин­ст­ру­мен­тов (1999), Ка­мер­ный ор­кестр Нью-Йор­ка (2006) и др. Сре­ди круп­ней­ших кон­церт­ных пло­ща­док ми­ро­во­го зна­че­ния: Кар­не­ги-холл, Рей­дио-си­ти-мю­зик-холл, «Мэ­ди­сон-сквер-гар­ден» (со­ору­жён в 1968 на ме­сте сне­сён­но­го зда­ния Пен­силь­ван­ско­го ж.-д. вок­за­ла; спор­тив­но-кон­церт­ный ком­плекс); Ака­де­мия му­зы­ки Брук­ли­на (1861, ста­рей­ший в США центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств), Ман­хэт­тен-центр (Зал Хам­мер­стайн, 1906), те­атр «Апол­ло». Выс­шие муз. учеб­ные за­ве­де­ния: Джуль­ярд­ская шко­ла, Му­зы­каль­ный кол­ледж Ман­не­са – Но­вая шко­ла му­зы­ки (1916), Ман­хэт­тен­ская шко­ла му­зы­ки (1917), Амер. ака­де­мия му­зы­ки и дра­мы (1964), Но­вая шко­ла джа­за и совр. му­зы­ки (1986) и др. В те­ат­раль­ном квар­та­ле Н.-Й. на­хо­дят­ся круп­ней­шие ми­ро­вые те­ат­ры «брод­вей­ско­го мю­зик­ла» (мю­зик-хол­лы): «Нью-Ам­стер­дам» (1903), «Зим­ний сад» (1911), «Сти­вен Сонд­хайм» (1918, совр. назв. с 2010), «Ам­бас­са­дор» (1921), «Им­пе­ри­ал» (1923), «Мад­же­стик» (1927), «Гер­швин тиэтр» (1972), «Мин­скофф» (1973), «Фок­свудс» (1998) и мн. др. Н.-Й. – од­на из сто­лиц амер. джа­за и блю­за (мно­го­числ. клу­бы, в т. ч. все­мир­но из­вест­ные «Берд­ленд», «Вил­лидж Ван­гард», «Блю Но­ут»), ро­ди­на му­зы­ки та­ких по­пу­ляр­ных на­прав­ле­ний, как саль­са (воз­ник­ла в сре­де лат.-амер. эмиг­ран­тов), хип-хоп (воз­ник у аф­ро­аме­ри­кан­цев Брон­кса), дис­ко (ухо­дит кор­ня­ми в клуб­ную муз. жизнь Н.-Й.). Ме­ж­ду­нар. муз. фес­ти­ва­ли: «В ос­нов­ном Мо­царт» («Mostly Mozart»), Фес­ти­валь Лин­кольн-цен­тра, «От ре­ки до ре­ки», «Лет­няя сце­на», «Брод­вей в Брай­ант-пар­ке», фес­ти­ва­ли джа­за и по­пу­ляр­ной му­зы­ки в разл. рай­онах го­ро­да. Зна­чит. ме­сто в муз. жиз­ни го­ро­да за­ни­ма­ют па­ра­ды нац. групп (ир­ланд­ский в день Св. Пат­ри­ка; пу­эр­то­ри­кан­ский; на­ро­дов Ка­риб­ско­го бас­сей­на; па­рад в ки­тай­ский Но­вый год и др.).

