Революция 1848-1849 годов в Пруссии Революционное движение, развернувшееся в Париже и в южной Германии в феврале – начале марта 1848 г., вскоре перекинулось на Пруссию и достигло ее столицы.

Революционное движение, развернувшееся в Париже и в южной Германии в феврале – начале марта 1848 г., вскоре перекинулось на Пруссию и достигло ее столицы. В начале марта в Берлине на центральной улице Унтер-ден-Линден и в парке Тиргартен состоялись многотысячные митинги, на которых выступавшие ораторы требовали введения конституции, свободы слова, создания национальной гвардии. Полиция не могла справиться с такой ситуацией, и король призвал на помощь армию. Однако чтобы успокоить митингующих, 18 марта он пообещал созвать ландтаг, ввести конституцию и заняться преобразованием Германского союза с целью национального объединения страны.

Собравшаяся перед королевским замком толпа встретила этот манифест бурными аплодисментами и криками одобрения, но вскоре из предместий начали подходить новые массы людей, в основном рабочих, обозленных ухудшением своего положения в связи с экономическим кризисом, ростом безработицы, и рукоплескания сменились свистками и угрозами. Солдаты начали стрелять, появились жертвы среди участников демонстрации. Народ начал строить баррикады на улицах, захватывать оружейные лавки и вооружаться. Вскоре разгорелся кровопролитный бой на улицах Берлина. Чтобы остановить кровопролитие, король обратился с воззванием к «своим дорогим берлинцам», в котором заявил о выводе войск за город по его приказу. Восставшие занесли трупы погибших во двор королевского замка и громкими криками вызвали короля. Испуганный, бледный, он вышел на балкон под руку с королевой Елизаветой и поклонился трупам. Восстание в Берлине одержало победу, но оно было направлено не на свержение монархии, а на ограничение власти короля и установление в Пруссии конституционного строя. «Король от картечи», как его стали называть, вынужден был назначить новое правительство, во главе которого поставил рейнских либералов Ганземана и Кампгаузена.

В мае 1848 г. начало свою работу Учредительное собрание Пруссии, председателями которого были избраны либералы фон Унру и Вальдек. В большинстве своем прусское Учредительное собрание состояло из умеренных депутатов, готовых на компромисс с монархией. Но король уже раскаивался в сделанных им уступках и обещаниях реформ. Он стал опираться на «старопрусскую группу», небольшую, но могущественную партию, во главе которой стоял генерал Герлах, его энергично поддерживала королева Елизавета. В конце июля был созван в Берлине съезд крупных землевладельцев, поставивший своей целью защиту интересов дворянства. Печатным органом этого «юнкерского парламента» сделалась «Новая прусская газета», получившая впоследствии громкую известность под названием «Крестовой газеты». Вся страна покрылась «прусскими кружками», которые стали центрами реакционной пропаганды. Одним из самых деятельных и влиятельных членов реакционной партии стал Отто фон Бисмарк, крупный померанский помещик. Эта партия была готова признать конституционные учреждения, за которые выступали либералы, но при условии преобладания в них дворянства.

Правительство либералов Кампгаузена и Ганземана без поддержки короля оказалось бессильным. Оно не представило в палату ни одного закона, закрепляющего достижения мартовской революции. Поэтому революционное движение в Пруссии не прекращалось. Во многих городах возникли демократические клубы и газеты. Возвратившись из эмиграции, К. Маркс и Ф. Энгельс начали издавать в Кёльне «Новую Рейнскую газету», в подзаголовке которой значилось «орган демократии». Их коммунистические идеи не нашли сторонников в Германии. Как отмечал в письме Марксу один из членов Союза Коммунистов, жители родного города, в который он вернулся из эмиграции, «побили бы его камнями», если бы он стал пропагандировать среди них коммунистические идеи. В «Новой Рейнской газете» и отдельными листовками были опубликованы «Требования Коммунистической партии в Германии», первым пунктом которых являлось «Установление Германской демократической республики».

Маркс предполагал, что революция в Германии будет развиваться по восходящей линии, так же как французская революция конца XVIII века. На первом этапе к власти придут умеренные либералы, на втором этапе их сменят буржуазные радикалы, а за ними к власти придут революционные демократы, как во Франции якобинцы. Поэтому он вступил в Кёльнский Демократический союз и был одним из его руководителей. Но революция в Германии не стала развиваться по этой схеме. После первого этапа, когда к власти пришли умеренные либералы, революционное движение пошло на спад, стало терпеть поражение, и немецкие демократы не смогли взять власть в свои руки. После поражения революции и закрытия их газеты Маркс и Энгельс были вынуждены эмигрировать в Англию, где продолжали разработку своей теории.

