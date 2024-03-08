СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Социáл-демократи́ческая рабóчая пáр­тия (Нидерландов) (СДРП; нидерл. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, SDAP) — политическая партия в Нидерландах в 1894–1946. Основана 26 августа 1894 в Зволле группой П. Й. Трульстры, отколовшейся от перешедшего на позиции анархизма Социал-демократического союза. Основу партийной программы 1894 составила Эрфуртская программа Социал-демократической партии Германии . В 1896 в СДРП вошла группа марксистов Ф. ван дер Хуса. Численность СДРП в 1896 составляла 1 тыс. человек, влияние среди рабочих, массово вовлеченных в различные протестантские и католические партии и группы, было невелико. Основные направления — борьба за всеобщее избирательное право, принятие социального законодательства; выступала против военных кредитов, осуждала методы колониальной эксплуатации в Индонезии. На парламентских выборах 1897 получила 2 места в нижней палате Генеральных штатов . С 1900 печатный орган — газета «Het Volk». В начале 1900-х программа СДРП была пересмотрена. В результате стачечного движения, охватившего Нидерланды в январе — апреле 1903, и последовавшей затем кампании за расширение прав рабочих произошел раскол СДРП: в 1909 на базе ее левого крыла сформировалась Социал-демократическая партия (Нидерландов). К 1914 СДРП стала массовой партией (25,6 тыс. человек), в нижней палате парламента располагала 18-ю местами. В 1917 добилась введения всеобщего избирательного права для мужчин и по результатам парламентских выборов 1918 получила 22 места в нижней палате. В ходе выступления рабочих с требованием отставки правительства 11–18 ноября 1918 (так называемая Красная неделя) ее лидеры заняли сторону властей. После подавления антиправительственных выступлений СДРП полностью перешла на реформистские позиции, ориентировалась на парламентскую политическую стратегию. На выборах 1937 (численность СДРП 87,3 тыс. человек) получила 23 места в нижней палате парламента, в 1939 вошла в правительственный кабинет. В период германской оккупации Нидерландов СДРП была запрещена (с июля 1941). В 1946 стала базой сформированной Труда партии .

Лит .: Hulst H. van, Pleysier A., Scheffer A. Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. Den Haag, 1969; Бауман Г. Г. Из политической истории Нидерландов. М., 2016. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.