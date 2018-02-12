Авраам Линкольн: личность и политика 12 февраля (н. ст.) 1809 года родился Авраам Линкольн, по прозвищу Честный Эйб, американский государственный деятель, ставший шестнадцатым президентом США и наиболее ярко проявивший себя в годы Войны Севера и Юга 1861–1865 годов (Гражданской войны в США). Перспективный политик Однозначно можно утверждать, что, если бы не Авраам Линкольн, США не были бы такими, как теперь. Он родился в семье небогатых фермеров-переселенцев. Родная мать Авраама умерла рано. Мачеха много занималась с мальчиком, он с интересом читал Библию, увлекся приключениями Робинзона Крузо, изучил учебник по истории Америки. В возрасте 20 лет Линкольн начал жить самостоятельно.

12 февраля (н. ст.) 1809 года родился Авраам Линкольн, по прозвищу Честный Эйб, американский государственный деятель, ставший шестнадцатым президентом США и наиболее ярко проявивший себя в годы Войны Севера и Юга 1861–1865 годов (Гражданской войны в США).

Перспективный политик

Политическая карьера Линкольна началась в 1835 году, когда он был избран в Законодательное собрание штата Иллинойс. К этому времени 26-летний начинающий политик уже успел сменить ряд профессий. В родном штате он поработал землемером, почтмейстером и даже побывал капитаном ополчения во время восстания индейских племен под предводительством Черного Ястреба.

Образованием молодой законодатель занимался самостоятельно. И, судя по всему, весьма успешно — в 1836 году Линкольн сдал экзамен на звание адвоката. Молодой законодатель и адвокат быстро приобрёл авторитет благодаря своим ораторским способностям и безукоризненной репутации. Нередко отказывался брать гонорары у несостоятельных граждан, которых он защищал в суде; ездил в разные концы штата, чтобы помочь людям в разборе тяжб.

Не удивительно, что при таком бескорыстном подходе к делу, он постоянно находился в стесненных материальных обстоятельствах и вынужден был часто занимать деньги. Своей привычкой полностью отдавать долги он заслужил одно из самых известных своих прозвищ — «Честный Эйб».

В 1846 году Линкольн был избран членом Палаты представителей Конгресса в (1847—1849). В Вашингтоне он активно выступал против действий президента Джеймса Нокса Полка в американо-мексиканской войне, считая её неоправданной агрессией со стороны Соединённых Штатов.

Рабство занимало значительное место в сознании Линкольна. Его дядя и отец дяди имели рабов. Его отец, убежденный баптист, напротив, решительно отвергал рабство, хотя и не только по этико-моральным причинам, будучи простым рабочим, он на собственной шкуре почувствовал, что значит конкурировать с трудом рабов.

В 1856 году Линкольн примкнул к республиканцам и взял на себя роль лидера в Иллинойсе. Состав партии не мог быть более неоднородным: демократы, выступающие против рабства, бывшие виги, аболиционисты, трезвенники и нативисты составляли конгломерат, основой объединения которых являлась цель не допустить дальнейшего распространения рабства. За исключением аболиционистов, эти группировки не выступали за уничтожение рабства в областях, где оно уже существовало. Для них важными были, прежде всего, новые территории, еще "свободная земля". Программа республиканцев свелась к общеизвестной формуле "Свободная земля, свободный труд, свобода слова, свободный человек".

Честный ли Эйб?

С растущим беспокойством Линкольн наблюдал за событиями "Кровавого Канзаса, где сторонники и противники рабства развязали партизанскую войну. В октябре 1859 года общественное волнение достигло новой высшей точки вследствие акции фанатичного, религиозно настроенного противника рабства Джона Брауна, который еще до этого в Канзасе провел политические террористические акты. Он вместе со своими сыновьями и несколькими сторонниками напал на арсенал оружия в Харперс-Ферри, Виргиния. Браун, который тайно получал поддержку от состоятельных аболиционистов Нью-Йорка, хотел этим дать сигнал к восстанию рабов на Юге. Но попытка не удалась, и Браун вскоре был повешен вместе со своими людьми.

Уже в мае следующего, 1860 года, Линкольн был выдвинут кандидатом в президенты, и с умеренной анти-рабовладельческой позицией он был избран. Так мальчик из низов воплотил американскую мечту.

Незадолго до этого несколько южных штатов решили выйти из состава США и образовать Конфедеративные Штаты Америки (КША). Причиной тому послужила не слава Линкольна как борца против рабства, а угроза полной экономической зависимости штатов Юга от штатов Севера.

