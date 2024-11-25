Революция 1848-49 годов в Италии В январе 1848 г. началось восстание против австрийского гнета в Ломбардо-Венецианской области. Здесь так же, как в Пьемонте и в других итальянских государствах, в предшествовавшие десятилетия шел процесс индустриализации, были достигнуты успехи в развитии промышленности, торговли, железнодорожного строительства, в развитии сельского хозяйства.

В январе 1848 г. началось восстание против австрийского гнета в Ломбардо-Венецианской области. Здесь так же, как в Пьемонте и в других итальянских государствах, в предшествовавшие десятилетия шел процесс индустриализации, были достигнуты успехи в развитии промышленности, торговли, железнодорожного строительства, в развитии сельского хозяйства. Вместе с тем высокие налоги, произвол австрийской администрации, преследование всего итальянского, восстановили против Австрии все слои населения этих областей. Недовольные введением высокой пошлины на табак, миланцы решили с 1 января 1848 г. не курить и хотели принудить к этому солдат и чиновников. Они стали нападать на всех, кто показывался на улице с сигаретой в зубах. Австрийские власти ответили репрессиями и это накалило обстановку в городе.

Как только в Милане стало известно о революции 15 марта в Вене, в городе началось организованное мадзинистами восстание против австрийцев. На баррикадах появилось трехцветное итальянское знамя. Вице-король бежал из Милана. Между народом и австрийскими войсками под командованием Радецкого, расположенными в Милане, началось сражение. Оно продолжалась пять дней (18-22 марта). Восставшим удалось взять штурмом главные административные здания и вытеснить австрийские войска из города. Армия Радецкого отступила к крепости Верона. В Милане было создано временное правительство, состоявшее из местных либералов.

7 апреля 1848 г. в Милан приехал Мадзини и начал издавать газету «Народная Италия», в которой проводил республиканские идеи. В Милан после освобождения города от австрийцев начали возвращаться из изгнания и другие итальянские патриоты. Гарибальди предложил свои услуги временному правительству Ломбардии и во главе легиона волонтеров принял участие в войне против австрийцев.

В Венеции под влиянием революции в Вене тоже началось восстание против австрийцев. Восставшие освободили из тюрьмы Даниэле Манина, молодого адвоката, известного к тому времени патриота. Под его руководством они захватили арсенал, вооружились, создали национальную гвардию и в сражении с австрийскими войсками вытеснили их из города. 23 марта было образовано временное правительство и провозглашена Венецианская республика, к которой постепенно примкнули все города бывшей Венецианской области. В это же время в результате народных выступлений герцоги Пармский и Моденский бежали из своих владений.

Карл-Альберт сначала не решался вмешаться в начавшуюся в Ломбардии борьбу, но миланцы сразу же после победы восстания отправили к нему делегацию с просьбой о помощи. В Пьемонте не только мадзинисты, но и умеренные либералы требовали оказать помощь ломбардцам и начать войну против Австрии. Кавур в своей газете «Возрождение» писал, что в связи с событиями в Ломбардии и Венеции, для короля уже нет другого выхода, кроме немедленного объявления войны Австрии. Карл-Альберт понял, что если он не выступит против австрийцев, то может лишиться трона. 26 марта 1848 г. пьемонтская армия во главе с королем перешла границу Ломбардии. Началась первая итальянская национальная война против Австрии.

В ней приняла участие вся Италия. Пий IX, напуганный бурными народными демонстрациями в Риме, отправил свои войска на границу с Ломбардией. Во Флоренции великий герцог Леопольд, несмотря на свое проавстрийское настроение, вынужден был направить свои войска на помощь Пьемонту. Неаполитанский король, уступая национальному движению, обещал послать против австрийцев сорокатысячный корпус. Во всех крупных городах Италии начали формироваться батальоны волонтеров.

