Грант (англ. Grant), Улисс Симпсон (имя при рождении: Хирам Улисс Грант)

Грант (англ. Grant), Улисс Симпсон ( имя при рождении: Хирам Улисс Грант) (27.04.1822, Пойнт-Плезант, Огайо — 23.07.1885, Уилтон, Нью-Йорк) — американский военный и государственный деятель. 18-й президент Соединенных Штатов Америки. Выпускник военной академии в Уэст-Пойнте (1843), участник войны США с Мексикой (1846—1848), вышел в отставку (1854). Занимался фермерством, операциями с недвижимостью в г. Сент-Луисе. В 1860 поселился в г. Галена (Иллинойс), торговал изделиями из кожи в магазине своего отца. В начале Гражданской войны добровольно вернулся в армию США, получил звание полковника (14 июля 1861) и назначен командиром 21-го Иллинойского полка волонтеров. Позднее — бригадный генерал, после наступления северян на Белмонт (7 ноября 1861), взятия фортов Генри и Дональдсон (6—17 февраля 1862) присвоено звание генерал-майора. Грант прославился победами северян при Шайло (апрель 1862), Виксберге (май 1863), Чаттануге ( октябрь 1863); генерал-лейтенант. С 9 марта 1863 специально для Гранта Конгресс США учредил звание Главного генерала Армий США (с 12 мая 1864). В 1864—1865 вместе с «Армией Потомака» под командованием генерала Дж. Т. Мида, главной группировкой северян на восточном театре военных действий, Грант провел ряд успешных операций, приведших к капитуляции южан при Аппоматоксе (9 апреля 1865). В звании полного генерала продолжал возглавлять регулярную армию США (Армию Союза) (25 июля 1866); военный министр (12 августа 1867 — 14 января 1868). В 1869—1877 — президент США (выдвинут Республиканской партией). Ущерб репутации Гранта нанесли коррупция и другие скандалы, отказ поддержать курс Реконструкции (см. Гражданская война и Реконструкция в США), компромиссы с плантаторами-южанами, экономическая депрессия после паники 1873. Совершил кругосветное путешествие, посетив ряд стран, включая Россию (1877—1888). Потерпел неудачу во внутренней борьбе в Республиканкой партии при выдвижении своей кандидатуры на пост президента (1880), проиграв Дж. А. Гарфилду. Грант поселился в Нью-Йорке, стал президентом железнодорожной компании. Крах банка привел его к банкротству. Стремясь выплатить долги, Грант, уже будучи тяжело больным, написал воспоминания и скончался через несколько дней после завершения этого труда в небольшом коттедже, расположенном на склоне горы Мак-Грегор в городке Уилтон. Ист.: Инаугурационные речи президентов США от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша (1789—2001 г.) с историческим комментарием/ Пер. с англ., общ. ред. и комментарий Э. А. Иваняна. М., 2001. С. 227—237; Grant U. S. Personal Memoirs. 2 Vols. New York, 1885—1886; The Papers of Ulysses S. Grant / Ed. by J. F. Marszalek, J. Y. Simon. 31 vols/ Carbondale, 1967—2009. Лит.: Вторая американская революция. М., 1961; К 100-летию Гражданской войны в США: Сборник статей. М., 1961; Куропяник Г. П. Граждан­ская война в Северной Америке. М., 2009; Badeau A. Grant in Peace: From Appomattox to Mount McGreagor. New York, 1887; Hesseletine W. R. Ulysses S. Grant: Politician. New York, 1935 [1957]; McFeeley W. S. Grant: A Biography. Norton, 1981; Simpson B. D. Ulysses S. Grant: Triumph over Adversity, 1822—1865. New York, 2000; Perry M. Grant and Twain: The Story of a Friendship That Changed America. New York, 2004; Brands H. W. The Man Who Saved the Union: Ulysses S. Grant in War and Peace. New York, 2012.