Один из круп­ней­ших спор­тив­ных цен­тров ми­ра с «Мэ­ди­сон-сквер-гар­ден», где про­во­дят­ся мат­чи проф. ко­манд по бас­кет­бо­лу и хок­кею с шай­бой, бок­сёр­ские по­един­ки и т. д.; тен­нис­ны­ми кор­та­ми в пар­ке Фла­шинг-Ме­до­ус-Ко­ро­на, где еже­год­но (с 1978) про­хо­дит тур­нир «Боль­шо­го шле­ма» – От­кры­тый чем­пио­нат США; мн. др. ста­дио­на­ми и спор­тив­ны­ми аре­на­ми. Од­на из са­мых круп­ных и ста­рей­ших бейс­боль­ных арен – «Ян­ки Ста­ди­ум» (св. 50 тыс. мест). В 2010 от­крыт ста­ди­он «Нью Ме­до­улендс» (ныне «Мет-Лайф»; св. 80 тыс. мест), где про­во­дят мат­чи «Нью-Йорк Джай­ентс», 4-крат­ный об­ла­да­тель Су­пер­куб­ка по амер. фут­бо­лу и 4-крат­ный по­бе­ди­тель Нац. фут­боль­ной ли­ги, и «Нью-Йорк Джетс», выигравший суперкубок в 1968. Сре­ди др. из­вест­ных проф. ко­манд – хок­кей­ная «Нью-Йорк Рейнд­жерс» (об­ла­да­те­ль 4 Куб­ков Стэн­ли в НХЛ), бас­кет­боль­ная «Нью-Йорк Никс» (2-крат­ный чем­пи­он НБА), бейс­боль­ные «Нью-Йорк Ян­кис» (27-крат­ный по­бе­ди­тель Ми­ро­вой се­рии) и «Нью-Йорк Метс» (2-крат­ный по­бе­ди­тель Ми­ро­вой се­рии). За фут­боль­ный клуб «Нью-Йорк Кос­мос» в 1970-х гг. вы­сту­па­ли Пе­ле и Ф. Бек­кен­бау­эр. С сер. 19 в. в Н.-Й. про­во­дят­ся шах­мат­ные тур­ни­ры [в ис­то­рию шах­мат во­шли круп­ней­шие ме­ж­ду­нар. тур­ни­ры 1924 (1-е ме­сто за­нял Эм. Лас­кер) и 1927 (1-е ме­сто за­нял Х. Р. Ка­паб­лан­ка)]; с 1970 – традиц. междунар. марафон.

ВРП Боль­шо­го Нью-Йор­ка со­став­ля­ет 1287 млрд. долл. (2011; ок. 8,5% ВВП США); по это­му по­ка­за­те­лю он пре­вос­хо­дит ВВП та­ких стран, как Мек­си­ка и Рес­пуб­ли­ка Ко­рея; сре­ди гор. аг­ло­ме­ра­ций ус­ту­па­ет в ми­ре толь­ко То­кий­ской и поч­ти ра­вен сум­мар­но­му ВРП двух др. круп­ней­ших ур­ба­ни­зи­ров. райо­нов стра­ны – Боль­шо­го Лос-Анд­же­ле­са и Боль­шо­го Чи­ка­го. В Боль­шом Нью-Йор­ке про­из­во­дит­ся ок. 4/5 ВРП шта­тов Нью- Йорк и Нью-Джер­си. Гл. роль в эко­но­ми­ке иг­ра­ет сфе­ра ус­луг, в т. ч. сек­то­ра внеш­ней и внутр. тор­гов­ли (18,7% об­ще­го чис­ла за­ня­тых, 2011), об­ра­зо­ва­ния и здра­во­охра­не­ния (18,2%), адм. (14,3%), фи­нан­со­вых (8,6%), рек­ре­ац. и ту­ри­стич. (8,1%), транс­порт­но-ло­ги­стич., те­ле­ком­му­ни­кац. и де­ло­вых ус­луг.