В начале военных действий войскам Карла-Альберта удалось оттеснить отступавшую австрийскую армию и атаковать ее позиции под Вероной, но взять крепость пьемонтцы не смогли. Карл-Альберт приостановил наступление и начал реорганизацию своей армии в связи с прибытием тосканской дивизии, ломбардских волонтеров, папских и неаполитанских войск. Положение армии Радецкого казалось безнадежным.

В такой ситуации австрийский посланник пригрозил римскому папе религиозным расколом и Пий IX в конце апреля отказался от войны с Австрией. Вскоре от войны отказался неаполитанский король. Он попытался ограничить деятельность парламента, конституционный конфликт привел к вооруженному столкновению. Войска короля после кровопролитного сражения подавили восстание. Король распустил парламент, ликвидировал национальную гвардию и начал стягивать в Неаполь все свои военные силы. Дивизия неаполитанцев, находившаяся в Ломбардии, получила приказ возвращаться обратно в Неаполь. Затем он направил войска против Сицилии, которая выбрала своим королем герцога Генуэзского, второго сына Карла-Альберта. Однако, не сумев нанести поражение сицилийцам, Фердинанд II заключил с ними перемирие.

В это время Ломбардия после проведенного 29 мая народного голосования присоединилась к Пьемонту. Ее примеру последовали Парма и Модена. Карл-Альберт пообещал, что после победы над австрийцами будут проведены выборы в Учредительное собрание, которое разработает и примет новое общее устройство для всех провинций. После некоторых колебаний, вызванных республиканскими настроениями лидеров Венецианской республики, они также приняли решение присоединиться к Пьемонту.

Таким образом, все провинции Северной Италии готовы были объединиться под властью Савойской династии. Но успехи объединения зависели от результатов военных действий итальянской армии против австрийцев. Карл-Альберт не сумел воспользоваться своими первыми победами. Вместо того, чтобы продолжить преследование армии Радецкого, он позволил ему уйти, потерял время и слишком поздно перешел в наступление. К этому времени его армия была ослаблена уходом неаполитанских войск, а получение подкрепления из Вены позволило Радецкому разгромить римскую дивизию и захватить крепость Виченцу, которая являлась ключом к Венеции.

Австрийская армия только выигрывала от затягивания войны, она непрерывно получала подкрепления. Решающий бой при Кустоцце 24-25 июля закончился поражением пьемонтских войск и отступлением их к Милану. 9 августа Карл-Альберт подписал перемирие с австрийцами, по которому пьемонтские войска должны были уйти из Ломбардии, где австрийцы установили прежний режим. Итальянцы восприняли это как предательство Карла-Альберта.

Перемирием 9 августа 1848 г. открывается новый период в истории итальянской революции. С этого момента умеренные либералы теряют руководство национальным движением, во главе его становятся радикально-демократические силы. Карл-Альберт показал свою неспособность решить вопрос об объединении Италии, Пий IX занял двуличную позицию, остальные итальянские монархи не стремились к национальному объединению, боясь потерять свои троны. В таком положении усиливаются позиции республиканцев. По их мнению, войне с Австрией должно было предшествовать свержение монархов, уничтожение границ и объединение всех итальянских государств в единую республику. Мадзини заявил: «Война монархов закончилась, начинается народная война». Несмотря на поражение пьемонтцев, патриотическое движение по всей Италии не утихает.

В Венеции, брошенной Карлом-Альбертом на произвол судьбы, была восстановлена республика. Даниеле Манин получил диктаторскую власть. Правительство республики обратилось к Франции с просьбой о помощи и стало готовиться к отражению австрийской армии. В Турине население и парламент оставались верными Карлу-Альберту, но не могли согласиться на заключение мира. В Тоскане вспыхнуло восстание, подготовленное мадзинистами, которое в течение нескольких дней приняло такие размеры, что Леопольд II был вынужден пригласить в правительство руководителей восстания Гверацци и Монтанелли. Они потребовали созыва Учредительного собрания.

