9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В США. 1861-1865

ПОХЭНКА Б.

Это уникальное издание содержит великолепные иллюстрации, сделанные одним из лучших баталистов современности Доном Трояни. Они позволят читателю ощутить атмосферу пахнущих порохом и дышащих смертью полей сражений войны Севера и Юга, узнать детали героических эпизодов великих битв при Шайло, Антитаме, Геттисберге, Спотсильвании, Питерсберге и многих других. В этой книге можно найти подробности биографий выдающихся полководцев, а также описания интересных деталей военного быта эпохи. Кроме того, в издании имеется масса любопытных сведений об униформе и оружии армий Севера и Юга.