Н.-Й. – гл. «ми­ро­вой го­род», один из ве­ду­щих цен­тров ми­ро­вой эко­но­ми­ки и «эко­но­ми­че­ская сто­ли­ца» США (не­офиц. назв. «го­род, ко­то­рый ни­ко­гда не спит»). Чис­лен­ность за­ня­тых ок. 2,3 млн. чел. (без учё­та ма­ят­ни­ко­вых ми­гран­тов). Зна­че­ние Н.-Й. в ми­ро­вой эко­но­ми­ке оп­ре­де­ля­ет­ся его ре­гу­ли­рую­щи­ми функ­ция­ми, ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ют та­кие уч­ре­ж­де­ния, как Фе­де­раль­ный ре­зерв­ный банк Н.-Й., фон­до­вые, то­вар­но-сырь­е­вые бир­жи, рей­тин­го­вые агент­ст­ва и др. Н.-Й. тра­ди­ци­он­но за­ни­ма­ет 1-е ме­сто сре­ди го­ро­дов ми­ра по чис­лу за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных в нём круп­ней­ших ми­ро­вых ком­па­ний (42 из 500 в 2012), в т. ч. ли­де­ров в разл. сег­мен­тах эко­но­мич. дея­тель­но­сти. Фе­де­раль­ный ре­зерв­ный банк Н.-Й. (ос­но­ван в 1914) – ве­ду­щее под­раз­де­ле­ние Фе­де­раль­ной ре­зерв­ной сис­те­мы США; круп­ней­шее в ми­ре хра­ни­ли­ще зо­ло­та (ок. 7 тыс. т, или ок. 247,1 млн. трой­ских ун­ций, 2010). В Н.-Й. на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших амер. ком­мерч. бан­ков – Citi­group и JPMorgan Chase & Co., а так­же го­лов­ные офи­сы New York Private Bank & Trust Corp., Apple Bank for Sa­vings, Dime Savings Bank of Williams­burgh и др., амер. под­раз­де­ле­ния брит. бан­ка HSBC Hol­dings, мно­го­про­филь­ных фи­нан­со­вых ком­па­ний («American Express Compa­ny», «Marsh & McLennan Compa­nies», «BlackRock» и др.). До 2008 здесь рас­по­ла­га­лись штаб-квар­ти­ры 5 круп­ней­ших ин­ве­стиц. фон­дов США: «Lehman Brothers Hol­dings» (обан­кро­тил­ся), «Goldman Sachs Group» и «Morgan Stan­ley Group» (оба пре­об­ра­зо­ва­ны в ком­мерч. бан­ки), «Merrill Lynch» (ны­не в со­ста­ве Bank of Ame­rica), «Bear Stearns Companies» (ны­не в со­ста­ве JPMorgan Chase & Co.).

Нью-Йорк­ская фон­до­вая бир­жа [New York Stock Exchange, NYSE; офи­ци­аль­но от­кры­та в 1817; зда­ние 1903, арх. Дж. Б. Пост; в 2007 сли­лась с панъ­ев­ро­пей­ской фон­до­вой бир­жей Euronext; в 2008 при­об­ре­ла 3-ю по ве­ли­чи­не фон­до­вую бир­жу Н.-Й. – Амер. фон­до­вую бир­жу (American Stock Exchange, AMEX); с 2013 под­раз­де­ле­ние фью­чер­сной бир­жи IntercontinentalExchange (ICE; г. Ат­лан­та)] – круп­ней­шая в ми­ре пло­щад­ка тор­гов­ли цен­ны­ми бу­ма­га­ми, за­ни­ма­ет 1-е ме­сто по раз­ме­рам ка­пи­та­ли­за­ции пред­став­лен­ных ком­па­ний (св. 14,2 трлн. долл. в 2011; все­го св. 2300 ком­па­ний, в т. ч. ок. 460 аме­ри­кан­ских) и объё­мам тор­гов (ок. 20,2 трлн. долл.). Др. фон­до­вые бир­жи: Нац. ас­со­циа­ция ди­ле­ров цен­ных бу­маг [National Association of Securities Dea­lers Automated Quotation, NASDAQ; ос­но­ва­на в 1971; бир­жа вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ком­па­ний, 2-я в ми­ре по ры­ноч­ной ка­пи­та­ли­за­ции пред­став­лен­ных ком­па­ний (ок. 4,5 трлн. долл. в 2012; ок. 2900 ком­па­ний), в 2008 по­гло­ти­ла ев­роп. фон­до­вую бир­жу ОМХ; под уп­рав­ле­ни­ем Financial Industry Re­gulatory Aut­hority (FINRA)] и Ме­ж­ду­нар. фон­до­вая бир­жа (In­ternational Se­curities Exchange, ISE; ос­но­ва­на в 2000; с 2007 под­раз­де­ле­ние ев­роп. фон­до­вой бир­жи Eurex).