Патриотические настроения не затухали и в Риме. Чтобы успокоить общественное мнение, папа включил в состав своего правительства графа Росси, бывшего французского посланника при папском дворе, известного либерала. Он устранил наиболее вопиющие злоупотребления властей, добился от духовенства денежной ссуды для улучшения финансового положения в стране и начал переговоры с Турином, Флоренцией и Неаполем об образовании федерации итальянских государств. 15 ноября 1848 г. Росси был убит кинжалом у входа в Капитолийский дворец человеком, оставшимся неизвестным. Это убийство послужило сигналом к восстанию, на улицах Рима началась массовая демонстрация с требованием созыва итальянского Учредительного собрания и объявления войны Австрии. Пий IХ отказался принять эти требования и бежал из Рима в крепость Гаэта.

Преобладающее влияние после этого в Риме получили республиканцы. Они провели выборы в Учредительное собрание, заседания которого начались 5 февраля 1849 г. В его состав вошли преимущественно мадзинисты не только из Папской области, но и из других итальянских государств. Первым делом собрание постановило лишить папу светской власти, при этом ему гарантировалась независимость в духовных делах. 9 февраля 1849 г. собрание провозгласило в Риме республику. Таким образом, Мадзини удалось осуществить часть своей программы. Но Римская республика возникла в то время, когда революция уже потерпела поражение во Франции, Австрии и Германии, в отдельных государствах Италии. Венеция, Римская республика и Тоскана оставались разъединенными и изолированными друг от друга.

В Тоскане перевес сил также оказался у республиканцев. Великий герцог бежал из столицы. Мадзини немедленно приехал во Флоренцию, где ему местные республиканцы устроили триумфальную встречу. Вскоре в Тоскане было образовано временное правительство, провозгласившее республику. Так в самом центре Италии между австрийской армией и неаполитанскими войсками возникло две республики. Мадзини призывал к объединению Флоренции с Римом, что, безусловно, усилило бы их позиции, но пришедшие к власти республиканцы Тосканы отвергли это предложение. Их лидер Монтанелли полагал, что для объединения Италии необходимо созвать в Риме Учредительное собрание, избранное населением всего полуострова. В сложившейся ситуации это было неосуществимо. Добиться немедленного объединения с Тосканой Мадзини не удалось.

События в Риме и во Флоренции оказали большое влияние на всю Италию. В Пьемонте местные патриоты, и особенно ломбардские эмигранты, требовали возобновления войны против Австрии. Карл-Альберт стал опасаться, как бы ему не потерять и популярность и корону, если он станет дальше сопротивляться. Он объявил перемирие с Австрией расторгнутым, и 20 марта 1849 г. пьемонтская армия снова перешла границу с Ломбардией. Началась вторая национальная война итальянцев против Австрийской империи. Однако в сражении с армией Радецкого при Новаре 23 марта итальянская армия потерпела поражение. В тот же вечер Карл-Альберт отрекся от престола в пользу своего сына Виктора-Эммануила II. Слабость пьемонтской армии не позволяла ему продолжать войну, а условия перемирия, выдвинутые австрийцами, Карл-Альберт посчитал для себя неприемлемыми. Новый король мог бы вооружить население и возглавить народную войну против австрийцев. Но это было опасно для монархии и, спасая королевский трон Савойской династии, Виктор-Эммануил II подписал 26 марта 1849 г. новое перемирие с Радецким. Вторая война за независимость продолжалась пять дней.

Поражение при Новаре повлекло за собой наступление реакции во всей Италии. Получив известие о победе австрийцев на севере, Фердинанд II расторгнул перемирие с сицилийцами и двинул свою армию против Палермо. После отчаянного сопротивления сицилийских волонтеров под командованием поляка Мерославского, Сицилия капитулировала, остров снова был подчинен Неаполю и в Южной Италии был восстановлен абсолютизм.