Избрание Линкольна вызвало у южан чрезвычайную тревогу, и время до его введения в должность в начале марта оказалось тяжелым для него самого и для всей нации. Еще до этого некоторые рабовладельческие штаты грозили отделением в случае победы республиканцев, и как раз это и случилось перед Рождеством. Южная Каролина была первым штатом, который расторг свой союз с другими штатами. До 1 февраля 1861 года первой волной последовали отделения Миссисипи, Флориды, Алабамы, Джорджии, Луизианы и Техаса. Решения принимались соответственно конвентами штатов, выбранными населением. В начале февраля 1861 года отделившиеся штаты провозгласили "Конфедерацию штатов Америки" и сделали ее президентом бывшего сенатора и военного министра Джефферсона Дэвиса.

Стремясь вернуть отделившиеся штаты в союз, Линкольн поначалу предлагал «широкий простор» для переговоров по вопросу рабства. Прежде всего, для него важно было сохранение нации, и 22 августа 1862 года на вопрос "Нью-Йорк Трибюн", почему он медлит с освобождением рабов, он отвечал так: "Моей высшей целью в этой борьбе является сохранение союза, не сохранение или уничтожение рабства. Если бы я смог спасти союз, не освободив ни одного единственного раба, я бы сделал это, и если бы я мог спасти его, освободив всех рабов, я бы сделал это, и если бы мог спасти его, освободив одних рабов, а других не освободив, я бы сделал это. Что я предпринимаю в вопросе рабства и для цветной расы, я делаю потому, что верю, это поможет сохранить союз... Этим я объяснил здесь мое намерение, которое рассматриваю как официальный долг. И не намерен изменять мое часто высказываемое личное желание, что все люди везде должны быть свободны".

Но уже несколько недель спустя после этого письма, 22 сентября 1862 года, когда войска южных штатов после битвы под Антейтэм вынуждены были уйти из Мериленда, Линкольн счел, что наступил подходящий момент для обнародования давно созревшего решения: он издал предварительную декларацию свободы, согласно которой все рабы, находящиеся после 1 января 1863 года в "мятежных штатах", объявлялись свободными. Это географическое ограничение должно было обеспечить лояльность населения в пограничных штатах и в уже занятых областях. Она означала также уступку умеренным избирателям на Севере, для которых уничтожение рабства не являлось мотивом для войны, но которые понимали, что этот шаг может облегчить победу союза.

Война и ее последствия

Перелом в Гражданской войне наступил только к лету 1863 года, в битве под Геттисбергом в Пенсильвании, где столкнулись два войска общей численностью в 160 000 солдат, из которых три дня спустя погибло более одной четверти.

Конфедератам пришлось отступить на юг, в Вирджинию, в то время как войска Союза овладели разделявший южные штаты рекой Миссисипи. Война близилась к завершению. Север, набравший индустриальную мощь и заручившийся поддержкой союзников и свежих волн мигрантов, прибывавших из неспокойной в те годы Европы, диктовал свою волю разбитому на поле сражения и разделенному аграрному Югу.

19 ноября 1863 года Линкольн произнес свою знаменитую речь, в которой открыто заявил о том, что война велась против рабства и, используя блестящие формулировки, остановился на фазе основания нации и на основных демократических ценностях, за которые Соединенные Штаты отвечают: равноправие всех людей, их право на свободу и народное правление. Он подчеркнул общность жертв, принесенных северными и южными штатами, и закончил торжественным обещанием, "что эти погибшие умерли не напрасно, что эта нация с божьей помощью переживет возрождение свободы, и что правление народа, благодаря народу и для народа, никогда не исчезнет с лица земли".

В следующем году Линкольн был переизбран в президенты США, а 9 апреля 1865 года генерал Ли капитулировал со своей армией в Виргинии, а несколько недель спустя прекратили борьбу остатки войск Юга.

Последняя речь президента, при этом, была посвящена не столько триумфу над восставшими штатами, сколько необходимостью их «реконструкции». Она включала в себя, помимо уничтожения рабства, и начало конфронтации американского общества с положением освобожденных негров. Линкольн понимал фундаментальную задачу правового и политического уравнивания рабов, но еще не знал, как осуществить это на практике.

Несколько дней спустя после окончания войны, 14 апреля 1865 года, в ложе театра Линкольн был сражен несколькими выстрелами и в ту же ночь умер от ран. Это было первое покушение на американского президента. Покушавшийся - фанатичный и, возможно, душевнобольной южанин, актер Джон Уилкс Бут, который вместе с другими заговорщиками хотел убить ведущих политиков союза.

Линкольн, запомнившийся в истории освободителем рабов, конечно же, выражал не только человеколюбивые, но и вполне понятные экономические интересы Севера. Среди них был в первую очередь доступ к дешевой рабочей силе бывших невольников и возможность сделать южные штаты сырьевой базой для северных. Экономически исход войны укрепил превосходство промышленного Севера, вступившего в стадию ускоренного роста, над аграрным Югом, который не выдерживал этого темпа, и до сих пор остается менее развитым, более бедным регионом, этнические противоречия между жителями которого сохраняются и по сей день.