В Н.-Й. (на­ря­ду с Чи­ка­го и Лон­до­ном) функ­цио­ни­ру­ют круп­ней­шие то­вар­но-сырь­е­вые бир­жи ми­ра: Нью-Йорк­ская то­вар­ная бир­жа [New York Mercantile Exchange, NYMEX; ве­дёт ис­то­рию с 1872, совр. ста­тус с 1882; спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на ми­нер. сы­рье (1-е ме­сто в ми­ре по неф­тя­ным фью­чер­сным кон­трак­там); в 1994 по­гло­ти­ла То­вар­ную бир­жу (Com­modity Exchange, COMEX; спе­циа­ли­зи­ро­ва­лась на ме­тал­лах)] и Меж­кон­ти­нен­таль­ная фью­черс­ная бир­жа США [ICE Futures U. S. – круп­ней­шая в ми­ре по обо­ро­там оп­ци­он­ных сде­лок; до 2007 – Нью-Йорк­ская тор­го­вая па­ла­та (New York Board of Trade, NYBOT), воз­ник­шая пу­тём слия­ния Нью-Йорк­ской хлоп­ко­вой бир­жи (New York Cotton Exchange, NYCE; ос­но­ва­на в 1870) и Бир­жи ко­фе, са­ха­ра и ка­као (Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, CSCE; ос­но­ва­на в 1882)].

Н.-Й. – круп­ней­ший в США и один из глав­ных ми­ро­вых цен­тров по ока­за­нию стра­хо­вых ус­луг; здесь рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «American International Group» (AIG; мно­го­про­филь­ная), «Assurant», «Loews Corpora- tion» (стра­хо­ва­ние иму­ще­ст­ва и от­вет­ст­вен­но­сти), «New York Life Insurance Company», «AXA Equitable Life Insuran­ce Company», «Guar­dian Life Insurance Company of America», «MetLife», «Mu­tual of America Life Insurance Company» (стра­хо­ва­ние жиз­ни и здо­ро­вья), «The Travelers Companies» (стра­хо­ва­ние пу­те­ше­ст­вен­ни­ков). Один из круп­ней­ших в стра­не цен­тров стра­хо­во­го биз­не­са – ближ­ний зап. при­го­род Н.-Й. Ньюарк, в пос. Уор­рен (штат Нью-Джер­си) раз­ме­ща­ет­ся штаб-квар­ти­ра стра­хо­вой ком­па­нии «Chubb Corporation».

Ог­ром­ную роль в эко­но­ми­ке го­ро­да иг­ра­ют ком­па­нии, за­ни­маю­щие­ся опе­ра­ция­ми с не­дви­жи­мо­стью, в т. ч. «SL Green Realty Corp.», «Cushman & Wa­ke­field», «Tishman Speyer Properties», «Trump Organization». Ры­ноч­ная стои­мость не­движи­мо­сти Ман­хэт­те­на оце­ни­ва­лась в 802,4 млрд. долл. в 2006; ок. 80% на­се­ле­ния ок­ру­га арен­ду­ют жи­льё.

Н.-Й. – круп­ней­ший в США центр по ока­за­нию биз­нес-ус­луг. Здесь на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных в ми­ре рей­тин­го­вых агентств («Stan­dard & Poor’s», «Moody’s», «Fitch Gro­up»), го­лов­ные офи­сы ве­ду­щих ау­ди­тор­ских («Deloitte Touche Tohmatsu», амер. от­де­ле­ний брит. «Ernst & Young», «PricewaterhouseCoopers»), кон­сал­тин­го­вых («Booz & Co.», «McKinsey & Company» и др.) и пр. сер­вис­ных [напр., «Teachers Insurance and Annuity Association – Col­le­ge Retirement Equiti­es Fund» (TIAA– CREF) для ин­ве­сти­ро­ва­ния пен­си­он­ных на­коп­ле­ний пре­по­да­ва­те­лей ву­зов] ком­па­ний. В пре­де­лах Боль­шо­го Нью-Йор­ка рас­по­ло­жен го­лов­ной офис ком­па­нии «MasterCard» (пос. Пер­час в со­ста­ве г. Гар­ри­сон, штат Нью-Йорк).