Оставались еще три республики: Венецианская, Римская и Флорентийская. Флорентийская республика существовала недолго. Учредительное собрание, открывшееся 25 марта во Флоренции, вручило власть диктатору Гверацци. Его окружение повело себя мародерски по отношению к населению и восстановило народ против республики. В окрестностях Флоренции 11 апреля началось организованное монархистами восстание крестьян. Их отряды ворвались во Флоренцию и потребовали восстановить на троне Леопольда II. Флорентийский муниципалитет объявил временное правительство республиканцев низложенным и пригласил великого герцога вернуться в страну. Леопольд послал впереди себя 18-тысячную австрийскую армию, которая заняла Флоренцию 22 мая и позволила ему вернуться в свою столицу. Он приостановил действие конституции, подверг аресту и заключению в тюрьму лидеров республиканцев и восстановил в Тоскане прежние монархические порядки.

Республиканцы со всей Италии съехались в Рим. Многие тосканские, генуэзские и сицилийские волонтеры прибыли в Рим для защиты последнего оплота независимости. Сюда прибыл и Гарибальди, получивший к этому времени популярность своим патриотизмом и участием во главе корпуса волонтеров в первой войне против Австрии. Исполнительная власть в Римской республике была вручена триумвирату Саффи, Армелини и Мадзини, который стал фактическим главой правительства. Ожидая неизбежного нападения австрийцев, Мадзини провел большую работу по организации обороны и производству вооружений. Для решения финансовых вопросов он призывал к пожертвованиям богатых патриотов. Мадзини был принципиальным противником террора, и в Римской республике сохранялась свобода слова, печати, не было политических заключенных.

Чтобы привлечь массы крестьян к защите республики, нужно было решить вопрос о наделении их землей. Мадзини не был сторонником отмены частной собственности, поэтому землевладения итальянских помещиков оставались в неприкосновенности. Правительство республики приняло декрет о национализации церковных земель. Предполагалось в дальнейшем передать их крестьянам, но это требовало времени и крестьяне по-прежнему были недовольны своим положением. Триумвират принял ряд мер, призванных улучшить положение городской бедноты. Было организовано проведение общественных работ. Торговцам под угрозой конфискации их товаров запрещалось повышать цены на продукты, отменялись наиболее тяжелые для городской бедноты налоги.

Все эти меры показывают, что Мадзини понимал необходимость экономических преобразований в интересах народных масс, и в случае победы он намеревался их осуществлять, но Римская республика была обречена на поражение в результате иностранного вмешательства. Пий IX обратился к католическим державам с просьбой оказать ему помощь против республиканцев. На призыв папы откликнулись Неаполь, Франция, Австрия и Испания. В Римской республике европейские монархи увидели опасность для своих престолов. Поэтому они объединили свои силы, чтобы свергнуть республиканский строй в Риме.

Луи Бонапарт, занимавший с декабря 1848 г. пост президента Французской республики, решил опередить Австрию, чтобы не дать ей возможности укрепить свои позиции в центральной Италии. Он послал в Италию семитысячный экспедиционный корпус под командованием Удино, который 25 апреля высадился в Чивитавеккии. Перед ним была поставлена весьма неопределенная задача «следить за ходом событий в интересах охраны французского влияния и свободы, которые могли подвергнуться опасности».

Удино вступил в переговоры с правительством Римской республики, заверил его в своих дружественных намерениях, но все же сказал, что цель экспедиции не только защитить Рим от австрийцев, но и добиться «гармонии между римлянами и папой». Мадзини опасался, прежде всего, наступления австрийских войск, никак не предполагая угрозы со стороны Французской республики, и с доверием пошел на переговоры с французами. Удино потребовал впустить французские войска в Рим, но правительство республики отказалось это сделать, тогда французы начали наступление на город. 30 апреля после 6-часового боя армия Римской республики под командованием Гарибальди разбила семитысячный корпус Удино и продолжала его преследование до тех пор, пока Мадзини не приказал ей вернуться в Рим. Мадзини распорядился отпустить взятых в плен несколько сот французских солдат и офицеров. Он надеялся на поддержку французских демократов, депутатов Горы в Законодательном собрании. Но выборы во французское Законодательное собрание, состоявшиеся в мае 1849 г., принесли победу консервативно-клерикальному блоку, и французское правительство сбросило маску. Луи Бонапарт решил воспользоваться ситуацией для распространения французского влияния в Италии, кроме того, оказав поддержку римскому папе, он надеялся укрепить свой союз с католической церковью.