Возвратившийся из эмиграции в начале революции член «Союза Коммунистов», типографский рабочий Стефан Борн создал в Берлине организацию «Братство рабочих», которая выдвинула своей программой организацию экономических стачек, рабочих ассоциаций, производительных товариществ. В Кельне возник «Рабочий союз», во главе которого стоял популярный среди бедноты врач Готшальк. Он выдвинул лозунг создания «рабочей республики» путем расширения демократических свобод и введения всеобщего избирательного права. В Берлине и других городах скапливаются массы безработных, положение рабочих после победы революции не улучшилось и они выражают недовольство политикой правительства и короля. В конце мая и начале июня в Берлине снова проводятся митинги, демонстрации. В ночь с 15 на 16 июня несколько тысяч рабочих захватили арсенал и начали вооружаться. Эта попытка восстания была быстро подавлена, но она вызвала страх у либеральной буржуазии, которая после этого постепенно отходит от революции. Фридрих–Вильгельм IV начал готовиться к государственному перевороту.

3 ноября он дал отставку либеральным министрам и назначил на пост главы правительства графа Бранденбурга, который был внебрачным сыном Фридриха-Вильгельма II и приходился дядей Фридриху-Вильгельму IV. Его помощником был назначен опытный политический деятель из высшего прусского чиновничества Мантейфель, противник революционных преобразований. Таким образом, либеральная буржуазия была отстранена от власти. 5 декабря король своим указом даровал конституцию, разработанную под руководством Мантейфеля. Деятельность прусского Учредительного собрания становилась ненужной, и Мантейфель издал указ о переносе его заседаний из Берлина, где ему оказывало поддержку демократическое движение, в небольшой городок Бранденбург. Большинство депутатов отказались подчиниться этому распоряжению. Правительство снова ввело войска в Берлин, все левые газеты были закрыты, демократические организации запрещены, национальная гвардия разоружена. 27 апреля 1849 г. был издан указ о роспуске прусского Учредительного собрания.

Вскоре был опубликован новый избирательный закон, вводивший пресловутую «трехклассную систему», согласно которой в каждом округе избиратели были разделены на три группы, каждая из которых представляла собой плательщиков третьей части налогов, но они избирали одинаковое число депутатов. Это был завуалированный имущественный ценз, введенный вместо всеобщего избирательного права 1848 года. Устанавливалось устное и открытое голосование. Избранный на основе этого закона ландтаг, оказался послушным орудием в руках правительства.

Фридрих-Вильгельм IV в течение нескольких месяцев еще медлил с окончательным утверждением «мантейфельской», конституции, поскольку считал ее излишне радикальной. Все же он не отменил ее, но так переделал, что сохранил за собой всю полноту власти. После внесения поправок, исключавших свободу печати, права ландтага отменять налоги и указы правительства, 6 февраля 1850 г. король присягнул конституции. Прусский ландтаг превращался в представительное собрание, и это устанавливало внешние парламентские формы в государстве. Но он не получил даже права утверждать налоги и стал просто совещательным собранием при короле. Конституция 1850 г. и трехклассная прусская избирательная система оставались в силе вплоть до Ноябрьской революции 1918 года.

Победы, одержанные прусской армией при подавлении восстаний в защиту Имперской конституции в мае-июне 1849 г., повысили авторитет Фридриха-Вильгельма IV у других немецких монархов, которым он помог спасти свои троны. Пользуясь этим, он снова решил заняться вопросом об объединении Германии под главенством Пруссии и пригласил их в Берлин для обсуждения изменений, которые следовало, по его мнению, внести во Франкфуртскую конституцию. Переговоры начались 17 мая 1850 г. На первом же заседании австрийский представитель заявил, что Австрии нечего делать в союзе, создаваемом Пруссией, и покинул Берлин.

Австрия не скрывала своего враждебного отношения к возможному объединению германских государств под главенством Пруссии. Она готова была даже взяться за оружие, чтобы не допустить этого. Фридрих-Вильгельм IV отступил перед военной угрозой. В сентябре 1850 г. в Пильнице было подписано соглашение, по которому Пруссия и Австрия брали на себя совместное руководство общими делами в Германии. Был восстановлен старый Союзный сейм.

Он немедленно принялся за устранение всех следов революции и призвал правительства «безотлагательно» устранить из действующего законодательства их стран те постановления, которые противоречат союзным законам. Повсюду стали отменяться конституции, принятые во время революции. Тем монархам, которые не решались нарушить свои обещания, угрожали военной силой Союза, так что им пришлось подчиниться.

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