Один из круп­ней­ших в США и в ми­ре центр средств мас­со­вой ин­фор­ма­ции, из­да­тель­ско­го де­ла, рек­ла­мы, мо­ды, ди­зай­на. Здесь ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры уни­вер­саль­ных ме­диа­групп («News Co­r­poration», «Time War­ner»), те­ле­ком­му­ни­кац. ком­па­ний («Ve­ri­zon Commu­nications», «Virgin Media» и др.), ин­фор­мац. агентств (Associated Press, Dow Jones & Company, Bloom­berg, Thomson Reuters и др.), те­ле­ком­па­ний (ABC, NBC, CBS и др.), ин­тер­нет-кор­по­ра­ций (AOL и др.), из­да­тельств («McGraw- Hill», «Har­perCol­lins», «Ran­dom Hou­se», амер. под­раз­де­ле­ние брит. «Pingu­in Group», и др.); из­да­ёт­ся св. 200 га­зет (в т. ч. ве­ду­щие еже­днев­ные «Wall Street Jornal», «The New York Times», «New York Post») и ок. 350 жур­на­лов [«Time», «U. S. News & World Report», «Cosmo­politan», «Allu­re», «Esquire», GQ («Gen­tle­men’s Quar­terly») и др.]. Н.-Й. – один из ве­ду­щих мировых цен­тров зву­ко­за­пи­си (в т. ч. од­ни из круп­ней­ших в ми­ре ком­па­ний – «Sony Music Entertainment» и «Warner Music Group»; здесь за­пи­сы­ва­ют­ся 3 из 4 муз. про­из­ве­де­ний США), ки­но­ин­ду­ст­рии (т. н. Гол­ли­вуд Вост. по­бе­ре­жья; еже­год­но про­из­во­дит­ся св. 3 тыс. ки­но­филь­мов и се­риа­лов; в Брук­ли­не – штаб-квар­ти­ра ки­но­ком­па­нии «Steiner Studios», круп­ней­шей в США за пре­де­ла­ми Лос-Анд­же­ле­са). Н.-Й., на­ря­ду с Лон­до­ном и То­кио, вхо­дит в трой­ку ве­ду­щих ми­ро­вых цен­тров рек­лам­но­го де­ла (штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «Omni­com Group», «Interpublic Group of Com­panies» и др.), яв­ля­ет­ся од­ним из 4 гл. ми­ро­вых цен­тров мо­ды [на­ря­ду с Па­ри­жем, Ми­ла­ном и Лон­доном; штаб-квар­ти­ры «Calvin Klein», «Brooks Brothers» и др.; из­да­ют­ся жур­на­лы мод: «Runway», «Har­per’s Bazaar», «Vouge», «Marie Claire», «Elle» (по­след­ние два – амер. вер­сии франц. жур­на­лов) и др.; с 1943 еже­год­но в фев­ра­ле и сен­тяб­ре про­хо­дит од­на из наи­бо­лее пред­ста­ви­тель­ных и пре­стиж­ных в ми­ре Нью-Йорк­ская не­де­ля вы­со­кой мо­ды], раз­ра­бот­ки кос­ме­тич. и пар­фю­мер­ной про­дук­ции (штаб-квар­ти­ры «Avon», «Estée Lauder», «Max Factor», «Maybelline», «Revlon» и др.), ар­хи­тек­тур­но-про­ект­ной дея­тель­но­сти и мн. др. С 1900 еже­год­но про­во­дит­ся Нью-Йорк­ский меж­ду­нар. авто­са­лон.