К этому времени военное положение республики ухудшилось. С юга к Риму шла неаполитанская армия во главе с Фердинандом II. 9 мая Гарибальди разбил неаполитанцев, они вернулись в свое королевство, но во второй половине мая вновь вторглись на территорию республики. 5 мая австрийские войска переправились через реку По и с севера двинулись на Рим. В самом конце мая в Террачино высадился 4-тысячный испанский корпус.

Воспользовавшись передышкой благодаря перемирию, заключенному с правительством Римской республики, Удино смог получить подкрепления из Франции. Теперь под его командованием было уже 30 тысяч хорошо обученных и хорошо вооруженных солдат. Луи Наполеон приказал взять Рим штурмом. Удино вероломно нарушил перемирие и 3 июня возобновил военные действия против Римской республики. Ему удалось, сломив упорное сопротивление римлян, захватить окружающие город высоты. После этого у стен города не прекращались стычки и сражения. 13 июня попытка восстания, предпринятая в Париже Ледрю Ролленом и другими демократами в защиту Римской республики, окончилась провалом. В тот же день Удино начал артиллерийский обстрел Рима, не прекращавшийся до конца июня. В Риме начались пожары, тела убитых лежали на улицах города, госпитали были переполнены, начала ощущаться нехватка продовольствия и боеприпасов. Решающий штурм Удино начал 30 июня, ему удалось захватить укрепленные линии обороны, и дальнейшая защита Рима стала практически невозможна.

Учредительное собрание опубликовало конституцию, разработанную во время осады, приняло отставку Мадзини и разошлось. Французская армия вошла в Рим 3 июля. К этому времени большинство тех, кто возглавлял республику, успели покинуть Рим. Мадзини снова отправился в изгнание. Гарибальди с пятью тысячами волонтеров выступил из Рима на помощь Венецианской республике. Преследуемый со всех сторон австрийскими и неаполитанскими войсками, он не смог пробиться к Венеции. Потеряв в неравных боях почти всех своих товарищей, в том числе жену, уругвайку Аниту, он отступил на пьемонтскую территорию, где был арестован местными властями, затем отпущен и тоже эмигрировал. 14 июля генерал Удино провозгласил восстановление в Риме светской власти папы.

Венеция продолжала оказывать сопротивление австрийцам. Ее Национальное собрание издало декрет со словами «Венеция будет сражаться до конца». Манину была вручена неограниченная власть. 26 марта 1849 г. австрийцы начали бомбардировку города, к ужасам бомбардировки вскоре присоединились голод и холера. 22 августа 1849 г. австрийские войска вступили в Венецию. В тот же день Манин уехал во Францию.

Радикалы-республиканцы в Италии потерпели поражение, как и до них либералы-монархисты. Обе партии, пришедшие к власти одна за другой, оказались не в состоянии осуществить свои программы. Однако революция 1848-49 гг. в Италии не прошла бесследно. Либералы стали связывать свои дальнейшие планы только с Савойской династией, т. к. она проявила готовность бороться за национальную независимость и объединение Италии. После революции уже никто больше не возлагал надежд на то, что эту борьбу может возглавить римский папа. Мадзини увидел в период революции способность итальянского народа бороться за освобождение от австрийского гнета, за национальное единство и продолжал пропаганду своих идей и подготовку новой революции.