КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ - в 1861-1865 годы конфедерация рабовладельческие штатов Юга США.

КША на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся по­сле из­бра­ния в декабре 1860 года пре­зи­ден­том США А. Лин­коль­на .

Счи­тая, что по­ли­тическая про­грам­ма но­вой ад­ми­ни­ст­ра­ции пред­став­ля­ет уг­ро­зу для ос­но­ван­ной на ра­бо­вла­де­нии эко­но­ми­ки Юга США, за ме­сяц до всту­п­ле­ния Лин­коль­на в долж­ность пре­зи­ден­та, 4 февраля 1861 года на кон­грес­се в г. Монт­го­ме­ри (штат Ала­ба­ма) 6 шта­тов (Ала­ба­ма, Фло­ри­да, Джорд­жия, Луи­зиа­на, Мис­си­си­пи и Южная Ка­ро­ли­на) объ­яви­ли о вы­хо­де из со­ста­ва США и об­ра­зо­ва­нии собственного го­су­дар­ст­ва - КША со сто­ли­цей в Монт­го­ме­ри (29 мая1861 года пе­ре­не­се­на в г. Рич­монд, штат Вир­ги­ния).

Пре­зи­ден­том КША был из­бран круп­ный план­та­тор, бывший се­на­тор от шта­та Мис­си­си­пи и министерства обо­ро­ны США Дж. Дэ­вис, ви­це-пре­зи­ден­том - бывший се­на­тор от шта­та Джорд­жия А. Сти­венс. 18 февраля 1861 года они бы­ли при­ве­де­ны к при­ся­ге.

Кон­сти­ту­ция КША про­воз­гла­ша­ла ра­бо­вла­де­ние «крае­уголь­ным кам­нем все­го го­су­дар­ст­вен­но­го зда­ния». 2 марта 1861 года к КША при­сое­ди­нил­ся штат Те­хас. 12 апреля 1861 года вой­ска КША на­па­ли на Форт-Сам­тер в Южной Ка­ро­ли­не, что по­слу­жи­ло на­ча­лом Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годы.

По­сле от­кры­тия во­енных дей­ст­вий к КША при­сое­ди­ни­лось ещё 4 шта­та (Ар­кан­зас, Северная Ка­ро­ли­на, Тен­нес­си и Вир­ги­ния).

Ар­мию КША воз­гла­вил генерал Р.Э. Ли. Ар­мия Кон­фе­де­ра­ции по­тер­пе­ла по­ра­же­ние в Гражданской вой­не, по­сле че­го КША бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны, южные шта­ты воз­вра­ще­ны в со­став США, на­ча­лась пе­ре­строй­ка су­ще­ст­во­вав­шей в них сис­те­мы об­щественных от­но­ше­ний (см. Ре­кон­ст­рук­ция Юга США).

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