Пор­то­вый ком­плекс Н.-Й. – Нью- Джер­си – круп­ней­ший на Вост. по­бе­режье США (гру­зо­обо­рот 85,4 млн. т, 2011); осу­ще­ст­в­ля­ет ме­ж­ду­нар. и внут­рен­ние (мор. ка­бо­таж­ные и реч­ные) пе­ре­воз­ки. В 1970–80-е гг. при­ча­лы для об­ра­бот­ки круп­но­тон­наж­ных гру­зов бы­ли пе­ре­не­се­ны из Н.-Й. в со­сед­ние го­ро­да шта­та Нью-Джер­си; в гра­ни­цах го­ро­да гл. гру­зо­вые при­ча­лы рас­по­ло­же­ны в Брук­ли­не и Брон­ксе. Осн. гру­зы: ав­то­мо­би­ли (650,7 тыс. шт.; пор­то­вый ком­плекс – круп­ней­ший в стра­не по экс­пор­ту и им­пор­ту ав­то­мо­би­лей), кон­тей­нер­ные (5,5 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ; 3-й по ве­ли­чи­не в США) и на­лив­ные (гл. обр. нефть и неф­те­про­дук­ты). По р. Гуд­зон и Сис­те­ме су­до­ход­ных ка­на­лов шта­та Нью-Йорк (1918; в её со­ста­ве ка­на­лы Эри и Ос­уи­го) пор­то­вый ком­плекс по­лу­ча­ет дос­туп к пор­там сис­те­мы Ве­ли­ких озёр. Н.-Й. – один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров авиа­со­об­ще­ний. Об­щий пас­са­жи­ро­обо­рот св. 100 млн. чел. (2-е ме­сто в ми­ре по­сле Лон­до­на); осн. пе­ре­воз­ки обес­пе­чива­ют аэ­ро­пор­ты: им. Дж. Ф. Кен­не­ди (47,7 млн. чел., 2011), Ньюарк-Ли­бер­ти (33,1 млн. чел., 2010) и Ла-Гу­ар­дия (24,0 млн. чел., 2010). В го­ро­де функ­цио­ни­ру­ют са­мый круп­ный в ми­ре ав­то­бус­ный тер­ми­нал (со­ору­жён в 1950; 7,2 тыс. рей­сов и ок. 200 тыс. пас­са­жиров в су­тки) и од­ни из круп­ней­ших в ми­ре ж.-д. во­к­за­лов: Боль­шой цен­траль­ный (44 плат­фор­мы и 67 пу­тей – все под зем­лёй; ок. 140 тыс. пас­са­жи­ров в су­тки) и Пен­силь­ван­ский (подземный; 11 плат­форм и 21 путь; ок. 300 тыс. пас­са­жи­ров в сут­ки – са­мый за­гру­жен­ный в стра­не); в це­лом ж.-д. во­кза­лы Н.-Й. при­ни­ма­ют ок. 2/3 пас­са­жи­ров по­ез­дов даль­не­го сле­до­ва­ния США. Боль­шое зна­че­ние име­ют при­го­род­ные пе­ре­воз­ки (еже­днев­но ок. 1,5 млн. чел.; 1-е ме­сто в США). Нью- Йорк­ская си­сте­ма ско­рост­но­го транс­пор­та об­слу­жи­ва­ет­ся ком­па­ния­ми «New York City Transit Authority» [NYCTA; в её со­ста­ве два под­раз­де­ле­ния: «New York City Subway» (26 ли­ний; 337 км; 468 стан­ций; ок. 40% пу­тей и 1/3 стан­ций на­хо­дят­ся на по­верх­но­сти, в т. ч. на эс­та­ка­дах; 5,3 млн. пас­са­жи­ров в буд­ний день, 2011) и «Sta­ten Island Rapid Transit Operating Autho­rity» (SIRTOA; 1 ли­ния; 22,5 км; 22 стан­ции; на о. Ста­тен)] и «Port Authority Trans-Hudson Corporation» (PATH; 4 ли­нии; 22,2 км; 13 стан­ций; обеспе­чи­ва­ет связь Н.-Й. с при­го­ро­да­ми в шта­те Нью- Джер­си). На­счи­ты­ва­ет­ся 29 па­ром­ных ли­ний, ко­торые свя­зы­ва­ют Ман­хэт­тен, Брук­лин, Ста­тен-Ай­ленд и на­се­лён­ные пунк­ты в шта­те Нью-Джер­си.

