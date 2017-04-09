Последнее сражение Гражданской войны в США 9 апреля 1865 года состоялось сражение при Аппоматтоксе, фактически завершившее Гражданскую войну Североамериканских штатов капитуляцией армии южан во главе с генералом Ли. Сегодня, когда мы справляем 152-ю годовщину удивительно корректного разрешения непростого конфликта, стоит поговорить о том, что эволюционируют только вирусы гриппа и поколения смартфонов. Люди же, отчего-то, почти всегда оказываются глупее собственных предков.

9 апреля 1865 года состоялось сражение при Аппоматтоксе, фактически завершившее Гражданскую войну Североамериканских штатов капитуляцией армии южан во главе с генералом Ли.

Кто-то сразу скажет: «Почему это завершившее? В Аппоматтоксе сдалась только Северовиргинская армия южан под командованием генерала Ли, остальные продолжали сопротивление ещё до конца июня, а официально война окончилась и вовсе в 1866 году». Строго говоря, всё это так. Однако и в американской историографии 9 апреля считается таким вот «началом конца» войны – в первую очередь из-за глубокого символического значения. Примерно как у нас таким событием Гражданской войны стали штурм Перекопа и освобождение Крыма. Война ведь после этого тоже не кончилась, был ещё и Дальний Восток и Средняя Азия. Но такой вот этап: «Фух, основное сделали, осталось в деталях разобраться».

Мы уже однажды обращали внимание на Гражданскую войну в США и её причины. Обычно основной причиной считают рабство и ошибаются. Рабство было скорее поводом, а воевали штаты друг с другом потому, что имели не совпадающие взгляды на проблему устройства государства.

Последний бой

...Положение армии конфедератов весной 1865 года чем-то напоминало наполеоновскую армию после отступления из Москвы: южане отступали и больше были озабочены тем, чтобы накормить людей и лошадей. А кавалерия федералов в это время прорывалась в их тылы и лишала южан снабжения (как это делали кавалеристы Давыдова и Платова).

Генерал Ли (командующий Северовиргинской армией южан) в этом смысле мог бы служить общей иллюстрацией положения, в котором оказалась армия Юга. Из-за отсутствия продовольствия и фуража генералу становилось всё сложнее маневрировать. Буквально накануне, 6 апреля, во время сражения при Сайлерс-Крик это стоило генералу потери 10 тыс. солдат, то есть трети его армии. К тому же в плену федералов оказалось девять его генералов, включая командующего одним из трёх корпусов.

В этой ситуации Ли принял решение отступать к Аппоматтоксу, где мог пополнить припасы. Однако как раз сражение задержало его. К тому же он не знал, что такая же мысль пришла в голову Филиппу Шеридану – офицеру из армии Улисса Гранта (портрет этого генерала имеется на купюре достоинством 50 долларов). Шеридан опередил Ли буквально на несколько часов: первым вошёл в Аппоматтокс и захватил имевшиеся там обозы. Ли подошёл к городу вечером, обнаружил северян и решил прорываться к Линчбургу – следующему городу, где он мог найти провизию и фураж. Если бы он решился на прорыв сразу, возможно, ему удалось бы ускользнуть, однако ночью к кавалерии Шеридана подошла на помощь пехота – Ли узнал об этом слишком поздно.

Последние дни перед битвой Ли состоял в переписке с Грантом: тот предлагал сдаться и лить понапрасну кровь, Ли пытался выведать, на каких условиях Грант примет капитуляцию. Условия была простыми: сдать оружие (офицеры могут оставить личное), поклясться никогда больше не воевать против правительства и разойтись по домам.

Последнее сражение армии Ли было не слишком долгим. Несмотря на предложение Гранта, Ли всё же решил попробовать прорваться. Один из корпусов его армии пробился сквозь позиции Шеридана, но только для того, чтобы увидеть два корпуса северян, шедших на подмогу своей кавалерии. После чего Ли наконец принял тяжёлое решение встретиться с Грантом, заметив, что «...хотя лучше б мне умереть тысячью смертей».

Дальше всё решилось буквально за пару часов. Командующие армиями встретились, Грант подтвердил готовность принимать капитуляцию на прежних условиях. Ли выговорил специальный документ для всех своих солдат и офицеров: Грант лично ручался за их безопасность. Сама церемония капитуляции состоялась на три дня позже в том числе потому, что офицеры обеих армий печатали и подписывали почти 30 тыс. этих самых документов.

Может, в партизаны?

Один из офицеров южан предлагал генералу Ли прорываться малыми группами, выскользнуть и переключиться на партизанскую войну. Тот ответил, что голодные солдаты без контроля офицеров вскоре превратятся в преступников, причём вооружённых.

Это какой-то совершенно необъяснимый и немыслимый в современных условиях уровень сознательности: генерала волновала стабильность государства, хотя он находился в оппозиции к его тогдашним властям. Охранные документы он просил с той же целью. Фактически после сдачи южане просто ехали к себе домой и снова становились полноправными членами общества – до тех пор, пока соблюдали закон и клятву больше не брать в руки оружия.

К похожей формуле прибегли и в Советской России спустя год после взятия Крыма – объявили широкую амнистию без дополнительных условий. Жаль, что в дальнейшем это решение неоднократно пересматривалось.

***

В России и в Америке в определённый момент истории события развивались довольно похожим образом. Старая форма государства подошла к пределу своей эффективности, однако согласны с этим были не все. Конфликт элит постепенно разросся до гражданского противостояния, а те, кто оказался победителем, получили возможность пересобрать государство так, как им представлялось правильным.

Наиболее дальновидные участники обеих Гражданских войн понимали, что в процессе выяснения кто же прав необходимо соблюдать элементарные приличия: если довести ситуацию до развала государства, будет уже неважно, кто из участников имел более толковые планы на его новое устройство. Поэтому непримиримых постепенно задвинули в угол – и в США, и в СССР.