СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ДАНИИ

Социáл-демократи́ческая пáртия Дá­нии (СДПД; дат. Danmarks Socialdempkratiska Parti, Socialdemokraterne, Socialdemokratiet) — политическая партия, была основана в 1871 как датская секция Интернационала 1-го , в 1884 СДПД впервые вошла в фолькетинг. В 1889 присоединилась к Интернационалу 2-му , пользовалась широкой поддержкой профсоюзов, с 1913 участвует в формировании правительств. В 1919 раскололась, радикальное крыло сформировало Социалистическую партию (с 1920 Коммунистическая партия Дании, ДКП). В 1924–1926 и 1929–1942 социал-демократы возглавляли правительство Дании. После капитуляции Дании (1940) выступала за умеренное сотрудничество с оккупационным германским режимом, что снизило авторитет партии. Впрочем, ее представители позднее поддерживали развернувшееся Движение Сопротивления. С небольшими перерывами была правящей в 1945–1982, являлась крупнейшей партией страны, развивала систему социального государства всеобщего благосостояния. Инициировала вхождение Дании в НАТО (1949) и ЕЭС (1973). В 1970–1980 переживала внутренний кризис. Вновь возглавляла правительства в 1993–2001 (кабинет П. Н. Расмуссена), в 2011–2015 в коалиции с Социалистической народной партией и Радикальной Венстре и с 2019 в коалиции с другими партиями «красного блока» (кабинет М. Фредериксена).

Лит .: Knudsen K., Caspersen H., Nielsen V. O . Kampen for bedre tilværelse. Arbejedernes gistorie i Danmark fra 1800-tallet til 1990. København, 1991; Jønsson H. V. Fra lige muligheder til ret og pligt: Socialdemokratiets integrationspolitik i den moderne velfærdsstats tidsalder. København, 2018; https://www.socialdemokratiet.dk/om-os/. Л. А. Садова.