В 2010 Н.-Й. по­се­ти­ли 48,7 млн. ту­ри­стов (1-е ме­сто сре­ди го­ро­дов ми­ра; 28,5 млн. чел. в 1995), в т. ч. св. 9,7 млн. ино­стран­ных; до­ход ту­рин­ду­ст­рии со­ста­вил 31 млрд. долл.

Н.-Й. со­хра­ня­ет зна­че­ние од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров управ­ле­ния пром. про­из-вом; здесь рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры и го­лов­ные офи­сы ком­па­ний «Hess Corporation» (неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая пром-сть), «L-3 Commu­ni­ca­tions» (авиа­ра­кет­но-кос­мич. пром-сть), «Colgate-Palmolive» (пар­фю­мер­но-кос­ме­тическая пром-сть), «Pfizer», «Bris­tol-My­ers Squibb» (обе – фар­ма­цев­тич. пром-сть), «Philip Morris International» (та­бач­ная пром-сть). Штаб-квар­ти­ры мн. ве­ду­щих амер. ком­па­ний раз­ме­ще­ны в пре­де­лах МСА Н.-Й., где бо­лее низ­кие став­ки на­ло­го­об­ло­же­ния со­че­та­ют­ся с пре­иму­ще­ст­ва­ми бли­зо­сти са­мо­го Н.-Й.: «PepsiCo» (про­из-во без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков и про­дук­тов пи­та­ния; в Пер­часе), «International Business Machines Corpo­ra­tion» (IBM; од­на из круп­ней­ших в ми­ре ИТ-ком­па­ний; г. Ар­монк, оба – в шта­те Нью-Йорк), «Johnson & Johnson» (кос­ме­тич., са­ни­тар­но-ги­гие­нич. сред­ст­ва и мед. обо­ру­до­ва­ние; г. Нью-Бран­су­ик), фар­ма­цев­тич. «Wyeth» (пос. Ма­ди­сон) и «Merck & Co.» (г. Сам­мит; в 2009 в её со­став во­шла «Schering-Plough Corpo­ration»); «Honeywell International» (элек­трон­ные сис­те­мы управ­ле­ния и ав­то­ма­ти­за­ции; г. Мор­ри­ста­ун; все – в шта­те Нью-Джер­си) и др. Здесь же ба­зи­ру­ют­ся го­лов­ные офи­сы амер. от­де­ле­ний ве­ду­щих иностр. ком­па­ний, в т. ч. япон­ские «Panasonic Corporation» (Ньюарк) и «Fu­jitsu» (пос. Фэр­филд; обе – элек­трон­ная тех­ни­ка и ИТ-тех­но­ло­гии), герм. BASF (по­ли­мер­ные ма­те­риа­лы и др. хи­мич. то­ва­ры; пос. Фло­рем-Парк), а так­же центр раз­ра­бо­ток герм. «Siemens» (элек­тро­тех­нич., энер­ге­тич. и элек­трон­ное обо­ру­до­ва­ние; г. Прин­стон, все – в шта­те Нью- Джер­си). В КМСА Н.-Й. рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры «General Electric Com­pany» (элек­тро­тех­нич., энер­ге­тич., мед. обо­ру­до­ва­ние, бы­то­вая тех­ни­ка и др.; г. Фэр­филд, штат Кон­нек­ти­кут), «Xerox Corporation» (офис­ная, ком­пь­ю­тер­ная и бы­то­вая тех­ни­ка) и го­лов­ной офис амер. от­де­ле­ния швед.-швейц. «Asea Brown Bo­veri» (ABB; элек­тро­тех­нич. и энер­ге­тич. обо­ру­до­ва­ние; оба – в Но­ру­ол­ке).

