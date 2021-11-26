КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ - в 1861-1865 годы конфедерация рабовладельческие штатов Юга США.
КША начали формироваться после избрания в декабре 1860 года президентом США А. Линкольна.
Считая, что политическая программа новой администрации представляет угрозу для основанной на рабовладении экономики Юга США, за месяц до вступления Линкольна в должность президента, 4 февраля 1861 года на конгрессе в г. Монтгомери (штат Алабама) 6 штатов (Алабама, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Южная Каролина) объявили о выходе из состава США и образовании собственного государства - КША со столицей в Монтгомери (29 мая1861 года перенесена в г. Ричмонд, штат Виргиния).
Президентом КША был избран крупный плантатор, бывший сенатор от штата Миссисипи и министерства обороны США Дж. Дэвис, вице-президентом - бывший сенатор от штата Джорджия А. Стивенс. 18 февраля 1861 года они были приведены к присяге.
Конституция КША провозглашала рабовладение «краеугольным камнем всего государственного здания». 2 марта 1861 года к КША присоединился штат Техас. 12 апреля 1861 года войска КША напали на Форт-Самтер в Южной Каролине, что послужило началом Гражданской войны в США 1861-1865 годы.
После открытия военных действий к КША присоединилось ещё 4 штата (Арканзас, Северная Каролина, Теннесси и Виргиния).
Армию КША возглавил генерал Р.Э. Ли. Армия Конфедерации потерпела поражение в Гражданской войне, после чего КША были ликвидированы, южные штаты возвращены в состав США, началась перестройка существовавшей в них системы общественных отношений (см. Реконструкция Юга США).