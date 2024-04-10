9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

ДИПЛОМАТИЯ АВРААМА ЛИНКОЛЬНА

ИВАНОВ Р.

Книга рассказывает о дипломатии Авраама Линкольна, одного из крупнейших политических деятелей США XIX века, имя которого стало символом революционных традиций американского народа. Показаны особенности его деятельности, связанные с революционным характером гражданской войны 1861 — 1865 годов, борьбой против вмешательства Франции, Испании, Англии во внутренние дела США. Показана благожелательная позиция России по отношению к федеральному правительству США.