Пром. про­из-во иг­ра­ет в эко­но­ми­ке го­ро­да вто­ро­сте­пен­ную роль. Б. ч. пред­при­ятий (все­го св. 10 тыс.) ори­ен­ти­ро­ва­на на удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­стей ин­ди­ви­ду­аль­но­го кли­ен­та и со­сре­до­то­че­на на Ман­хэт­те­не. Наи­бо­лее раз­ви­ты швей­ная, по­ли­гра­фич., пи­ще­вая (в т. ч. про­из-во шо­ко­ла­да, пи­рож­ных для гос­ти­ниц), хи­мич. и ме­бель­ная (вклю­чая про­из-во на за­каз шка­фов, ящи­ков для пе­ре­воз­ки про­из­ве­де­ний ис­кус­ст­ва и т. п.) пром-сть. В Брук­ли­не – пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ка­као, фаб­ри­ка фар­ма­цев­тич. ком­па­нии «Pfizer» и др. Боль­шой Нью-Йорк – один из гл. ин­ду­стри­аль­ных цен­тров США и все­го ми­ра [по ве­ли­чи­не до­бав­лен­ной стои­мо­сти об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (80–90 млрд. долл. в год) за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ми­ре по­сле гор. аг­ло­ме­ра­ций То­кио, Лос-Анд­же­ле­са, Чи­ка­го и Хью­сто­на]. В струк­ту­ре пром. про­из-ва вы­де­ля­ют­ся по­стин­ду­ст­ри­аль­ные (гл. обр. вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные) от­рас­ли. При­мы­каю­щая к Н.-Й. се­вер­ная часть шта­та Нью-Джер­си – круп­ней­ший в США и один из ве­ду­щих в ми­ре аре­ал про­из-ва фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­тов. Гл. цен­тры: Нью-Бран­су­ик (за оби­лие разл. мед. уч­ре­ж­де­ний и фар­ма­цев­тич. фаб­рик его не­офи­ци­аль­но на­зы­ва­ют го­ро­дом здо­ро­вья), Прин­стон, пос. Хо­пу­элл (во всех – пред­при­ятия ком­па­нии «Bris­tol-Myers Squibb»), Монт­вилл (герм. «Bayer HealthCare Pharma­ceuticals», фар­ма­цев­тич. под­раз­де­ле­ние «Bayer») и Фэр­филд (швейц. «Nycomed Holdings»). В Мор­рис­тау­не функ­цио­ни­ру­ет за­вод ком­па­нии «Colgate-Palmo­live» (кос­ме­тич. сред­ст­ва и про­дук­ция бы­то­вой хи­мии), в пос. Изе­лин (штат Нью-Джер­си) – за­во­ды герм. ком­па­ний BASF и «Siemens» (элек­трон­ная тех­ни­ка). Так­же раз­ви­ты неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (в шта­те Нью-Джер­си дей­ст­ву­ют три НПЗ: в г. Лин­ден мощ­но­стью 11,5 млн. т сы­рой неф­ти в год, в г. Перт-Ам­бой – 4 млн. т, в г. Порт-Ри­динг – 3,5 млн. т) и пи­ще­вку­со­вая пром-сть.

Энер­го­снаб­же­ние го­ро­да обес­пе­чи­ва­ют неск. ТЭС (ра­бо­та­ют на при­род­ном га­зе и ма­зу­те): «Ravenswood» (мощ­ность 2700 МВт), «Astoria-1» (1300 МВт), «Astoria-2» (800 МВт; все – в Ку­ин­се), «Arthur Kill» (900 МВт; в Ста­тен-Ай­лен­де) и др. В 61 км к се­ве­ру от Н.-Й. рас­по­ло­же­на АЭС «Indian Point» (мощ­ность 2045 МВт).

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Авторы статьи: В. А. Бе­ло­го­лов­ский (ар­хи­тек­ту­ра),М. Сла­вин­ский (му­зы­ка),А. Д. Са­ха­ров (эко­но­ми­ка).

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