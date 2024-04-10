9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

ИТАЛИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

КИН Ц.

В книге рассказывается о социально-политических событиях и борьбе идей в Италии в конце XIX - начале XX в. Автор анализирует различные течения итальянской общественно-политической мысли - либеральное, социалистическое, католическое. Читатель узнает, как вопреки интересам и воле подавляющего большинства народных масс Италия в мае 1915 г. оказалась втянутой в войну, приведшую страну к трагедии фашизма. Ц.И.Кин - специалист в области культуры и общественно-политической мысли Италии, автор книг "Миф, реальность, литература" (М., 1968), "Итальянские светотени" (М., 1975), "Италия конца XIX века: судьбы людей и теорий" (М., 1978), "Итальянские мозаики" (М., 1980).