ЛИНКОЛЬН АВРААМ
ЛИНКОЛЬН АВРААМ - 16-й президент США.
Родился в бедной фермерской семье потомков первых переселенцев в Массачусетс и Виргинию. В 1816 году вместе с семьёй переехал в округ Спенсер на юго-западе Индианы, в 1830 году - в южный Иллинойс. Посещал школу менее года, работал подёнщиком-батраком, лесорубом, плотником, матросом на реке Миссисипи. В 1831-1837 годах жил в Нью-Сейлеме (штат Иллинойс), управлял деревенским магазином, служил помощником землемера, почтмейстером. В 1832 году добровольцем отправился на Войну Чёрного Ястреба (против индейских племён сауков и фоксов), однако в боях участия не принимал. В 1834-1841 годах член законодательного собрания Иллинойса от партии вигов. В 1836 году получил лицензию на юридическую практику. С 1837 года занимался адвокатской деятельностью, переехал в Спрингфилд - столицу штата Иллинойс. Во 2-й половине 1840-х годов Линкольн - один из преуспевающих адвокатов Иллинойса.
В 1847-1849 годах член Палаты представителей Конгресса США. 12.1.1848 года внёс резолюцию, призывавшую к завершению американо-мексиканской войны 1846-1848 годов и отказу от аннексий. Был противником распространения рабовладельческой системы на новые территории США, однако полагал, что вопрос о рабовладении входит в компетенцию отдельных штатов, а не федерального правительства. Выступил против принятия Канзас-Небраска билля 1854 года. После распада партии вигов примкнул в 1856 году к Республиканской партии США, активно участвовал в предвыборной кампании в поддержку кандидата от республиканцев Дж.Ч. Фримонта. В авгусье - октябре 1858 года проиграл С.А. Дугласу в борьбе за место в Сенате от штата Иллинойс, однако в ходе предвыборных дебатов завоевал общенациональную известность, прежде всего как противник рабства (речь «Дом разделённый» от 16.6.1858 года и др.).
В мае 1860 года выдвинут кандидатом от Республиканской партии США на пост президента страны. На выборах 6.11.1860 года собрал 40% голосов избирателей, но по числу выборщиков (180) обошёл кандидатов от Демократической партии США Дж.К. Брекенриджа и С.А. Дугласа и представителя Конституционной союзной партии Дж. Белла. Для южных штатов избрание Линкольна стало сигналом к сецессии и формированию 4.2.1861 года Конфедеративных штатов Америки (КША). В 1-й инаугурационной речи (4.3.1861 года) Линкольн призвал к сохранению единства США, заявив, что его правительство не будет нарушать существующие принципы рабовладения.
После нападения сил КША на федеральное укрепление Форт-Самтер (Южная Каролина) Линкольн объявил 15.4.1861 года южные штаты в состоянии мятежа (смотри Гражданская война в США 1861-1865 годах). На первом этапе войны ставил своей основной целью восстановление единства США; привлёк на сторону Севера «пограничные» рабовладельческие. штаты: Мэриленд, Делавэр, Кентукки, Миссисипи, а также население северо-западных областей Виргинии (с 1862 года штат Западная Виргиния). Впоследствии перешёл от политики ограничения распространения рабства к новому курсу, направленному на полную ликвидацию института рабства. 16.4.1862 года подписал закон об отмене рабства в Вашингтоне. 12.7.1862 года выступил в Конгрессе с предложением освободить рабов в «пограничных» штатах с выплатой компенсации их владельцам. 22.9.1862 года издал «Прокламацию об освобождении рабов» (подписана 30.12.1862 года), согласно которой с 1.1.1863 года свободными считались все рабы на контролируемых КША территориях (под неё не подпадали рабы на землях, оккупированных войсками Севера, и в «пограничных» штатах). В дальнейшем Линкольн настоял на внесении 13-й поправки в Конституцию страны об отмене рабства на всей территории США (принята Конгрессом 31.1.1865 года, ратифицирована 6.12.1865 года).
В экономической политике придерживался традиционного для вигов курса. В период президентства Линкольна принят закон о национальных банках (25.2.1863 года), устанавливавший строгий контроль федерального правительства за их деятельностью, увеличен таможенный тариф (с 19% в 1861 году до 47% в 1864 году), в качестве временной меры впервые в истории США введён подоходный налог в размере 3-5% (5.8.1861 года). По инициативе Линкольна 20.5.1862 года издан Гомстед-акт, способствовавший утверждению фермерского пути развития американского сельского хозяйства.
На президентских выборах 8.11.1864 года одержал победу над кандидатом от Демократической партии США генералом Дж. Мак-Клелланом. Приступил к разработке плана Реконструкции Юга США, отвергнув наиболее радикальные предложения республиканцев в Конгрессе. Через 5 дней после капитуляции Юга смертельно ранен в Театре Форда актёром Дж.У. Бутсом. Памяти Линкольна посвящены мемориалы в Вашингтоне (1922) и Лондоне (1876).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
The collected works. New Brunswick, 1953-1955. Vol. 1-9. [Supplements]. New Brunswick, 1990. Vol. 1-2;
The papers: legal documents and cases. Charlottesville, 2008. Vol. 1-4