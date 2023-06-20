США глазами подданных Российской империи в XIX столетии История отношений России и США в последнее столетие посвящена прежде всего соперничеству. Но так было не всегда. В XIX веке Америка ещё не претендовала на мировую гегемонию, а русские дипломаты и путешественники с интересом наблюдали за внутренней жизнью бывшей британской колонии. На чтение: 2 минуты

История отношений России и США в последнее столетие посвящена прежде всего соперничеству. Но так было не всегда. В XIX веке Америка ещё не претендовала на мировую гегемонию, а русские дипломаты и путешественники с интересом наблюдали за внутренней жизнью бывшей британской колонии.

«…полученные здесь из Америки письма подтверждают доказательнейшим образом сколь твердое, столь и единогласное почти тамошних жителей намерение не повиноваться никаким таким повелениям, кои хотя бы мало клонились к утверждению за ними права здешнего законодательства...» . Российская дипломатия пристально следила за тем, что происходило в английских колониях во второй половине XVIII века. Появление на мировой карте нового государства, США, не обошло стороной общество Российской империи. В течение конца XVIII и первой половины XIX века многие россияне лично побывали в новой стране и оставили письменные свидетельства об этом.

Первый русский в США

Условно первым официальным «контактом» русских и американцев можно назвать встречу Петра I и Уильяма Пенна – британского колониста, благодаря которому на карте Северной Америки появилась Пенсильвания. В дальнейшем, однако, американцы и русские практически не пересекаются, несмотря на то, что на территории современной Аляски начинают своё продвижение русские торговцы и поселенцы.

В 1775 году начинается война за независимость североамериканских колоний, и Россия занимает в конфликте позицию вооружённого нейтралитета, благоприятного по отношению к восставшим. В это же время в Северной Америке появляются первые русские, оставившие воспоминания о событиях, происходивших в то время на континенте. Среди них – Фёдор Каржавин, сын купца, на протяжении почти 15 лет путешествовавший по миру и некоторое время проживший в Северной Америке.

Каржавин оказался в самой гуще боевых действий. В 1776 году он прибыл на французскую Мартинику. Сын купца, сам не лишённый деловой хватки, он увидел в разворачивавшихся в колониях событиях отличную возможность для обогащения. В следующем году он прибыл в Виргинию на снаряжённом на собственные средства военном судне, на борту которого были порох и оружие. На протяжении двух лет Каржавин пытался наладить поставки, однако деятельность английских каперов поставила крест на этом предприятии. В 1779 году купец был вынужден остаться в Америке, зарабатывая на жизнь лекарским делом. Он писал: «…помни, что ты больше ничего, как несчастный аптекарь, и вари свои лекарства для храбрых людей, которые отомстят твоим врагам, англичанам, за твое разорение» .

Видимо, Каржавин проникся чувствами к боровшимся за независимость колонистам. Он планировал возглавить американское посольство к Екатерине Великой, но этому не суждено было сбыться. Купец стал свидетелем победы США в войне и в течение некоторого времени жил в Виргинии, где познакомился со многими американскими политиками: в частности, с будущим президентом США Джеймсом Медисоном. В 1789 году транзитом через Францию (где купец стал свидетелем революционных событий) Каржавин вернулся в Санкт-Петербург, где поступил на службу в министерство иностранных дел.

Дипломаты о Штатах

В 1809 году между США и Российской империей были установлены дипломатические отношения. Помимо посла, первым из которых стал Андрей Дашков, в Америке также действовали консулы, многие из которых оставили воспоминания о своём пребывании в Новом Свете. Талантливый литератор и будущий издатель журнала «Отечественные записки» Павел Свиньин с 1811 года в течение двух лет служил в качестве русского консула в Филадельфии. Помимо непосредственных дипломатических обязанностей он активно печатался в местной прессе, рассказывая американским читателям о России. В США Свиньин вёл дневник, в котором довольно подробно описывал нравы, царившие в американском обществе – он оставил много любопытных деталей, проливающие свет на повседневную жизнь штатов в первой половине XIX века. «Один американец, впрочем, человек, довольно видевший свет, с сожалением объявил мне об одной девушке, что мы скоро ее потеряем. Это значит, что скоро она выйдет замуж. И он весьма удивился, когда я ему сказал, что в Европе женщины составляют истинную приятность общества, что девушки зовутся только попить чаю и потанцевать» .

Свиньин обратил внимание и на расовую сегрегацию, рассказывая о негре Глоде, служившего в России и приехавшем в США за своей семьёй: «бедный наш Глод, бывши в России в таком изобилии и почести, приехал сюда, и ни один белый не хотел с ним садиться вместе по обыкновению, не допускали его ни до какой компании белых, тогда-то он, бедный, почувствовал тяжесть своего положения, и если бы должен был остаться, был бы самый несчастливейший человек».

Современником Свиньина был Алексей Евстафьев, в общей сложности прослуживший на дипломатической работе в США около 36 лет. В середине XIX на фоне охлаждения отношений между странами (это было вызвано событиями «весны народов» и разгромом венгерского восстания в Австрии русской армией) он написал монографию о США на английском языке, которая, впрочем, так и не вышла из печати. Работа была выдержана в критическом по отношению к американцам ключе. В частности, там можно найти такие суждения: «У них всегда победа над мятежниками зовется жестоким деспотизмом, триумф разрушительных сил всегда — избавление от рабства. Они называют наказанных изменников жертвами, а изменников, отказавшихся от своих замыслов, трусами» .

Впрочем, другие дипломаты, посещавшие США, чаще отзывались об американцах в положительном ключе. Так, Василий Бодиско, родственник высокопоставленного русского дипломата в Штатах, так описывал деловую жилку жителей Америки : «Американцу и в голову не приходит, чтобы кто-нибудь гарантировал ему известный доход с затраченного капитала или обеспечивал потерю: он рассчитывает только на самого себя» . При этом он отказывал американцам в жадности, утверждая, что ими движет чаще всего спортивный азарт.

«Быстрые и деятельные»

В середине XIX века, помимо дипломатов, Штаты всё чаще посещают лица иных профессий. Особое место среди них занимали моряки. Их впечатления часто появлялись на страницах журнала «Морской сборник». Помимо них США посещали и железнодорожники для знакомства с местной инфраструктурой. Морской офицер А. Горковенко, в частности, поражался скоростью, с которой работали местные жители: «Нельзя не удивляться той быстроте, с которою воздвигаются в Америке здания. ...Построение судов идет с тою же изумительною быстротою» . В других записках он же предопределяет американцам великое будущее: «Соединённые Штаты <…> по предприимчивому и деятельному характеру жителей, должны занять место в числе первоклассных морских наций». Не обошёл Горковенко вниманием и личное отношение своих американских коллег: «Одного имени Русского Офицера было достаточно для того, чтобы везде встретить от них самый лестный прием и редкую обязательность» .

С началом эпохи правления Александра II отношения между странами вышли на пик, чему способствовало наличие общего соперника – Великобритании. Это вылилось, как широко известно, в благожелательный нейтралитет по отношению к Северу во время Гражданской войны и демонстрацию поддержки с помощью отправки соединений военных кораблей к берегам Северной Америки.

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